Xreal bringt kleine AR-Brillen auf den Markt, Ende 2023 ist es so weit

Xreal verkauft seit 2021 kleinere AR-Brillen, und nun gibt es eine neue Version. Sie heißt Xreal Air 2 und erscheint noch vor Jahresende!

Über die Xreal AR-Brillen

Während Apple, Meta und andere weiterhin mit vollwertigen Headsets für Augmented Reality (AR) arbeiten, verkauft Xreal seit 2021 viel kleinere AR-Brillen. Jetzt hat das Unternehmen, nachdem es sie letzten Monat in China auf den Markt gebracht hat, die neue Version namens Xreal Air 2 auch nach Europa und in die USA gebracht. Sie bietet verbesserte Displays und mehr Komfort, und das Unternehmen hat einen Mechanismus integriert, der euren Immersionsgrad von Null auf 100 Prozent steuerbar macht. Xreal (das X steht für extra, sagte das Unternehmen) verspricht, dass die Air 2-Brille “was auch immer der Träger sieht, in ein großes Bildschirmerlebnis von bis zu 330 Zoll verwandelt”. Zu diesem Zweck verwendet es das neueste 0,55-Zoll-Micro-OLED-Display von Sony, gegenüber dem zuvor verwendeten 0,68-Zoll-Micro-OLED.

Wie zuvor kann es eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 pro Auge mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz anzeigen. Zusammen mit der höheren Auflösung bietet es eine Helligkeit von 500 Nits, verglichen mit 400 Nits beim ursprünglichen Gerät. Das Air 2-Produkt ist laut Xreal auch 10 Prozent dünner und 10 Prozent leichter. Es kommt auch mit verbesserten elastischen Bügeln, neuen “AirFit”-Nasenpolstern und weicheren Materialien. All dies wurde entwickelt, um den Komfort zu verbessern und eine längere Nutzung beim Ansehen von Filmen und anderen Inhalten zu ermöglichen, so das Unternehmen. Wie zuvor verbindet es sich mit Geräten über USB-C mit Videoausgang (DisplayPort) ohne drahtlose Option, so dass wir effektiv mit einem Gerät verbunden sein müssen

Zum Xreal Air 2 Pro

Xreal verbesserte auch das Audio-Lautsprechersystem, indem es eine Art Surround-Sound bei einem offenen Ohr-Design integrierte, das auf den Träger ausgerichtet ist. “Dies erhöht die Privatsphäre und minimiert Störungen für andere im öffentlichen Raum”, sagte das Unternehmen. Es verbessert auch Sprach- und Videoanrufe, da Sie mit dem Xreal Air 2 Audio von einem Smartphone oder Tablet aufnehmen können. Das wünschenswertere Modell ist das Xreal Air 2 Pro. Es führt eine dreistufige Dimmfunktion ein, darunter einen transparenten Modus, der kein Licht blockiert, so dass wir die Brille normal verwenden können. Der “Produktivitätsmodus” blockiert 35 Prozent des Außenlichts, so dass wir uns besser konzentrieren können, ohne unsere Umgebung vollständig auszuschließen, während der immersive Modus das gesamte Licht für Spiele, Unterhaltung usw. blockiert.

Das Xreal Air 2 scheint hauptsächlich auf Zuschauer für YouTube-Videos, leichte Spiele, Filme usw. ausgerichtet zu sein. Es sind keine Kameras oder Bewegungssensoren enthalten, so dass es effektiv als persönlicher Projektor fungiert. Wir können jedoch ein Zubehör namens Xreal Beam kaufen, das gyroskopisches Tracking hinzufügt und den Bildschirm beim Bewegen festhält, während es gleichzeitig zusätzliche kabelgebundene Konnektivitätsoptionen ermöglicht, die die Latenz anscheinend reduzieren. Der Versand der Produkte wird angeblich im Dezember 2023 in Europa beginnen, und der Preis für das gesamte Erlebnis wird wohl über 500 Euro sein (hier geht’s zum Online-Shop). Das ist eine Menge, mehr als das Meta Quest 3-Headset, aber doch irgendwie in einem anderen Package. Wäre das etwas für euch?