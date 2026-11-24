LG Display wird offizieller Partner von VALORANT Esports EMEA für die Saison 2027. Im Rahmen der Partnerschaft kommen richtig schnelle Gaming-Monitore zum Einsatz!

LG <3 VALORANT

Und zwar werden mit den weltweit schnellsten 24,5 Zoll-FHD-720-Hz-Panels auf Basis der Tandem WOLED-Technologie von LG Display zum Einsatz kommen. Die Monitore werden bei den Wettbewerben der VCT EMEA und Game Changers EMEA verwendet. Zum Einsatz kommen sie sowohl in der Riot Games Arena in Berlin als auch bei den Cup-Finalspielen 2027 in Warschau und Istanbul. Mit dem Jahr 2027 beginnt für die VALORANT Champions Tour (VCT) eine neue Phase. LG Display begleitet diese Entwicklung als neuer offizieller Partner der EMEA-Region und stattet die Wettkampfbühnen mit seiner Display-Technologie aus. Im professionellen VALORANT-Wettbewerb können Sekundenbruchteile über Sieg oder Niederlage entscheiden. Spieler:innen müssen Gegner:innen innerhalb kürzester Zeit erkennen und unmittelbar auf Spielsituationen reagieren. Eine zuverlässige und leistungsstarke Display-Technologie ist dabei ein wichtiger Faktor, um auch unter hohem Wettbewerbsdruck konstant auf höchstem Niveau spielen zu können. Die Tandem WOLED-Technologie von LG Display wurde speziell für schnelle First-Person-Shooter wie VALORANT entwickelt. Sie kombiniert hohe Helligkeit, lebendige Farben und eine starke HDR-Darstellung mit einer besonders hohen Bildwiederholrate und einer sehr schnellen Reaktionszeit. Das reflektionsarme Display reduziert zudem Spiegelungen und Ablenkungen und sorgt so für eine klare Darstellung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

„Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit LG Display für die kommende Saison, dank derer wir ihre leistungsfähige Technologie auf der Stage in der Berlin Arena sowie unterwegs verwenden können, wenn wir den Wettkampf auf die Straße bis nach Warschau und Istanbul bringen“, so Charlie Allen, EMEA Director, Commercial Partnerships & Business Development bei Riot Games. „VALORANT-Spieler:innen erwarten ganz bestimmte Qualitäten von ihren Monitoren, um die bestmögliche sportliche Leistung zu erbringen: Rasche Reaktionszeiten, Display-Performance in höchster Qualität und mit klarer Sicht – insbesondere im Turnier im hellen Scheinwerferlicht einer Arena. Diese Partnerschaft wird sicherstellen, dass die Spieler:innen im Wettkampf stets ihr maximales Potential ausschöpfen können.“ „Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, die Vorzüge unseres Panels präsentieren zu dürfen, bei dem es sich um das weltweit schnellste Tandem WOLED Display handelt, das speziell auf den E-Sport zugeschnitten ist. Durch seine herausragende Klarheit und flüssige Darstellung kann es selbst flüchtigste Momente, etwa den Mündungsblitz einer Feuerwaffe, deutlich festhalten und so zu einem hochimmersiven Fenster in die Welt werden“, so Hyeon-woo Lee, Head of the Large Display Business Unit bei LG Display. Weitere Informationen zu den Inhalten von VALORANT finden sich auf der offiziellen Webseite www.PlayVALORANT.com.