ZAGG kündigt neue iPad-Accessoires an: Pro Keys, Messenger Folio 2 und Pro Stylus

Das Hardware-Unternehmen ZAGG kündigte heute mehrere neue Accessoires für iPad an. Was das genau beinhaltet, lest ihr hier!

“Unsere qualitativ hochwertigen Tastaturen und Zubehörteile sollen den mobilen Lifestyle unserer Nutzer bestmöglich unterstützen. Die neue ZAGG-Produktreihe bietet gerade auch unter den aktuellen Arbeitsbedingungen die perfekten Werkzeuge, um von überall her produktiver und effizienter zu arbeiten“, so Gavin Slevin, Geschäftsführer von ZAGG International. So auch die neue Pro Keys-Tastatur für iPad (7. und 8. Generation) und iPad Air (4. Generation), aber genauso das neue Messenger Folio 2-Tastaturcase für das iPad (7. und 8. Generation) sowie dem iPad Air (3. Generation).

Die Pro Keys-Tastatur verwandelt nahezu jede Umgebung in einem effektiven Arbeitsplatz, mit dem Pro Stylus könnt ihr zudem mit höherer Präzision und Geschwindigkeit arbeiten. Die Messenger Folio 2-Schutzhülle ist Tastatur und Case in einem. Tasten im Laptop-Stil bieten ein komfortables Tipperlebnis und die robuste Konstruktion sorgt dafür, dass die Geräte vor allem geschützt sind, was unterwegs passieren kann. Ein wiederaufladbarer Akku und eine Schlaf-/Wachfunktion auf beiden Tastaturen tragen zudem dazu bei, die Lebensdauer der Batterie zu schonen.

ZAGG Pro Keys

Die drahtlose Tastatur Pro Keys mit abnehmbarer Schutzhülle verfügt über einen langlebigen Akku und eine. neuen Pro-Keyframe mit sanftem, präzisem Tastenhub für schnelles, genaues Tippen. Nach vorn gerichtete Lautsprecher-Cutouts, hintergrundbeleuchtete Tasten, ein verstellbarer Standfuß und die Möglichkeit zum Multi-Geräte-Pairing sorgen für Komfort. Die robuste Hülle schützt vor Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe. langlebigen Akku. Die Pro Keys-Tastatur kostet gegen Ende 2020 für das reguläre iPad 99,99 Euro, und für das iPad Air (4. Generation) 109,99 Euro.

ZAGG Pro Stylus

Der Pro Stylus kann magnetisch an der Pro Keys-Hülle befestigt werden. Er macht das iPad noch produktiver nutzbar, ihr dürft mit dem Stift präzise und schnell Notizen machen, skizzieren, streichen, Dokumente markieren und vieles mehr. Mit der kapazitiven Back-End-Spitze für schnelles und einfaches Scrollen und einer aktiven Spitze für weiche, saubere Striche bietet der ZAGG Pro Stylus jeweils eine Spitze zum Streichen und eine zum Schreiben und Zeichnen. Er verbindet sich beim Einschalten automatisch und ist kompatibel mit allen Anwendungen, die den Apple Pencil unterstützen.

Die Palm-Rejection-Technologie sorgt dafür, dass Eingaben wirklich nur akzeptiert werden, wenn der Stift aktiv am Bildschirm in Gebrauch ist. Ein langlebiger Akku, kurze Ladezeiten und Typ-C-Charging mit dem mitgelieferten Ladekabel sorgen für komfortable Nutzung. Durch eine Neigungserkennung können dicke oder dünne Linien erzeugt werden. Zudem bietet der Pro Stylus eine auswechselbare Spitze und die magnetische Verankerung zur einfachen Aufbewahrung. Der Stylus ist ab sofort für 79,99 Euro erhältlich.

Messenger Folio 2



Auch die Messenger Folio 2-Tastatur verfügt über Tasten im Laptop-Stil und eine robuste Tasche mit einer Lasche für den Apple Pencil. High-End-Features wie ein platzsparendes Design, spezielle Funktionstasten, ein Magnetverschluss und ein eleganter Look machen diese Tastatur-Hüllenkombination zu einem herausragenden Produkt. Das Tastatur-Case wird es Ende des vierten Quartals zu einem Preis von 59,99 Euro geben. Was haltet ihr von diesen Ankündigungen, interessant für euch? Hier geht’s zur offiziellen Website des Herstellers!