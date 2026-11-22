Das Xiaomi 18 Pro Max ist vieles, aber definitiv nicht zurückhaltend oder unauffällig. Lest unseren Test!

Zum Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi kombiniert ein riesiges 6,9-Zoll-Display, ein zusätzliches Rückseiten-Display, zwei 200-MP-Leica-Kameras, einen 7.050-mAh-Akku und den Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 zu einem Smartphone, das auf den ersten Blick polarisiert. Schon beim ersten Anfassen wird klar: Das Xiaomi 18 Pro Max (zur offiziellen Website) will gesehen werden. Der abgerundete Aluminiumrahmen, die hochwertige Verarbeitung und das Golden-Arc-Design verleihen dem Gerät einen klar erkennbaren Premium-Charakter, während die große Kamerainsel mit ihrem integrierten Rückseiten-Display das auffälligste Designmerkmal darstellt. Es ist solide verarbeitet und angenehm in der Hand, ist aber halt groß!

Das Rückseiten-Display ist dabei kein bloßer Gag. Es zeigt Benachrichtigungen, Aktivitäten und Produktivitäts-Widgets an, kann Texte oder Bilder anheften und verwandelt die Rückseite in eine praktische Vorschaufläche für Selfies, Gruppenfotos und Vlogs. Gerade beim Fotografieren mit den Hauptkameras macht das einen echten Unterschied: Statt auf ein kleines Zusatzfenster zu verzichten, erhält man eine ordentliche Echtzeitvorschau für die Fotografierten samt Geste für den Selbstauslöser. In der Praxis fühlt sich das erstaunlich sinnvoll an, weil Xiaomi damit ein Thema löst, das bei vielen High-End-Smartphones seit Jahren stiefmütterlich behandelt wird.

Zwei Displays für alle Fälle

Vorne wartet ein 6,9 Zoll großes Xiaomi-Privacy-Display mit einer Auflösung von 2.624 x 1.208 Pixeln, 419 ppi, einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von 4.000 Nits auf euch. Das Panel ist groß, scharf und für Videos, Spiele, Fotos sowie Multitasking hervorragend geeignet. Natürlich ist die OLED-Technik für satte Farben, tiefe Schwarzwerte und eine besonders scharfe Darstellung jenseits des Full-HD-Standards zu loben. Es gibt aber auch Neues, denn interessant ist der Privacy-Modus, der durch eine pixelgenaue Lichtsteuerung dafür sorgen soll, dass Inhalte seitlich kaum ablesbar sind. Das ist ein Feature, das im Zug, im Café oder am Arbeitsplatz durchaus nützlich sein kann.

Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wie oft man diese Funktion wirklich braucht. Wer viel in der Öffentlichkeit arbeitet oder häufig vertrauliche Nachrichten liest, wird sie zu schätzen wissen, alle anderen dürften den großen Bildschirm vor allem wegen seiner Qualität und Fläche lieben. Auch bei abgeschaltetem Privacy Display merkt man aber, dass beim Drehen des Smartphones das Bild ein wenig dunkler wird, das wird später noch wichtig. Auf der Rückseite wiederum bekommen wir einen ganz normalen Touchscreen beim Xiaomi 18 Pro Max spendiert, der für seine Zwecke ausreichend dimensioniert ist und alles verzögerungsfrei anzeigt sowie Eingaben umsetzt. Auf Wunsch lässt er sich auch abschalten!

Leistung ohne Drama

Im Inneren arbeitet der Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 in 2-Nanometer-Fertigung, ergänzt durch LPDDR5X-Speicher und ein 3D IceLoop-Kühlsystem. Xiaomi verspricht mehr Chip-Dichte, eine um 35 Prozent schnellere NPU, eine um 44 Prozent gesteigerte GPU-Leistung sowie eine um 13 Prozent höhere CPU-Leistung. Abseits der Marketingversprechen ist das Smartphone extrem schnell, flüssig und für Spiele, Foto-Bearbeitung, KI-Aufgaben sowie anspruchsvolle Multitasking-Szenarien mehr als ausreichend ausgestattet. Das beweist auch ein Geekbench 7-Test, der uns Werte in Höhe von 2985 (single), 10238 (multi) und 23526 (GPU) bescherte.

Im Android-Direktvergleich sind das Bestwerte! Klar, dass sich die forderndsten Apps wie Diablo Immortal oder Honkai: Star Rail sehr über das Xiaomi 18 Pro Max freuen. Genauso freuen sich auch eure Hände über das vorhin bereits angesprochene 3D IceLoop-Kühlsystem. Auch, wenn es keine Wunderdinge bewirken kann, so bleibt das Gerät selbst unter längerer Last leistungsstark, ohne sich über Gebühr aufzuheizen. Natürlich kann die bewährte Kombination aus Wiederherstellung aus einer Sicherung + Updates + Aufladen des Geräts alles mal sehr warm werden lassen, aber im alltäglichen Gebrauch bleibt auch die forderndste Nutzung angenehm.

Das Wichtigste: Die Kameras

Die Kamera-App des Xiaomi 18 Pro Max ist prall gefüllt und bietet euch eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit KI-Filtern wie Silhouette (betont Schwarz), Bühne (betont Lichter), Feuerwerk (für mehr Sättigung) und Flammen (für Lichtstimmungen) könnt ihr euch austoben, genauso wie mit verschiedenen Brennweiten zwischen 28 und 135 mm. Standard-Tricks wie Dual Video oder Dokumentenscan sind ebenso mit von der Partie wie die Inklusion des Rückseiten-Displays als Vorschau für Fotos und Videos. Mit Essential Moment könnt ihr dann Fotos auch noch mit einem schönen Anschein aufhübschen, so als würden eure Bilder eher vintage aussehen oder mit einem CMOS-Look.

Also, ja: Die Nachtfotografie ist nahezu unerreicht und wird natürlich nur von ähnlich stark ausgestatteten Geräten in der selben Preisklasse (wie das OPPO Find X10 Pro Max) wirklich herausgefordert. Ein iPhone 18 Pro Max beispielsweise ist da tatsächlich abgeschlagen, da durch den lichtstärkeren Hauptsensor das Xiaomi 18 Pro Max schnellere und bessere Ergebnisse liefert. Interessant hierbei: Während die Resultate für sich sprechen, wirkt das Privacy Display (auch, wenn das Feature abgeschaltet ist!) wie ein Nintendo 3DS-Display, wenn ihr nicht zu 100 % gerade drauf schaut. Da sehen die auf dem Xiaomi-Smartphone geschossenen Fotos auf dem iPhone-Bildschirm noch schöner aus!

Leica macht den Unterschied

Das Kamerasystem ist einfach der große Grund, warum das Xiaomi 18 Pro Max so interessant ist. Es gibt eine 200 MP-Leica-Hauptkamera mit 1/1,28-Zoll-Sensor, f/1.67-Blende und optischer Bildstabilisierung, dazu ein 200 MP-Leica-Teleobjektiv mit 75 mm-Brennweite, 3,2x optischem Zoom und 12 cm-Makrofokus sowie eine 50 MP-Ultraweitwinkelkamera. Xiaomi setzt hier ganz bewusst auf zwei große Sensoren und eine Leica-Optik, die dem Bildlook eine eigene Handschrift geben soll. Wenig überraschend ist das Gerät bei Fotos erste Sahne. Die Tageslichtaufnahmen sind sehr gut, die Hauptkamera liefert auch bei wenig Licht solide Ergebnisse, während Tele- und Ultraweitwinkel etwas schwächer sind. Ihr bekommt schnelle Belichtungsnachführung, schnellen Autofokus und eine starke Bildstabilisierung bei Videos.

Wer gerne fotografiert, wird auch die native 200 MP-Auflösung schätzen, weil sie späteres Zuschneiden und Reframing ohne großen Qualitätsverlust ermöglicht. Auch bei der Videografie hat Xiaomi nicht gespart. Das Gerät kann 8K mit 30 fps sowie 4K mit 120 fps auf Haupt- und Telekamera aufnehmen, während Ultraweitwinkel und Frontkamera 4K mit 60 fps schaffen. Dolby Vision ist ebenfalls an Bord, ebenso ein Pro-Modus und die Möglichkeit, Front- und Rückkamera gleichzeitig aufzunehmen. Das macht das Xiaomi 18 Pro Max interessant für alle, die ohne zusätzliches Equipment hochwertige Inhalte produzieren wollen. Das funktioniert auch tatsächlich, denn die Videoqualität bei Tageslicht ist über alle drei Hauptkameras sehr gut, und wer es unbedingt möchte, kann sich auch mit KI ein wenig behelfen.

Was noch aufgefallen ist

Xiaomi positioniert das 18 Pro Max ausdrücklich als KI-Smartphone. Es gibt eine eigene KI-Taste, die per Kurzdruck die Übersetzung startet und per Halten eine Sprachnotiz aktiviert. Dazu kommen Google Gemini, Gemini Live, Gemini Omni, Nano Banana für Bildgenerierung sowie die Möglichkeit, Apps mit Gemini interagieren zu lassen. Das klingt nach viel, und genau das ist es auch: Xiaomi will das Smartphone nicht nur als Kamera und Kommunikationsgerät, sondern als aktiven KI-Begleiter positionieren. Die KI-Taste lässt sich aber auch umprogrammieren, etwa auf den Nicht stören-Modus, den Lautlos-Modus, eine geräteweite Sichtschutzanzeige (Privacy!) oder eben auf nichts.

Das Rückseiten-Display hebt das Smartphone angenehm von seinem Mitbewerb ab, das für manche Anwendungen tatsächlich ein Problem löst. Der 7.050-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku ist eines der wichtigsten Argumente für das Pro Max. Xiaomi gibt bis zu eineinhalb Tage tatsächliche Nutzungsdauer an und verspricht 100 W kabelgebundenes sowie 50 W kabelloses Laden. Die Ausdauer ist erstklassig, denn bei leichterer Belastung nähert sich das Produkt sogar zwei vollen Tagen. Die Ladezeiten sind ebenfalls stark: Von Null auf Hundert benötigt das Gerät keine 75 Minuten, um dann wieder die volle Ausdauer bereitzustellen.

Xiaomi 18 Pro Max: Die Technik

Das Xiaomi 18 Pro Max wird geradezu dominiert von den Hauptfeatures, namentlich sein 6,9 Zoll großes Privacy-Display, den Leica-Kameras mit 200 MP Auflösung und seinem 7.050 mAh fassenden Akku. Es ist in Weiß, Schwarz, Cosmic Blue und Velvet Red erhältlich. Das Gerät misst 163,39 × 77,6 × 8,39 mm und wiegt in den Farben Velvet Red, Black und White 229 g, in Cosmic Blue ist es mit 8,47 mm und 234 g minimal dicker und schwerer. Im Inneren arbeiten ein Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mit bis zu 5 GHz, eine Adreno-GPU, eine Qualcomm AI Engine und ein Xiaomi-3D-IceLoop-Kühlsystem. Als Arbeitsspeicher und interner Speicher sind 12 GB LPDDR5X mit 256 GB oder 512 GB UFS 4.1 verfügbar. Das vordere 6,9-Zoll-Xiaomi-Privacy-Display löst mit 2.624 × 1.208 Pixeln auf, bietet 419 PPI, ein LTPO-Panel mit 1 bis 120 Hz, bis zu 300 Hz Touch-Sampling, Xiaomi Shield Glass 3.0, 12-Bit-Farbtiefe, BT.2020, HDR10+ und Dolby Vision sowie bis zu 4.000 Nits Helligkeit. Auf der Rückseite sitzt zusätzlich ein 2,9-Zoll-AMOLED-Display mit 2.976 × 596 Pixeln, 1 bis 120 Hz und bis zu 4.000 Nits.

Die Hauptkamera nutzt ein Leica-Summilux-Objektiv mit 200 MP, 23 mm äquivalenter Brennweite, einem 1/1,28-Zoll-Sensor, f/1,67-Blende, OIS und LOFIC-HDR. Dazu kommt ein 200 MP-Leica-Teleobjektiv mit 75 mm Brennweite, 1/1,56-Zoll-Sensor, f/2,4-Blende und OIS sowie eine 50 MP-Ultraweitwinkelkamera mit 102° Sichtfeld. Die Frontkamera löst ebenfalls mit 50 MP auf und hat Autofokus, f/2,2-Blende und 21 mm äquivalente Brennweite. Das Smartphone kann unter anderem 8K-Dolby-Vision-Video bei 30 fps, 4K bei bis zu 120 fps, Log-Video, Zeitlupen bis 1.920 fps sowie Zeitraffer aufnehmen, ein 4-Mikrofon-Array ist verbaut. Der 7.050-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku lädt per Kabel mit 100 W HyperCharge und kabellos mit 50 W. Für Sicherheit sorgen ein ultraschallbasierter Fingerabdrucksensor im Display und KI-Gesichtsentsperrung. Außerdem bietet es 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0 mit Dual-Bluetooth und zahlreichen Audio-Codecs, NFC, IP68-Schutz gegen Staub und Wasser sowie Dreifach-Stereolautsprecher, Dolby Atmos und Hi-Res-Audio. Es bietet einfach alles, was es gibt, auch bei den KI-Features.