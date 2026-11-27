Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 10.12.2026 verlosen wir die magische Fortsetzung Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern auf DVD und Blu-ray. Mitmachen lohnt sich.

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern (DVD)

1 x Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern (Blu-ray)

Worum geht’s?

In „Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern“ kehren Sandra Bullock und Nicole Kidman in eine Welt voller nächtlicher Eskapaden und mächtiger Ahnenmagie zurück. Die Owens-Schwestern müssen sich dem dunklen Fluch stellen, der ihre Familie ein für alle Mal zu vernichten droht – ein fantastisches Kinospektakel voller Spaß, Magie und Chaos, das man einfach gesehen haben muss!

An der Seite von Bullock und Kidman standen in „Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern“ Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod sowie Dianne Wiest und Stockard Channing. Regie führte Susanne Bier nach einem Drehbuch von Akiva Goldsman, Georgia Pritchett und Kelly Marcel, das auf dem Roman „The Book of Magic“ von Alice Hoffman basiert. Produziert wurde der Film von Denise Di Novi, Sandra Bullock und Nicole Kidman. Die ausführenden Produzenten waren Donald Sabourin, Alice Hoffmann, Andrew A. Kosove und Broderick Johnson.