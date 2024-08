Made by Google: Alles, was das Pixel 9-Event am 13. August 2024 brachte

Das Made by Google-Event fand dieses Jahr nicht erst im Oktober, sondern schon am 13. August um 19 Uhr unserer Zeit statt. Dank einiger Lecks und Google-Vorschauen hatten wir schon eine sehr gute Idee davon, was Google bei der Veranstaltung zeigen würde. Nun ist es allerdings amtlich, was der Such-Riese uns alles gezeigt hat. Hier das Event für euch zum Selberanschauen, drunter folgt unsere Zusammenfassung!

Am 13. August 2024 zeigte Google das neuesten Pixel-Produkte, die uns für den Rest des Jahres begleiten. Lest hier mehr!

Verantwortlich dafür ist der eigens entwickelte Prozessor Tensor G4. Dieser hocheffiziente Prozessor wurde in Zusammenarbeit mit Google DeepMind entwickelt, um alltägliche Anwendungsszenarien wie das Öffnen von Apps oder das Surfen im Internet zu verbessern. Es ist der erste Prozessor, auf dem Gemini Nano mit Multimodalität läuft – damit kann das Smartphone Texte, Grafiken und Audioinhalte interpretieren. Um zu gewährleisten, dass die KI-Funktionen auf dem Gerät reibungslos funktionieren, hat Google den Arbeitsspeicher der gesamten Pixel 9-Serie aufgerüstet: Er bietet 12 GB RAM bei Pixel 9 und 16 GB bei Pixel 9 Pro bzw. Pixel 9 Pro XL.

Die Smartphones der Pixel 9-Serie bestechen vor allem durch ihr neues Design, bei dem die Kamera mit der Weiterentwicklung der Kameraleiste in den Vordergrund gerückt wird. Das Pro-Modell ist erstmals in zwei verschiedenen Displaygrößen erhältlich: als Pixel 9 Pro (6,3 Zoll) und als Pixel 9 Pro XL (6,8 Zoll). Abgesehen von der Displaygröße, der Ladegeschwindigkeit und der Akkuleistung weisen Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL dieselben technischen Daten und Funktionen auf. Beide Ausführungen sind mit dem hellen Super-Actua-Display und einer neuen 42-MP-Frontkamera ausgestattet, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen schärfere und hellere Selfies liefert. Die Rückseite besteht nun aus seidenmattem Glas, der Rahmen aus satiniertem Metall.

Google stellte die Smartphones der neuen Pixel 9-Serie vor. Sie sind alle mit dem neuen Google Tensor G4-Prozessor ausgestattet und überzeugen durch innovative Kameras, optimierte Leistung und nützliche KI-Funktionen. Neben dem Pixel 9, dem Pixel 9 Pro und dem Pixel 9 Pro XL kommt auch das Pixel 9 Pro Fold nach Österreich, die Pixel Watch 3 in zwei Größen (41 mm und 45 mm) sowie die Pixel Buds Pro 2.

Android 15 und Gemini

Wie immer hat Google in den letzten Monaten schrittweise Android 15-Funktionen angekündigt, zum großen Teil, um Entwicklern zu helfen, ihre Apps vor der öffentlichen Einführung des Betriebssystems zu aktualisieren. Zusammen mit Sicherheitsmaßnahmen wie Theft Detection Lock und Google Play-Betrugsprävention sollte es wenig überraschen, dass Google KI immer mehr im mobilen Betriebssystem verflochten wird. Die Made by Google-Teaser haben sehr deutlich gemacht, dass sich das Unternehmen stark auf die KI-Funktionen seiner neuen Geräte konzentriert, wie z.B. die Möglichkeit, einen Brief oder eine E-Mail basierend auf einer Eingabeaufforderung zu verfassen.

Gemini Live wird für alle Gemini Advanced-Abonnent*innen verfügbar sein. Das gilt auch für Besitzer*innen des Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold, die alle ein Jahr Gemini Advanced mit ihrem Kauf erhalten. Die Funktion ermöglicht eine flüssige Konversation mit Gemini – direkt auf dem Smartphone oder über die Pixel Buds. Man kann sich mit der Gemini-App im Hintergrund oder im Falle eines gesperrten Smartphones wie in einem normalen Telefongespräch unterhalten. Gemini Live ist ab sofort für Abonnent:innen von Gemini Advanced auf Android-Smartphones in englischer Sprache verfügbar und wird in den kommenden Wochen auf zusätzliche Sprachen erweitert.

Neues und Altes

Google hat außerdem KI-Funktionen integriert, die beim Erstellen perfekter Aufnahmen Unterstützung leisten – von Gruppenfotos, auf denen keiner fehlt, bis hin zur Vergrößerung von Videos. Google hat auch die Panoramafunktion überarbeitet, sodass selbst bei schlechten Lichtverhältnissen detailreiche Aufnahmen erzielt werden. Es handelt sich um die qualitativ hochwertigste Panoramafunktion bei schwachem Licht, die auf dem Smartphone-Markt erhältlich ist.

Der Magische Editor bietet neue Bearbeitungsfunktionen. Die Video-Optimierung ist bei allen Modellen der Pro-Serie erhältlich. Sie verarbeitet Nachtsicht-Videos nach dem Hochladen doppelt so schnell. Mit Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL können hochauflösende Zoom-Videos mit bis zu 20-fachem Super-Resolution-Zoom und dem 48-MP-5-fach-Teleobjektiv aufgenommen werden. Die Funktion «Glasklare Anrufe» sorgt wie bisher für eine noch bessere Audioqualität.

Zum Pixel 9 Pro Fold

Das Pixel 9 Pro Fold überzeugt durch sein Fluid-Friction-Scharniersystem, das sich leicht ganz öffnen lässt und mit einem deutlich wahrnehmbaren Klick einrastet. So bietet es freie Sicht auf das große, helle Super Actua-Flex-Display. Es bietet 80 Prozent mehr Helligkeit als Pixel Fold, sodass man die Inhalte auf dem Display auch bei hellem Tageslicht klar erkennen kann. Das Foldable ist zudem mit dem kratzfesten Corning Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet und gemäß IPX8 bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern wasserdicht, sodass es problemlos bis zu 30 Minuten lang unter Wasser bleiben kann.

Pixel 9 Pro Fold nutzt die Leistungsfähigkeit der Hardware und der KI-Funktionen von Google in Verbindung mit einem extrem dünnen, innovativen Dreifach-Rückkamerasystem. Google setzt bei den Kameras von Pixel 9 Pro Fold neue Maßstäbe: Die Ultraweitwinkel-Kamera bietet jetzt auch Makrofokus, und die beiden Frontkameras unterstützen die Entsperrung per Gesichtserkennung – sowohl im zusammengeklappten als auch im aufgeklappten Zustand.

Über die Pixel Watch 3

Dank der effizienteren Displays in Kombination mit Wear OS 5 und einer energieeffizienten Hybridarchitektur bietet Pixel Watch 3 auch bei aktiviertem Always-on-Display zuverlässige Akkulaufzeit für den ganzen Tag. Darüber hinaus verlängert der neue, optimierte Energiesparmodus bei beiden Größen die Akkulaufzeit auf bis zu 36 Stunden, ohne dass dadurch Funktionen aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Sicherheit beeinträchtigt werden. Außerdem ist die Akkukapazität bei Pixel Watch 3 mit 45 mm Durchmesser um 35 Prozent höher als bisher.

Um eine längere Akkulaufzeit und einen möglichst ungestörten Schlaf zu erzielen, erkennt Pixel Watch 3 mittels Machine Learning automatisch, wenn man schläft, und aktiviert dann den Schlafenszeitmodus. Dabei werden Benachrichtigungen und das Always-on-Display ausgeschaltet, was wiederum Akkukapazität spart. Ein weiterer Vorteil des neuen Modells mit 41 mm Durchmesser ist seine um 20 Prozent kürzere Ladezeit, was beim Laden bis zu 15 Minuten einspart.

Die Pixel Watch 3 verfügt zudem über die einzigartige Funktion «Pulsverlust-Erkennung». Ein KI-Algorithmus erkennt, wenn kein Puls mehr vorhanden ist. Wenn die Pixel Watch Anzeichen von Pulsverlust feststellt, löst die Smartwatch ein Signal aus, um zu überprüfen, ob die Person reagiert. Erfolgt keine Reaktion, alarmiert die Smartwatch automatisch den Rettungsdienst, sendet eine automatische Nachricht mit wichtigen Informationen zur Situation und übermittelt auch den Standort.

Die Pixel Buds Pro 2

Nach der Analyse von 45 Millionen Ohrscans und Tragetests unter realen Praxisbedingungen hat Google die Pixel Buds Pro 2 entwickelt, deren ganz spezielle Form das Herausfallen der Kopfhörer verhindert. Dank des neuen drehbaren Stabilisators sitzen die Kopfhörer gut und bieten gleichzeitig maximalen Tragekomfort. Im Lieferumfang sind Ohreinsätze in vier verschiedenen Größen enthalten, sodass alle Nutzer:innen die für sie ideale Passform finden.

In Verbindung mit Gemini stellen Pixel Buds Pro 2 einen virtuellen Sprachassistenten bereit. Ganz gleich, ob eine Wegbeschreibung oder eine Terminerinnerung benötigt wird – Gemini kann all diese Aufgaben erledigen, auch dann, wenn das Smartphone gesperrt bzw. nicht griffbereit ist. Pixel Buds Pro 2 sind mit Gemini Live in englischer Sprache ausgestattet. Dieses mobile Konversationstool nutzt modernste Sprachverarbeitungstechnologien von Google, um erweiterte Unterhaltungen mit Gemini zu ermöglichen. Das funktioniert auch unterwegs – zum Entsperren des Geräts genügt die gesprochene Aufforderung «Hey, Google, let’s talk live».

Preise und Verfügbarkeit

Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL und Google Pixel 9 Pro Fold können ab sofort vorbestellt werden. Pixel 9 (UVP: 899,- Euro) und Pixel 9 Pro XL (UVP: 1.199,- Euro) sind ab dem 22. August 2024 im Handel verfügbar, das Pixel 9 Pro (UVP: 1.099,- Euro) und Pixel 9 Pro Fold (UVP: 1.899,- Euro) ab September. Die Pixel Watch 3 (UVP ab 399,- Euro) ist ab dem 10. September und die Pixel Buds 2 (UVP 249,- Euro) sind ab dem 26. September im Handel erhältlich.