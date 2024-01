Avowed: Das Fantasy-Rollenspiel erscheint in diesem Herbst 2024

Avowed, das kommende Fantasy-RPG von Obsidian Entertainment, wird diesen Herbst veröffentlicht. Was erwartet uns dabei?

Mehr über Avowed

Das Veröffentlichungsfenster wurde während des Xbox Developer Direct enthüllt und gefolgt von einem neuen Gameplay-Trailer. In den Lebenden Ländern, ein Teil der Welt von Eora, wurde erstmals in Pillars of Eternity eingeführt. Im Spiel seid ihr der Gesandte für das ferne Land von Aedyr, der geschickt wurde, um Gerüchte über eine sich ausbreitende Pest zu untersuchen. Wir entdecken bald eine persönliche Verbindung zu den Lebenden Ländern und ein altes Geheimnis, das alles zu zerstören droht. Wenn wir die Living Lands erkunden, werden wir feststellen, dass die Insel die Heimat vieler verschiedener Umgebungen und Landschaften ist, von denen jede ihr eigenes einzigartiges Ökosystem hat. Es ist auch ein Ort des Geheimnisses, der Geheimnisse, der Gefahr und des Abenteuers, an dem es viele Möglichkeiten und Konsequenzen gibt.