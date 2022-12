Yaber Ace K1 Projector Test: Gut, aber noch Potenzial für Nachfolger

Der Karton wird vorsichtig geöffnet, das Zubehör aus der Schachtel genommen und schon kommt das Prachtstück – geschützt durch Schutzpolster auf beiden Seiten – zum Vorschein. Das Gute Stück (Abmessungen 30 cm x 25 cm x 14 cm) wird aus der Schachtel gezogen und gleich mal begutachtet. Gleich fällt die hochwertige Verarbeitung auf. Die obere Seite ist mit einem edlen Stoff (IPX5 Standard – Staubabweisend) überzogen, in den die On-Device-Bedienelemente schön eingearbeitet wurden. Auf der rechten Seite ist der Anschluss für die das Stromkabel, während auf der Rückseite die Anschlüsse für die Inputs (z.b. HDMI oder USB) sind. Auf der vorderen Seite ist – wie nicht anders bei einem Projektor zu erwarten – die Linse, die durch eine abnehmbare Abdeckung geschützt ist. In der Box enthalten sind – und das ist definitiv ein Pluspunkt – entsprechende Basiskabel (zb. HDMI). Auch eine Fernbedienung ist enthalten, doch die dafür notwendigen Batterien sind leider nicht im Paket dabei.

Die Inbetriebnahme

Bevor ich den Beamer in Betrieb nehme, entferne ich eine durchsichtige Schutzfolie auf den Bedienelementen auf der oberen Seite des Beamers. Wer mich kennt, weiß, dass für mich generell bei Wiedergabegeräten zwei Dinge maßgebend sind: die Inbetriebnahme und die Ton-/Bildqualität. Dem ersten meiner zwei Punkte möchte ich mich gleich hier widmen. Sind wir uns mal ehrlich, niemand will zu einer Bedienungsanleitung greifen, wenn man ein Gerät das erste Mal einschaltet. Zumindest geht es mir so. Ich habe den Anspruch, dass alles intuitiv von Statten geht und das Ding einfach rennt. Und genau so läuft das auch beim Yaber Ace K1 Projector ab. Nach dem Einschalten wird der Fokus automatisch justiert, wobei ihr den Prozess auch manuell mit einem Klick auf die Fernbedienung triggern könnt. Und schon seid ihr im Hauptmenü. Dort könnt ihr die Inputquellen auswählen, die WLAN-Verbindung herstellen oder beispielsweise die Sprache ändern. Standardmäßig wird das Gerät nämlich mit englischer Sprachfassung ausgeliefert. Der Fokus liegt auch darauf, wobei auch das Umstellen auf die deutsche Sprache möglich ist. Doch dann kommen so etwas holprig wirkende Übersetzungen zum Vorschein wie “Leistung der Option -> Stehen zu (Anm.: im englischen Standby)”, “Geplante Herunterfahren. -> aus” oder “Tastaturton -> auf”. Es stört zwar nicht, aber alle, die der englischen Sprache mächtig sind, werden wohl eher die englische Fassung verwenden, weil diese wesentlich intuitiver ist. Ich hoffe dennoch, dass hier mit einem zukünftigen Update noch bei der Lokalisierung nachjustiert wird.

Besonders hervorheben möchte ich die bekannten Auto-Focus- und Auto-Keystone-Correction-Features, die die Verwendung des Beamers enorm vereinfachen. Ebenfalls ein großer Pluspunkt ist die Inbetriebnahme, die selbst für Technikunerfahrene keinerlei Hürden bereit hält.