Zweiter Xiaomi Store Österreichs öffnet heute seine Tore im Donauzentrum

Endlich denken sich wohl viele – endlich muss man nicht mehr in die SCS Vösendorf fahren, um als Wiener:in die Xiaomi-Produkte erleben und ausprobieren zu können – ab heute 9:00 Uhr öffnet nämlich der zweite Xiaomi Store Österreichs seine Tore im Donauzentrum. Mit dabei – wie auch bei der Eröffnung in der SCS – sind Rabatte um bis zu minus 60%.

„Der Erfolg des ersten Geschäftsjahres bestärkt uns in unserer Strategie und zeigt, dass Xiaomi Produkte in Österreich auf enormen Zuspruch stoßen. Es ist wichtig unsere Produkte auch physisch zum Angreifen und testen erlebbar zu machen, denn der persönliche Eindruck ist ein wesentlicher Teil der Kaufentscheidung. Wir sind stolz darauf, beständige Partnerschaften mit allen Mobilfunkern und Fachhändlern aufgebaut zu haben und aktuell bereits in über 800 Partner-Shops am POS in Österreich vertreten zu sein. Der zweite, eigene Xiaomi Store in Wien führt unseren expansiven Weg fort und setzt den nächsten Meilenstein in unserer jungen, lokalen Unternehmensgeschichte“, so Country Manager Kurt Manninger.