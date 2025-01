Neues Jahr, neuer Stoff: inZOI-PC-Anforderungen und Videos enthüllt

Kraftons inZOI, der kommende Life-Sim-Titel für PC, erscheint dieses Jahr im Early Access. Grund genug, um nochmal näher hinzusehen!

Über inZOI

In den letzten Jahren wurde schon viel über den kommenden Die Sims-Killer gesprochen, und es scheint, als würde Krafton nun demnächst ernst machen. Denn inZOI kommt letzten Informationen und der offiziellen Steam-Website zufolge schon ab 28. März 2025 in den Early Access. Vielversprechend ist jedenfalls nur ein Hilfsausdruck, wenn es um das neue Spiel geht. Denn so viele Möglichkeiten gab es bis dato noch nirgends in einem Life Simulation-Game, und der Titel strotzt nur so vor lauter Kreativität. Ob ihr nun das Nachtleben in Korea unsicher machen wollt, lieber eine Spritztour unternehmen oder doch ganz klassisch an Beziehungen und dem eigenen Lebenslauf feilen möchtet, das Game überlässt euch die Zügel. Sogar Mods werden Realität und somit nur von eurer Fantasie begrenzt – aber nur, wenn ihr die PC-Anforderungen erfüllt!

Das muss euer PC für inZOI können

Minimum

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10/11

Prozessor: Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Grafik: NVIDIA RTX 2060 (8 GB VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10/11

Prozessor: Intel i7 12700, AMD Ryzen 5800

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA RTX 3070 (8 GB VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

KI wird wohl an allen Ecken und Enden eingesetzt, wie Partnerfirma NVIDIA verlautbaren ließ. Grafisch ist das Game ohnehin eine Wucht, und nun wurden 30 Minuten Gameplay veröffentlicht, aber das ist noch nicht alles. Es gab zusätzliche Infos über das Kochsystem, und für alle Interessierten haben wir auch noch einen netten Übersichtstrailer von IGN inkludiert. Reicht das für einen Vorgeschmack?