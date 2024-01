25-Minuten-Video und Kommentare zu Avowed veröffentlicht

Die Regisseure von Avowed haben in einem neuen 25-minütigen Video mehr Licht auf das Gameplay geworfen. Seht es gleich hier!

Mehr zu Avowed

In dem Video sprechen Spieldirektorin Carrie Patel und Gameplaydirektor Gabe Paramo im Detail über einige der separaten Spielmechaniken und diskutieren die Philosophien des Entwicklungsteams für das Spiel. “Das Motto unseres Studios lautet ‘Your World, Your Way’, und so gibt die Art und Weise, wie wir wirklich an Wahl und Konsequenzen und alles andere herangehen, den Spielern nur die Möglichkeit zu definieren, wer sie in dieser Welt sind, wie sie sich verhalten wollen, welche Fantasie [und] welche Herausforderungen sie annehmen wollen.“ Das Video beschreibt Themen wie Kampf- und Waffenladungen, Massenkontrolle, Elementarschaden, die Verzweigungen bei Dialogen und natürlich die Begleiter im Spiel.