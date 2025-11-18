Die ersten Bilder vom Live-Action-Film The Legend of Zelda sind da

Nintendo hat die ersten drei offiziellen Fotos aus dem Live-Action-Film The Legend of Zelda geteilt. Was haltet ihr davon?

Die Bilder, die in der Nintendo Today-App gepostet wurden, geben den ersten richtigen Blick auf Bo Bragason als Zelda und Benjamin Evan Ainsworth als Link. Der Live-Action-Film Legend of Zelda begann Anfang dieses Monats in Neuseeland mit den Dreharbeiten, mehrere Monate nachdem die Besetzung des Spiels von Nintendo und Arad Productions angekündigt wurde. Der Film soll am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen und wird von Wes Ball inszeniert, dem Regisseur hinter der Maze Runner-Trilogie und Kingdom of the Planet of the Apes. In einem Interview Anfang dieses Jahres sagte Ball mehr zu seiner Aufgabe.

Damals hieß es, er wolle den Zelda-Film „als etwas Ernstes und Cooles, aber lustig und skurril“ machen. Zuvor sagte Ball in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass seine Vision für den Film von der Arbeit des Studio Ghibli-Mitbegründers und -Regisseurs Hayao Miyazaki inspiriert ist. Berichten zufolge könnte der Film The Legend of Zelda Teil einer geplanten Trilogie sein, da sich die Produktion auf die Dreharbeiten später in diesem Jahr vorbereitet. Laut dem Filmindustrie-Insider Daniel Richtman werden alle großen Schauspielrollen für drei Filme unter Vertrag genommen, die über sechs Jahre geplant sind. Hier gibt’s drei Bilder (allesamt © Nintendo) zum Durchklicken für euch: