Die Preise für neue Unterhaltungselektronik bleiben weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Auswirkungen der Techflation auf das Kaufverhalten sind spürbar: Laut einer aktuellen repräsentativen Ipsos Digital-Umfrage unter 1.000 Österreichern im Auftrag von Back Market, dem Marktplatz für erneuerte Elektronik, haben 74 Prozent der Konsumenten rund um Weihnachten bereits finanzielle Engpässe erlebt.

Back Market zu Weihnachten?

Dies hat direkte Konsequenzen für das anstehende Weihnachtsgeschäft. Angesichts der allgemeinen Lebenshaltungskosten und teurer Neuware planen viele Käufer ihre Ausgaben beim Geschenkekauf bewusster. So haben lediglich 30 Prozent der Befragten die Absicht, in diesem Jahr 300 Euro oder mehr für Weihnachtsgeschenke auszugeben.

Akkulaufzeit schlägt KI-Funktionen

Was Konsumenten bei Technik zu Weihnachten vor allem suchen, ist verlässliche Hardware. Nur 12 Prozent der Befragten geben an, dass neue KI-Funktionen einen höheren Preis für ein Smartphone rechtfertigen. Faltbare Displays überzeugen lediglich 11 Prozent der Konsumenten. Die Anforderungen verteilen sich stattdessen auf Basis-Funktionen. So würden 48 Prozent der Österreicher für eine längere Akkulaufzeit einen Aufpreis zahlen. Jeweils 27 Prozent wünschen sich ein spürbar besseres Kamerasystem sowie deutlich mehr Speicherplatz.

Selbst die Generation der 18- bis 29-Jährigen zeigt in der Befragung große Zurückhaltung gegenüber aktuellen Technik-Trends. Lediglich 9 Prozent der Jüngeren betrachten KI als legitimen Preistreiber. Für 42 Prozent dieser Altersgruppe ist stattdessen eine starke Akkuleistung der wichtigste Faktor bei der Budgetplanung für ein neues Smartphone.

Vorjahres-Flaggschiffe auf dem Wunschzettel

Dass erneuerte Technik längst auch als Weihnachtsgeschenk etabliert ist, zeigen die weiteren Umfrageergebnisse: 57 Prozent der Österreicher können sich mittlerweile vorstellen, ein wiederaufbereitetes Elektronikgerät zu verschenken, und 73 Prozent der Befragten würden sich selbst über ein solches Präsent freuen.

Ein Blick auf die internen Verkaufsdaten von Back Market bestätigt das wachsende Interesse an erneuerten Premiumgeräten. 80 Prozent der Käufe rund um den Black Friday sind vorab geplant. Verbraucher, die auf ihr Budget achten, greifen statt auf das neueste Modell zum Vollpreis häufiger auf wiederaufbereitete Geräte der Vorjahre zurück. Im Bereich der Smartphones und Laptops dominieren Modelle wie das iPhone 13, das Samsung Galaxy S23 und das MacBook Air M1 oder M2. Auch in der Kategorie Audio und Produktivität setzen Käufer auf bewährte Qualität, beispielsweise bei Noise-Cancelling-Kopfhörern von Sony oder Apple. Ebenso gehören smarte Notizblöcke wie das reMarkable Paper Pro zu den gefragten Artikeln.

Gaming-Hardware: Erneuerte Konsolen und Trade-in

Spielekonsolen gehören traditionell zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Die Verkaufsdaten zeigen eine anhaltend hohe Nachfrage nach der PlayStation 5 und der Nintendo Switch. Diese wird unter anderem durch Spieleneuheiten wie GTA VI und The Legend of Zelda angetrieben. Laut einer Umfrage von Ipsos Digital planen 15 Prozent der Österreicher, die an aktuellen Konsolentiteln interessiert sind, den Kauf einer professionell erneuerten Konsole, um mehr Budget für Spiele und Zubehör übrig zu haben. Zudem lassen sich die Anschaffungskosten abfedern, indem nicht mehr genutzte Elektronik über Ankaufprogramme direkt auf Back Market veräußert wird. Diese Option ziehen 14 Prozent der Befragten für ihre ersetzten Altgeräte nach den Feiertagen in Betracht.

Sorgenfrei schenken dank Express-Ersatz

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Back Market seinen Kundenservice erweitert.Falls nicht exakt das gewünschte Modell oder die richtige Farbe getroffen wurde, profitieren Käufer zu den Feiertagen von einem verlängerten Rückgaberecht bis zum 31. Januar. Zusätzlich verlängert Back Market den kostenlosen Express-Ersatz-Service ab sofort auf sechs Monate. Wenn ein am Black Friday gekauftes Geschenk erst am 24. Dezember ausgepackt wird und einen Defekt aufweist, verschickt Back Market in der Regel innerhalb von 3 Werktagen ein Ersatzgerät. Die beschenkte Person muss das fehlerhafte Gerät erst danach zurücksenden. Dieser Ablauf ohne Wartezeiten macht das Verschenken erneuerter Technik zu einer abgesicherten Alternative.

„Der Black Friday muss nicht zwangsläufig für Überkonsum stehen. Wir sehen in unseren Daten, dass die Menschen ihre Ausgaben sehr bewusst planen”, ordnet Martin Hügli, Chief Commercial Officer von Back Market, diese Entwicklung ein. „Gerade wenn neue Technik immer teurer wird, verschaffen wir Verbrauchern wieder mehr finanziellen Spielraum: Sie erhalten professionell erneuerte Geräte mit voller Leistung deutlich günstiger als Neuware, während das Trade-In-Programm eine zusätzliche Möglichkeit bietet, das alte Gerät zu Geld zu machen. Das schont das Budget – und macht den Konsum gleichzeitig nachhaltiger.”