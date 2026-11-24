Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max 5G im Langzeittest: Ausdauerwunder mit klaren Kompromissen

Mit den aktuellen Angeboten ist das REDMI Note 17 Pro Max 5G in einer Preisrange von 400 bis 500 Euro erhältlich. Ein hart umkämpftes Segment, in dem viele Hersteller versuchen, möglichst viele Wünsche gleichzeitig zu erfüllen. Das gelingt allerdings nicht immer, denn irgendwo muss auch gespart werden. Xiaomi verfolgt beim REDMI Note 17 Pro Max 5G einen etwas anderen Ansatz: Statt in allen Bereichen mit der Konkurrenz mithalten zu wollen, konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf die Ausdauer, im Sinne eines möglichst großen Akkus, und ein robustes Gehäuse. Damit richtet sich Xiaomi an Menschen, die im Alltag auf ihr Gerät angewiesen sind und möglichst selten nach einer Steckdose suchen möchten. Doch wie gut funktioniert dieses Konzept? Und welche Kompromisse müsst ihr dafür eingehen? Das habe ich mir im Langzeittest über mehrere Wochen genauer angesehen.

Gehäuse und Verarbeitung: groß und robust Schon beim ersten Kontakt fällt auf, dass das REDMI Note 17 Pro Max 5G ein großes Smartphone ist. Mit Abmessungen von 163,44 × 78,27 × 8,65 Millimetern und einem Gewicht von 225,1 Gramm gehört es zu den größeren und schwereren Vertretern seiner Klasse. Das Kameramodul trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei. An der dicksten Stelle kommt das Gehäuse dadurch auf bis zu 11,5 Millimeter. Beim Gewicht übertrifft es sogar ausgewachsene Flaggschiffe wie das Samsung Galaxy S26 Ultra. In der täglichen Handhabung muss ich aber gestehen, dass ich es dem Samsung Galaxy S26 Ultra vorziehe. Das liegt vor allem an den deutlich stärker abgerundeten Ecken und den schmäleren Kameramodulen. Zusammen mit dem höheren Gewicht liegt das REDMI Note 17 Pro Max 5G angenehm und recht satt in der Hand. In den Fotos seht ihr den Vergleich zwischen dem REDMI Note 17 Pro Max 5G (Farbe Cloud Blush) und dem Samsung Galaxy S26 Ultra (Farbe Sky Blue):

Bei den Farben bietet Xiaomi mehrere Varianten an, darunter Schwarz, Grün und das auffälligere „Cloud Blush“. Letzteres kombiniert einen cremefarbenen Grundton mit einem silbernen Rahmen. Das Highlight ist aber die Rückseite, die mit ihren sanften Rosa- und Orangetönen an einen wolkigen Himmel bei Sonnenaufgang erinnert. Ich freue mich grundsätzlich immer, wenn Hersteller eine passende Schutzhülle direkt mit ins Paket legen. Bei diesem Modell fällt es mir allerdings schwer, die schöne Rückseite unter einer schwarzen Hülle verschwinden zu lassen. Auf der Vorderseite kommt Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz. Dieses Glas ist besonders widerstandfähig und soll unter anderem bei Stürzen auf harte Oberflächen wie Beton zusätzlichen Schutz bieten. Mit der IP66/IP68-Zertifizierung braucht ihr euch auch keine Gedanken über Staub oder Wasser machen. Das REDMI Note 17 Pro Max 5G ist im Süßwasser für bis zu 72 Stunden wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2 Metern. Darüber hinaus hat Xiaomi einiges für die Widerstandsfähigkeit getan. Das REDMI Note 17 Pro Max 5G wurde gemeinsam mit TÜV SÜD entwickelt und gehört zu den ersten Smartphones, die mit der 5-Sterne-Titan-Quality-Zertifizierung ausgezeichnet wurden. Dahinter stecken umfangreiche Tests in drei Bereichen: Sturzfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Akkuleistung. Neben Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Belastungen wurden auch die Anschlüsse und Tasten auf ihre Haltbarkeit geprüft. Beim Akku standen unter anderem häufige Ladevorgänge, Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen auf dem Prüfstand. Das REDMI hat alle drei Testbereiche bestanden. Xiaomi möchte wohl damit vor allem zeigen, dass das Smartphone nicht nur auf dem Papier gut ausgestattet ist, sondern auch nach längerer Nutzung zuverlässig funktionieren soll. Unterm Strich ist das REDMI Note 17 Pro Max 5G also ganz klar auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Der Preis dafür ist allerdings ein vergleichsweise hohes Gewicht und ein Gehäuse, das nicht gerade zu den schlanksten seiner Art gehört. Ob aber die rund 30 Gramm Mehrgewicht gegenüber einem Gerät wie dem Xiaomi 15T im Alltag tatsächlich stören, muss jeder für sich selbst entscheiden. Mich persönlich stört es weniger, zumal das Smartphone dadurch auch gut in der Hand liegt. Wer allerdings ein möglichst leichtes und kompaktes Gerät sucht, sollte sich bewusst sein, dass das REDMI hier nicht unbedingt die erste Wahl ist.

Display und Ausstattung: Viel Helligkeit, nicht ganz perfekte Farben Das 6,83 Zoll große AMOLED-Display gehört zu den überzeugenderen Eigenschaften des Geräts. Die Auflösung liegt bei 1,5K, die Bildwiederholrate erreicht bis zu 120 Hz. Inhalte werden entsprechend scharf dargestellt und auch beim Scrollen wirkt die Darstellung angenehm flüssig. Besonders beeindruckend ist die hohe Helligkeit. Laut Xiaomi erreicht das Panel Spitzenwerte von bis zu 3.500 cd/m². Die typische Helligkeit liegt bei 1.060 cd/m² und lässt sich im HBM-Modus (High Brightness Mode) auf bis zu 2.000 cd/m² steigern. Im Alltag macht sich das vor allem draußen bemerkbar: Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt das Display gut ablesbar. Die Farben wirken kräftig und lebendig. Wer es etwas dezenter mag, kann die Darstellung über die Displayeinstellungen entsprechend anpassen. Ganz perfekt ist die Farbwiedergabe allerdings nicht. Bei der restlichen Ausstattung gibt es Licht und Schatten. Der optische Fingerabdrucksensor sitzt im Display und arbeitet schnell und zuverlässig. Ebenfalls praktisch ist der Infrarot-Sender, mit dem sich beispielsweise Fernseher oder andere kompatible Geräte steuern lassen. Die Stereolautsprecher werden erfreulich laut. Bei hoher Lautstärke verlieren sie allerdings an Klangfülle und neigen zu Verzerrungen. Dreht man etwas herunter, ist die Wiedergabe deutlich angenehmer. Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt. Weniger überzeugend ist das WLAN. In meinen Tests kam es häufig zu Verbindungsabbrüchen. Teilweise behauptete das REDMI Note 17 Pro Max 5G sogar, das WLAN-Passwort sei falsch, obwohl andere Geräte problemlos mit demselben Netzwerk verbunden waren. Das ist nicht nur lästig, sondern kann im falschen Moment richtig ärgerlich werden – vor allem dann, wenn man gerade mitten in einem Online-Spiel steckt und seine Kameraden plötzlich allein weiterspielen müssen. Eine microSD-Karte lässt sich leider nicht einsetzen. Ihr solltet euch deshalb bereits beim Kauf Gedanken über die passende Speichervariante machen. Xiaomi bietet Versionen mit 128, 256 oder 512 GB.

Leistung und Software: Im Alltag ausreichend, aber nicht besonders schnell Im REDMI Note 17 Pro Max 5G arbeitet der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Der im 4-Nanometer-Verfahren gefertigte Prozessor wird von 8 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher unterstützt. Beim internen Speicher setzt Xiaomi auf UFS 4.1. Auf dem Papier klingt das nach einer zeitgemäßen Mittelklasse-Ausstattung. Im Alltag zeigt sich allerdings, dass die Leistung nicht ganz mit den Erwartungen mithalten kann. Messenger, Browser und gewöhnliche Apps stellen den Prozessor nicht vor größere Probleme. Sobald mehrere Anwendungen parallel laufen oder man schnell zwischen umfangreichen Menüs wechselt, fallen jedoch gelegentliche Verzögerungen auf. Auch beim Scrollen reagiert das System nicht immer so direkt, wie man es von einem Smartphone dieser Preisklasse wünschen würde. Anspruchsvollere Spiele sind ebenfalls möglich, bringen das Smartphone aber schnell an seine Grenzen. Wuthering Waves lässt sich beispielsweise mit mittleren Grafikeinstellungen spielen, läuft dabei aber nicht durchgehend flüssig. Wenn euer Hauptfokus beim Smartphone also Gaming ist, ist dieses Gerät nicht die optimale Wahl für euch. Als Betriebssystem kommt Android 16 mit Xiaomis Benutzeroberfläche HyperOS 3 zum Einsatz, wobei ab Mitte November das Rollout von HyperOS 4 geplant ist. Bei der Update-Versorgung verspricht der Hersteller vier große Android-Updates bis Android 20 sowie sechs Jahre lang quartalsweise Sicherheitsupdates. Das ist grundsätzlich eine erfreuliche Perspektive und gerade mit Blick auf die langfristige Nutzung ein Pluspunkt. Weniger gelungen ist der Zustand der Software direkt nach dem ersten Einschalten. Das System ist mit zahlreichen vorinstallierten Anwendungen ausgestattet und man muss bei der Einrichtung bei vielen zusätzlichen Apps das Häkchen entfernen, damit man sich eine unnötige Installation erspart. Neben Apps von Drittanbietern wie Temu oder Booking.com fallen vor allem einige Xiaomi-eigene Anwendungen durch Benachrichtigungen und Werbeeinblendungen auf. Einen Großteil der überflüssigen Apps könnt ihr zwar entfernen oder deaktivieren, bis das Smartphone so eingerichtet ist, wie ihr es tatsächlich nutzen möchtet, vergeht aber erst einmal etwas Zeit. Besonders die vielen Werbeeinblendungen hinterlassen bei mir einen unnötig negativen Eindruck.

Kamera: Gute Ansätze, aber wenig Flexibilität Bei der Kameraausstattung zeigt sich besonders deutlich, dass Xiaomi andere Prioritäten gesetzt hat. Auf der Rückseite befinden sich lediglich zwei Kameras. Im Mittelpunkt steht dabei die 50-Megapixel-Hauptkamera mit einer lichtstarken Blende von f/1,5 und optischer Bildstabilisierung. Bei Tageslicht liefert sie durchaus gute Ergebnisse. Farben wirken weitgehend natürlich, Hauttöne werden ordentlich wiedergegeben und auch der Kontrast stimmt meistens. Wer genauer hinsieht, entdeckt allerdings Schwächen bei feinen Strukturen. Fell, Textilien und andere detailreiche Oberflächen wirken teilweise etwas weichgezeichnet. Bei starken Helligkeitsunterschieden können zudem helle Bildbereiche überstrahlen. Bei schlechteren Lichtverhältnissen nimmt die Bildqualität erwartungsgemäß ab. Die Aufnahmen verlieren sichtbar an Schärfe, bleiben für ein Smartphone dieser Preisklasse aber noch akzeptabel. Deutlich weniger Freude bereiten die zusätzlichen Kameras. Die 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera liefert nur eine begrenzte Detailzeichnung. Besonders an den Bildrändern werden die Aufnahmen sichtbar unscharf. Auch der Dynamikumfang fällt vergleichsweise gering aus. Ein echtes Teleobjektiv fehlt komplett. Wer entfernte Motive näher heranholen möchte, muss deshalb mit dem digitalen Zoom arbeiten. Das funktioniert bei geringer Vergrößerung noch halbwegs ordentlich, ab etwa fünffachem Zoom geht die Bildschärfe aber deutlich zurück. Für Selfies steht eine 32-Megapixel-Frontkamera zur Verfügung. Bei guten Lichtverhältnissen sind die Ergebnisse in Ordnung. Schwieriger wird es bei starkem Gegenlicht, wo an den Konturen leichte Bildartefakte auftreten können. Videos nimmt das REDMI Note 17 Pro Max 5G mit bis zu 4K und 30 Bildern pro Sekunde auf. Wer Wert auf eine flüssigere Darstellung legt, kann auf Full-HD mit 60 fps zurückgreifen. Mit viel Wind können die Mikrofone allerdings im Test nicht so gut umgehen. Für gelegentliche Schnappschüsse reicht die Kameraausstattung. Wer dagegen gerne mit unterschiedlichen Brennweiten fotografiert oder sich in dieser Preisklasse ein vielseitigeres Kamerasystem wünscht, dürfte mit dem Xiaomi dagegen nicht glücklich werden.

Akkulaufzeit und Ladezeit: Die große Stärke des REDMI Note 17 Pro Max 5G Während Xiaomi bei Prozessor und Kamera Kompromisse eingeht, wurde beim Akku offensichtlich nicht gespart. Im Inneren steckt ein Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einer Kapazität von satten 9210 mAh. Damit gehört das REDMI Note 17 Pro Max 5G zu den ausdauerndsten Smartphones seiner Klasse. In meinen Tests schaffte es eine Videowiedergabe von bis zu 33 Stunden und 20 Minuten. Selbst wenn ihr das Gerät also regelmäßig nutzt, solltet ihr problemlos durch zwei Tage kommen. Bei einer eher zurückhaltenden Nutzung ist auch ein dritter Tag durchaus realistisch. Trotz der enormen Akkukapazität fallen die Ladezeiten nicht übermäßig lang aus. Xiaomi unterstützt Schnellladen mit bis zu 100 Watt. Das passende Netzteil liegt dem Lieferumfang bei. Bei meiner Messung dauerte es bspw. rund 70 Minuten um den Akkustand von 27% auf 94% zu bringen. Angesichts der außergewöhnlich hohen Kapazität ist das ein ordentliches Ergebnis. Gerade wer viel unterwegs ist und nicht ständig nach einer Steckdose suche möchte, wird die Ausdauer zu schätzen wissen. Hier spielt das REDMI Note 17 Pro Max 5G seine größte Stärke aus. Die lange Akkulaufzeit ist zweifellos das überzeugendste Argument für das Smartphone.

Fazit: Viel Ausdauer, aber nicht in allen Bereichen konkurrenzfähig Das Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max 5G ist ein Smartphone mit klaren Prioritäten. Der riesige Akku sorgt für eine außergewöhnliche Laufzeit, das helle AMOLED-Display lässt sich auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesen und auch die robuste Bauweise macht einen überzeugenden Eindruck. Wer viel unterwegs ist und möglichst lange ohne Steckdose auskommen und sich das Mitschleppen von Powerbanks ersparen möchte, findet hier ein interessantes Gerät. Allerdings müsst ihr dafür an anderer Stelle Kompromisse eingehen. Die Leistung ist für diese Preisklasse eher durchschnittlich und gelegentliche Ruckler muss man in Kauf nehmen. Dazu kommen die nicht immer zuverlässige WLAN-Verbindung und ein Kamerasystem, das wenig Flexibilität bietet. Während die Hauptkamera noch ordentliche Ergebnisse leifert, können die Ultraweitwinkelkamera und der digitale Zoom wenig überzeugen. Gerade im Preisbereich bis 600 Euro sind das Einschränkungen, die sich nicht einfach ignorieren lassen. Das REDMI Note 17 Pro Max 5G ist deshalb kein Smartphone, das ich uneingeschränkt empfehlen würde. Wer vor allem Wert auf eine lange Akkulaufzeit, ein helles Display und ein widerstandsfähiges Gehäuse legt, bekommt dennoch ein interessantes Gesamtpaket. Die sechs Jahre Sicherheitsupdates sprechen ebenfalls für das Gerät. Wer dagegen eine hohe Leistung, eine vielseitige Kamera oder eine möglichst ausgereifte Ausstattung erwartet, sollte sich in dieser Preisklasse lieber noch einmal umsehen.