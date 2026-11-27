Gewinnspiel: Wir verlosen Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 10.12.2026 verlosen wir die magische Fortsetzung Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern auf DVD und Blu-ray. Mitmachen lohnt sich.
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern (DVD)
- 1 x Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern (Blu-ray)
Worum geht’s?
In „Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern“ kehren Sandra Bullock und Nicole Kidman in eine Welt voller nächtlicher Eskapaden und mächtiger Ahnenmagie zurück. Die Owens-Schwestern müssen sich dem dunklen Fluch stellen, der ihre Familie ein für alle Mal zu vernichten droht – ein fantastisches Kinospektakel voller Spaß, Magie und Chaos, das man einfach gesehen haben muss!
An der Seite von Bullock und Kidman standen in „Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern“ Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod sowie Dianne Wiest und Stockard Channing. Regie führte Susanne Bier nach einem Drehbuch von Akiva Goldsman, Georgia Pritchett und Kelly Marcel, das auf dem Roman „The Book of Magic“ von Alice Hoffman basiert. Produziert wurde der Film von Denise Di Novi, Sandra Bullock und Nicole Kidman. Die ausführenden Produzenten waren Donald Sabourin, Alice Hoffmann, Andrew A. Kosove und Broderick Johnson.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 11.12.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die Gewinner:innen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Mitarbeiter:innen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!