Xiaomi spendet zehn smarte Ventilatoren an Caritas-Pflegeeinrichtung

Perfekt gegen die Hitze: Zehn Xiaomi Smart Standing Fans 2 kommen älteren Menschen aus dem Haus St. Elisabeth in Wien zugute.

Coole Aktion von Xiaomi

Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich fest im Griff und stellt besonders für ältere Menschen eine erhebliche gesundheitliche Belastung dar. Xiaomi spendete daher zehn Smart Standing Fans 2 an die Caritas. Die Geräte kommen im Haus St. Elisabeth in Wien zum Einsatz und bringen den Bewohner:innen der Einrichtung eine spürbare Erleichterung an den Sommertagen. „Die Mission von Xiaomi ist es, mit unseren Produkten Innovation für alle zu ermöglichen und Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Spende einen Beitrag für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen der Caritas leisten können, die besonders unter der Hitze leiden“, so Tibor Wagner, Country Manager von Xiaomi Österreich. „Die Caritas leistet herausragende Arbeit im Bereich der Pflege und wir sind stolz, mit unseren Produkten etwas beitragen zu können.“

„Die langen Hitzeperioden setzen vielen Menschen massiv zu und stellen besonders für ältere Menschen ein vermehrtes Gesundheitsrisiko dar. Durch die Ventilatoren von Xiaomi werden unsere Bewohner*innen im Caritas Pflegewohnhaus St. Elisabeth in Wien bei dieser enormen Hitzewelle unterstützt und können so besser durch die heißen Sommermonate kommen. Vielen herzlichen Dank an Xiaomi für diese Unterstützung“, sagt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Caritas der Erzdiözese Wien. Xiaomi versteht sich als ein Unternehmen, das schon seit seiner Gründung 2010 mit der Mission „innovation for everyone“ auftritt und Menschen ein besseres Leben ermöglichen will. Bereits in der Vergangenheit hat Xiaomi immer wieder Produkte für karitative Zwecke gespendet, so etwa an das LernLEO. 2023 gab es eine Zusammenarbeit mit der Wörkerei, einem Projekt der Caritas und Volkshilfe.

Zum Smart Standing Fan 2

Diesmal kam bei der Sachspende an die Caritas der Xiaomi Smart Standing Fan 2 zum Einsatz. Mit seinen umfangreichen Features erweist er sich als perfekter Begleiter für den Sommer. Die Smart Home-Kompatibilität inklusive Sprachbedienung erleichtert die Nutzung, was vor allem für weniger technik-affine Menschen die Nutzung sehr vereinfacht. Darüber hinaus stört die geringe Lautstärke von unter 31 dB während des Betriebes auch im Schlaf nicht. Die Höhe des Standfußes lässt sich per Knopfdruck ganz einfach verstellen, so ermöglicht sich eine vielseitige Einsetzbarkeit in allen Räumlichkeiten. Hier geht’s zur offiziellen Website des Ventilators – wäre das auch etwas für euch?