Die Sims 4 enthüllt neue Sets: Gemütliches Gaming, Geheimer Rückzugsort und Casanova-Höhle

Die Sims enthüllte drei neue Sets: Die Sims 4 Gemütliches Gaming, Die Sims 4 Geheimer Rückzugsort und Die Sims 4 Casanova-Höhle, die ab sofort für PC über EA app, Mac über Origin, Epic Games Store und Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind.

Das in Zusammenarbeit mit der Creatorin lilsimsie entstandene Die Sims 4 Gemütliches Gaming-Set ermöglicht es Spieler:innen, einen warmen, einladenden Gaming-Raum zu gestalten und so einen behaglichen Ort für ihr Lieblingshobby zu schaffen. Zudem gibt es für Spieler:innen in diesem Set kleine Sims-Anspielungen zu entdecken, wie beispielsweise eine hängende Mini-Kuhpflanze, eine Buchstütze im Stil von Grillkäse und weitere charmante Details.

Mit dem Geheimer Rückzugsort-Set, inspiriert von der eleganten Bella Grusel, und dem Casanova-Höhle-Set, angelehnt an den bekannten Charmeur Don Lothario, können Spieler:innen ihren individuellen Stil sowohl durch ikonische Mode als auch durch luxuriöse Räume ausdrücken.