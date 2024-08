ZAGG stellt Displayschutz und Hüllen für Google Pixel 9-Modelle vor

ZAGG kündigte den exklusiven Displayschutz und Schutzhüllen für das neueste Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold an.

Mehr zu den ZAGG-Hüllen

Google hat bekanntlich bei der Made by Google-Konferenz so richtig losgelegt und eine Vielzahl an neuen Gadgets veröffentlicht. Nun legt der Schutz-Hersteller ZAGG nach und sorgt dafür, dass die neuen Käufe auch schön geschützt bleiben. Die InvisibleShield-Displayschutzfolien und -Hüllen tragen das Siegel „Made for Google“: eine Bestätigung dafür, dass sie speziell für die Nutzung mit den Pixel 9-Smartphones entwickelt und nach Googles eigenen Kompatibilitätsstandards zertifiziert wurden. Die Produkte von ZAGG garantieren höchste Qualitätsstandards und bieten besten Schutz, ohne dabei Kompromisse in Sachen Stil und Funktionalität einzugehen. Was die Produktpalette angeht, so gibt es die folgenden Erweiterungen zu erstehen:

Glass Elite

Dieses Produkt um 34,99 Euro bietet ultra-starken Schutz durch gehärtetes Aluminosilikat-Glas, das bis zu fünfmal stärker ist als ein herkömmlicher Displayschutz. Die ClearPrint-Beschichtung lässt Fingerabdrücke bei eingeschaltetem Bildschirm nahezu unsichtbar erscheinen. Dank des EZ Apply-Installationsrahmens lässt sich Glass Elite präzise und einfach anbringen.

Glass Elite Anti-Reflective Lens Protection

Eine clevere Schutzfolie für die Kamera-Insel um 19,99 Euro. Sie schützt die Kameraobjektive vor Stößen, Kratzern und rauen Oberflächen. Glass Elite Anti-Reflective passt perfekt auf die Linsen, eliminiert Blendungen und sorgt für brillante Farben.

Luxe

Das Case um 24,99 Euro bietet Schutz bei Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe. Dank der angenehmen Haptik und dem schlanken Design liegt es gut in der Hand und passt problemlos in jede Tasche. Die Hülle besteht aus bis zu 100 % recyceltem Material.

Milan

Die schillernde Hülle um 34,99 Euro ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern schützt das Gerät auch bei Stürzen aus bis zu vier Metern Höhe. Das elegante, schillernde Design unterstreicht die modernen Linien der neuen Pixel-Smartphones. Milan besteht aus bis zu 78 % recyceltem Material.

Crystal Palace

Die transparente Hülle um 34,99 Euro kombiniert elegantes Design mit Schutz bei Stürzen aus bis zu vier Metern Höhe. Crystal Palace besteht zu 78 % aus recyceltem Material und ist somit nicht nur eine elegante und robuste, sondern auch eine umweltbewusste Wahl.

Luxe 360 Bundle

Mit dem Luxe & Glass 360 Protect Bundle um 29,99 Euro, das die Luxe-Hülle mit dem Glass Elite-Displayschutz kombiniert, ist das Smartphone rundum geschützt und stilvoll verpackt.

Jede ZAGG-Hülle für die Google Pixel-Reihe enthält das revolutionäre Material Graphen, das härter als Diamant, aber elastischer als Gummi und bis zu 200-mal stärker als Stahl ist. Graphen wird unter anderem in der Luft- und Raumfahrt und im Profisport eingesetzt und bietet herausragende Widerstandsfähigkeit und Wärmeableitung.„ZAGG bleibt weiterhin führend in der Branche, indem wir innovative Produkte entwickeln, die den wachsenden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden“, sagte Brad Bell, Senior Vice President of Marketing bei ZAGG. „Diese neue Produktreihe verkörpert unser Engagement, das mobile Erlebnis zu verbessern und die Geräte, die im Zentrum unseres Alltags stehen, zu schützen.“ Das ZAGG-Zubehör für Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold und die Pixel Watch 3 ist ab sofort erhältlich.