Ein Gimbal für die Hosentasche, das gibt es mit dem DJI Osmo Pocket schon seit langer Zeit. Dass ein Smartphone im nochmal kompakteren Formfaktor so einen ausfahrbaren Kamerastabilisator im Gehäuse parken kann, das wiederum ist neueste Technik! Mit dem Honor Robot Phone bringen die Chines*innen mobile Fotografie und professionelle Filmtechnik näher zusammenbringen.

Ich hab das Honor Robot Phone ausprobiert. Im exklusiven Hands-On im Wiener Millennium Tower zeigt Honor, wie ein motorisierter Gimbal und die Zusammenarbeit mit ARRI die Smartphone-Foto- und Videografie revolutionieren. Ich habe das ungewöhnliche Kamera-Smartphone getestet und einen ersten Blick auf das kommende Honor Magic 9 Pro Max geworfen.

Beim exklusiven Hands-On für ausgewählte Pressevertreter*innen im 24. Stock des Millennium Tower in Wien stand deshalb weniger das klassische Datenblatt im Mittelpunkt, sondern die Frage, was das ungewöhnliche Gerät in der Praxis kann. Spoiler Alert: Meiner Meinung nach nicht weniger als das Content Creation Game revolutionieren.

“ALEXA mach mal Hollywood für die Hosentasche!”

Dass diese Revolution gelingen kann, dafür bekommt Honor Schützenhilfe von ARRI. Ja, genau: Die renommierten deutschen Spezialist*innen für professionelle Filmkameras. Die Firma, deren bekannte ALEXA-Kamera bei einem Großteil aller Hollywood-Blockbuster eingesetzt wird – allein im letzten Jahrzehnt bei gut 70%.

Gemeinsam bringen diese zwei Firmen den charakteristischen Filmlook und entsprechende Workflows aufs Smartphone. Ein spannender Ansatz, der allerdings vorerst nur wenige erreichen dürfte: Das Honor Robot Phone ist in seiner aktuellen Version nicht für den europäischen Markt vorgesehen und wird auch in China nur in kleiner Auflage produziert. Ein nochmals verbessertes Nachfolgemodell soll dann allerdings weltweit ausgerollt werden.

Motorisierter Gimbal und 200-MP-Kamera

Das Herzstück des Honor Robot Phone ist eine bewegliche Kameraeinheit mit integriertem Gimbal, das wie bereits erwähnt im schmalen Handy-Gehäuse schlafen geht, wenn es gerade nicht zum Einsatz kommt. Laut Dennis Siekierski, Marketing Manager bei Honor, kommen dabei die kleinsten Motoren zum Einsatz, die bislang in einem Smartphone verbaut wurden. Sie ermöglichen dynamische Kamerabewegungen und eröffnen neue Perspektiven für Foto- und Videoaufnahmen.

Trotz Gimbal setzt Honor zusätzlich auf optische Bildstabilisierung (OIS). Dieses System ergänzt das Gimbal da ihr ja auch stabile Aufnahmen erzeugen wollt, wenn der Roboarm mal ein Nickerchen macht. Sechs vorprogrammierte Gimbal-Modi erleichtern die Bedienung. Dazu kommt eine 200-Megapixel-Kamera, die das technische Fundament für detailreiche Bilder bildet.

ARRI-Look und LOG-C3-Workflow

Besonders interessant ist die Kooperation mit ARRI. Das Ziel: professionelle Möglichkeiten der Filmgestaltung auf ein Smartphone übertragen. Dazu unterstützt das Robot Phone das LOG-C3-Format, das mehr Spielraum bei der nachträglichen Farbkorrektur bietet.

Eine integrierte LUT-Vorschau zeigt bereits während der Aufnahme, wie ein bestimmter Farblook wirken könnte. Das ist vor allem für ambitionierte Videograf*innen interessant, die ihre Aufnahmen später bearbeiten möchten. Statt ausschließlich auf automatisch optimierte Smartphone-Videos zu setzen, erhalten sie mehr kreative Kontrolle über das Ergebnis.

Ob sich der Workflow im Alltag tatsächlich so intuitiv nutzen lässt, muss ein ausführlicher Test zeigen. Der Ansatz ist jedenfalls vielversprechend – und deutlich spannender als das nächste Smartphone-Marketing rund um noch mehr Megapixel.

KI-Bildkomposition und kreative Kameramodi

Auch bei den Zusatzfunktionen setzt Honor auf kreative Ideen. Der Panorama-Modus X, ein Gruppenselfie-Modus sowie spezielle Zeitraffer- und Sternenhimmel-Modi sollen unterschiedliche Aufnahmesituationen erleichtern.

Die KI-gestützte Bildkomposition klingt besonders interessant: Nutzerinnen wählen ein Bildpreset aus, dessen Komposition das Smartphone bei der Aufnahme nachahmt – allerdings mit dem gewünschten eigenen Motiv. Damit könnte das Robot Phone auch weniger erfahrenen Fotografinnen helfen, ihre Bilder bewusster zu gestalten.

Das Honor Robot Phone verbindet einen motorisierten Gimbal, eine 200-MP-Kamera und professionelle Video-Workflows mit ARRI-Technologie. Die bewegliche Kamera und Funktionen wie LOG-C3 Ausgabe, LUT-Vorschau und KI-Bildkomposition machen das Gerät zu einem spannenden Konzept für die mobile Fotografie und Videografie.

Da das Smartphone vorerst nicht in Europa – nur via Import aus China – erhältlich sein wird, bleibt es für heimische Technikfans zunächst ein Ausblick auf kommende Innovationen. Eines steht nach der Präsentation in Wien aber fest: Wenn das Smartphone künftig selbst die Kamera führt, müssen wir uns vielleicht nicht mehr fragen, ob unser Handy gute Videos machen kann – sondern ob wir ihm gleich die komplette Regie überlassen.

Sneak Peek auf das Honor Magic 9 Pro Max

Nach dem Hands-On gab es außerdem einen kurzen Ausblick auf das kommende Honor Magic 9 Pro Max. Auch bei diesem Flaggschiff setzt Honor auf eine Zusammenarbeit mit ARRI und ein Gehäuse in sehr stylishem Lime Green. Das deutet darauf hin, dass die Verbindung von Smartphone-Kameras und professioneller Filmtechnik künftig nicht auf das Robot Phone beschränkt bleiben soll. Details zur Ausstattung und Bildqualität des kommenden Modells wurden im Rahmen des kurzen Sneak Peeks allerdings noch nicht abschließend geklärt.