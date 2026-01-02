Zwischen Dimensionen: Das nächste Legend of Zelda (Nintendo Switch 2)

Das nächste Legend of Zelda-Spiel wird wohl das Springen zwischen Dimensionen zu einem Kernteil seines Gameplays machen.

Zum nächsten Legend of Zelda

Nintendo hat noch keinen Blick auf den nächsten Eintrag der ikonischen Fantasy-Serie gegeben, aber nach einer Reihe von Hits mit Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und in anderem Maße Echoes of Wisdom sind die Erwartungen naturgemäß hoch. Jetzt können die Fans ihren ersten Einblick bekommen, wie der erste Legend of Zelda-Haupttitel auf der Nintendo Switch 2 aussehen könnte. Obwohl es keine offiziellen Details (wie auch schon beim geplanten Film der Helden-Serie) zu sehen gibt, könnte das nächste Hauptspiel von Zelda ein Wendepunkt für das Franchise sein. BOTW und TOTK haben die Serie zu neuen Höhen geführt und das Zelda-Spielbuch neu geschrieben, so dass jeder Nachfolger auf der Switch 2 riesige Erwartungen erfüllen soll. In einer Folge des XboxEra-Podcasts vom 27. Dezember ging Co-Moderator Shpeshal Nick einige „cross-dimensionale“ Gameplay-Funktionen durch, von denen eine angebliche Insider-Quelle sagte, dass sie im nächsten Legend of Zelda enthalten sein werden. Dem Leck zufolge wird das erste Hauptspiel Zelda der Switch 2 die gleiche Engine wie BOTW und TOTK verwenden, aber mit einigen technischen Verbesserungen, da die leistungsfähigere Hardware des neuen Systems besteht.

Interessanter ist jedoch, dass sich ein Großteil der Rätsellösung im Spiel darum dreht, Dinge zu öffnen und durch interdimensionale Risse zu ziehen. Das scheint mit der aktuellen Spur des Franchise zu im Einklang zu stehen, und nachdem Echoes of Wisdom eine neue Messlatte für die völlige Freiheit in Kampfsituationen gesetzt hat, könnte das Springen zwischen den Dimensionen ein logischer nächster Schritt in der Suche der Serie nach mehr Spielerfreiheit sein. Offene Rätsel, die uns alles ausprobieren lassen, sind eine der Kernsäulen, die Breath of the Wild und Tears of the Kingdom etabliert haben, und Echoes of Wisdom spielt mit multidimensionalen Themen und Gameplay. Sich stärker auf diese Idee zu lehnen, scheint für Nintendo angesichts dieses Trends ein vernünftiger Schritt zu sein. Shpeshal Nick bot einige spezifische Beispiele dafür, wie dies abspielen könnte, wie zum Beispiel einen angreifenden Stier in einer Dimension zu führen, um ein Ziel zu treffen, das eine Tür in einer anderen öffnet. In einem anderen Beispiel könnten wir einen Raum mit Wasser füllen, wodurch ein schwimmender Ball in einer Dimension hochsteigt, wodurch dasselbe Hindernis in einer anderen Dimension schweben lässt. Die Idee mehrerer Dimensionen wäre nichts Neues für die Serie, aber es klingt spannend!