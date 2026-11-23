Beide setzen auf ein metallisches Gehäuse, einen auffälligen Drehregler und RGB-Beleuchtung, die sich per Software individuell anpassen oder komplett deaktivieren lässt. Gerade das PD200W macht auf den ersten Blick einen hochwertigeren Eindruck. Es ist schwerer, stabiler verarbeitet und wirkt weniger wie ein reines Gaming-Zubehör als vielmehr wie ein Mikrofon, das auch in einem kleinen Homestudio nicht deplatziert wirkt. Das PD100W ist dafür leichter, unauffälliger und passt besser zu einem Setup, bei dem der Platz auf dem Tisch knapp bemessen ist. Wer viel Wert auf ein sauberes, professionelles Äußeres legt, wird hier eher zum PD200W greifen. Aber packen wir zunächst einmal die beiden Mikrofone aus, bevor wir uns auf den tatsächlichen Test stürzen!

Beide setzen zwar auf 2,4 GHz-Funk, bedienen aber unterschiedliche Zielgruppen. Das PD100W ( zur Website ) richtet sich an alle im Gaming- und Streamingbereich sowie alle, die einen unkomplizierten Einstieg suchen, während das PD200W ( zur Website ) mit XLR-Anschluss, längerer Akkulaufzeit und Dual-Track-Aufnahme klar in Richtung Podcast abzielt. Beide versprechen professionell klingende Stimmen ohne Kabelchaos, und die beiden Mikrofone folgen derselben Designidee, unterscheiden sich aber im Detail spürbar. Das PD100W wirkt kompakter und klar auf den Gaming-Schreibtisch zugeschnitten, während das PD200W mit ihrem größeren Gehäuse, dem integrierten Shock Mount und dem Pop-Filter deutlich mehr nach einem echten Podcast-Werkzeug aussieht.

Für Semi- und Profigebrauch

Der größte Unterschied liegt tatsächlich in der Konnektivität. Je nachdem, was ihr voraussichtlich benötigt, wird das eure Entscheidung informieren. Das PD100W beherrscht USB-C und 2,4 GHz-Funk, das PD200W ergänzt diese beiden Modi um einen klassischen XLR-Ausgang. Damit lässt sich das PD200W nicht nur direkt am PC, am Smartphone oder kabellos nutzen, sondern auch an ein Audio-Interface oder ein Mischpult anschließen. Dies macht es für alle interessant, die später in eine aufwendigere Tonstudio-Umgebung wachsen möchten.

Das PD100W punktet dafür mit einer anderen Stärke: Dieses Mikro kann gleichzeitig über USB und Funk Signale an zwei Geräte ausgeben, das macht es praktisch für alle, die etwa eine Konsole und einen Streaming-PC parallel versorgen wollen. Laut Maono funktioniert das simultane Aufnehmen an zwei Geräten, wobei Xbox ausdrücklich nicht unterstützt wird. Das PD200W kann dagegen zwei Mikrofone gleichzeitig über einen Empfänger verbinden und beide Stimmen auf getrennten Spuren aufnehmen, ein Vorteil für Interviews und Co-Hosting.

Der Klang im Vergleich

Beide Modelle sind dynamische Mikrofone mit Nierencharakteristik und einem Frequenzgang von 50 bis 16.000 Hz. Das bedeutet: Sie konzentrieren sich auf die Stimme vor dem Mikrofon und blenden Umgebungsschall stärker aus als Kondensatormikrofone. Für unbehandelte Räume, in denen Computerlüfter, Tastaturgeräusche oder Straßenlärm schnell stören, ist das grundsätzlich eine gute Wahl. Das PD200W klingt dabei etwas reifer und voller. Mit einer 30 mm-Kapsel, 24 Bit/48 kHz-Aufnahme, 82 dB Signal-Rausch-Abstand und bis zu 128 dB maximalem Schalldruck liefert sie einen warmen, klaren Stimmenklang, der sich gut für Podcasts, Voiceovers und Videoaufnahmen eignet.

Der Klang ist sauber, dynamisch und angenehm fokussiert auf die Stimme, wobei die Höhen etwas zurückhaltender ausfallen als Mitten und Bässe. Das PD100W ist klanglich ebenfalls solide, bleibt aber etwas einfacher. Es liefert eine deutliche, verständliche Stimme und funktioniert gerade im Gaming- und Streaming-Kontext sehr gut. Entscheidend ist allerdings die Positionierung: Wie bei dynamischen Mikrofonen üblich solltet ihr nah am Mikrofon sprechen. So wird ein Abstand von etwa 30 bis 45 Zentimetern und ein Winkel von rund 90 Grad empfohlen, um die beste Balance zwischen Nähe, Verständlichkeit und Hintergrundgeräuschunterdrückung zu erreichen.

Rauschunterdrückung im Alltag

Maono stattet beide Mikrofone mit KI-gestützter Rauschunterdrückung aus, allerdings in unterschiedlichen Ausbaustufen. Das PD100W bietet eine Ein-Klick-Rauschunterdrückung samt Umgebungsfilter, das PD200W geht mit drei Stufen deutlich differenzierter vor. Damit lässt sich die Filterung je nach Raum, Hintergrundgeräusch und Anwendung anpassen, statt einfach nur einen aggressiven Standardmodus zu aktivieren. In der Praxis ist das ein echter Mehrwert. Tastaturklackern, Lüfterrauschen oder leichte Raumnachhallen lassen sich damit deutlich reduzieren, ohne dass die Stimme sofort unnatürlich oder digital klingt.

Gerade das PD200W macht das besonders gut und entfernt Raumhall sowie vorbeifahrende Autos, ohne die Stimme übermäßig elektronisch wirken zu lassen. Das PD100W schneidet hier ebenfalls gut ab, ist aber naturgemäß weniger flexibel. Für Gaming, Discord, kurze Streams oder Online-Meetings reicht ihre Rauschunterdrückung völlig aus. Für Podcasts mit mehreren Sprechern, wechselnden Räumen oder anspruchsvolleren Aufnahmen bietet das PD200W jedoch mehr Kontrolle und damit auch mehr Spielraum für eine saubere Nachbearbeitung. Hier empfiehlt es sich, gleich ein paar Euro mehr zu investieren, wenn das in den Karten steht!

Akku, Reichweite und Bedienung

Auch bei Akku und Reichweite liegt das PD200W vorne. Das Produkt arbeitet laut Hersteller bis zu 60 Stunden ohne RGB-Beleuchtung und maximal 60 Meter weit, während das PD100W 40 Stunden ohne Licht und bis zu 50 Meter schafft. Beide Werte gelten unter Sichtverbindung und stammen aus Maonos eigenen Labortests, sind aber grundsätzlich ein guter Richtwert. Die Bedienung ist bei beiden Modellen unkompliziert. Über den großen Drehregler lassen sich Gain und Lautstärke anpassen, per Maono Link-Software stehen EQ-Voreinstellungen, Rauschunterdrückung, RGB-Effekte und weitere Feineinstellungen zur Verfügung.

Die Software unterstützt beim PD100W Windows 10 ab Version 1809 sowie macOS ab 13.5, das PD200W ist mit Windows 10 ab Version 1803 und macOS ab 10.13 kompatibel. Besonders praktisch: Beide Mikrofone können während des Ladens verwendet werden. Dies ist bei langen Streaming-Sessions oder Podcast-Aufnahmen wichtig, weil man so nicht mitten im Workflow auf eine vollständige Ladung warten muss. Das PD200W hat mit 2.600 mAh zudem einen deutlich größeren Akku als das PD100W mit 1.500 mAh, was sich in der längeren Laufzeit bemerkbar macht.

Zur Maono Link-Software

Maono Link ist bei beiden Modellen das zentrale Werkzeug. Hier lassen sich Equalizer anpassen, Presets speichern, Rauschunterdrückung steuern und die RGB-Beleuchtung konfigurieren. Das PD100W bietet unter anderem Profile für Original Sound, Podcast, Gaming und Gesang, das PD200W ergänzt das um eine stärker auf Podcast-Workflows ausgerichtete Steuerung.

Die Software ist grundsätzlich übersichtlich, ersetzt aber keine professionelle Audiobearbeitung. Wer wirklich fein justieren will, wird beim PD200W dank XLR und externem Interface mehr Möglichkeiten haben. Das PD100W ist dagegen bewusst simpel gehalten: Anschließen, Modus wählen, Gain einstellen, loslegen. Genau das macht sie für Neulinge attraktiv.