UGREEN Nexode Pro 160W mit integriertem Kabel Test: Power-Ladegerät mit smartem Display

Einige Wochen habe ich mir nun das UGREEN Nexode Pro 160W mit integriertem Kabel im Alltag und jetzt möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen. Wer viel unterwegs ist oder am Schreibtisch gleichzeitig Laptop, Smartphone, Tablet und Kopfhörer mit frischer Energie versorgen muss, kennt das Problem nur zu gut. Entweder schleppt man eine ganze Tasche voller Einzelnetzteile mit sich herum, oder man steht im Café und merkt, dass man zwar ein starkes Ladegerät eingepackt, aber ausgerechnet das passende 100-Watt-Kabel zu Hause vergessen hat. Genau an diesem Punkt setzt UGREEN mit diesem Modell der Nexode-Pro-Reihe an, das nicht nur satte 160 Watt Gesamtleistung auf vier Ausgängen und ein smartes Farbdisplay mitbringt, sondern das wichtigste Ladekabel direkt im Gehäuse verstaut. Verarbeitung, Design und das ausziehbare Kabel Schon beim ersten Auspacken fällt mir auf, dass UGREEN bei der Verarbeitungsqualität keinerlei Kompromisse eingeht. Das dunkelgraue Gehäuse mit seinen kompakten Abmessungen von rund 82 mal 73 mal 36 Millimetern fühlt sich extrem wertig an, nichts knarzt und die Spaltmaße stimmen bis ins Detail. Mit einem Gewicht von rund 320 Gramm ist der Charger zwar kein absolutes Federgewicht für Ultraleicht-Backpacker:innen, wirkt dafür aber enorm robust und liegt satt in der Hand. Das absolute Highlight im täglichen Einsatz ist für mich das integrierte, ausziehbare USB-C-Kabel. Mit einer Länge von maximal 70 Zentimetern reicht es auf dem Schreibtisch oder im Zug problemlos bis zum Notebook. Der Einzugsmechanismus läuft geschmeidig, rastet sauber in Stufen ein und hält den Stecker im eingezogenen Zustand ordentlich am Gehäuse. Laut UGREEN ist diese Mechanik für über 25.000 Ausziehvorgänge und 10.000 Schwenkbewegungen ausgelegt. Im Alltag bedeutet das für euch, dass ihr das Kabel einfach auf die gewünschte Länge herauszieht, euren Laptop ansteckt und es nach dem Laden mit einem kurzen Zug wieder sauber im Gehäuse verschwinden lasst. Kein Verknoten mehr im Rucksack, kein Suchen nach dem richtigen Kabel. Nur wenn die Steckdose weiter weg unter dem Tisch liegt, stößt die Kabellänge von 70 Zentimetern natürlich an ihre physischen Grenzen.

Farbdisplay mit automatischer Ausrichtung Auf der Vorderseite sitzt ein helles Farbdisplay, das mir im Alltag schnell ans Herz gewachsen ist. Auf einen Blick seht ihr hier nicht nur die gesamte Ausgangsleistung in Watt, sondern auch, wie viel Energie gerade durch jeden einzelnen Port fließt, welches Ladeprotokoll aktiv ist und wie es um die interne Temperatur steht. Besonders durchdacht finde ich die integrierte Orientierungserkennung, durch die sich die digitale Anzeige automatisch mit der Ausrichtung des Ladegeräts mitdreht. Egal ob ihr das Netzteil hochkant in einer Wandsteckdose betreibt oder liegend auf dem Schreibtisch in einer Steckerleiste steckt, ihr könnt die Zahlen immer sofort und ohne Verrenkungen ablesen. Anschlüsse und Ladeleistung im Alltag Neben dem fest verbauten USB-C-Kabel stehen euch am Gehäuse noch zwei weitere USB-C-Buchsen sowie ein klassischer USB-A-Port zur Verfügung. Ihr könnt also bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Sowohl über das integrierte Kabel als auch über den ersten freien USB-C-Anschluss liefert das Netzteil im Einzelbetrieb bis zu 140 Watt nach dem modernen USB-Power-Delivery-3.1-Standard (28 Volt bei 5 Ampere). Damit lädt selbst ein hungriges 16-Zoll-MacBook Pro in voller Geschwindigkeit und erreicht in rund einer halben Stunde wieder über 50 Prozent Akkustand. Der zweite freie USB-C-Anschluss schafft im Einzelbetrieb immer noch starke 100 Watt, während der USB-A-Port bis zu 22,5 Watt für älteres Zubehör oder Smartwatches bereithält. In der Praxis versorge ich damit problemlos mein Notebook, mein Smartphone und meine Kopfhörer parallel. Schließt ihr zwei Laptops gleichzeitig an, teilt das Ladegerät die Gesamtleistung von 160 Watt intelligent auf, sodass beispielsweise 100 Watt am integrierten Kabel und 60 Watt am ersten freien USB-C-Port anliegen. Auch bei der Spannungsstabilität und Effizienz liefert das Gerät in meinen Messungen saubere Werte ab, wobei unter hoher Laptop-Last ein Wirkungsgrad von über 90 Prozent erreicht wird. Selbst bei voller Auslastung bleibt die Spannung stabil im grünen Bereich, und dank der breiten PPS-Unterstützung (Programmable Power Supply) laden auch aktuelle Flaggschiff-Smartphones mit maximalem Tempo. Lediglich wenn ihr den zweiten freien USB-C-Port und den USB-A-Anschluss gleichzeitig belegt, teilen sich diese beiden Ausgänge die Leistung und regeln auf jeweils 7,5 Watt herunter.

Wärmeentwicklung und Dauerlast unter der Lupe Dank moderner GaNInfinity-Technologie und dem internen Thermal-Guard-System arbeitet das Netzteil bei normaler Alltagsbelastung erstaunlich effizient und kühl. Wenn ihr allerdings über einen längeren Zeitraum die volle Leistung an einem einzigen Port abruft, greift das Schutzsystem spürbar ein. Nach rund 30 bis 40 Minuten unter dauerhafter 140-Watt-Volllast drosselt sich das Nexode Pro 160W automatisch herunter, um die Gehäusetemperatur im Zaum zu halten. Im normalen Arbeitsalltag fällt das kaum ins Gewicht, da kaum ein Laptop oder Smartphone über eine dreiviertel Stunde hinweg ununterbrochen 140 Watt zieht, sondern die Ladekurve mit steigendem Akkustand ohnehin abflacht. Für Nutzer:innen, die extrem lange Dauerlasten am absoluten Limit planen, ist dieses Verhalten aber gut zu wissen. Zudem solltet ihr beachten, dass das Netzteil aufgrund seiner Bauform und des Gewichts in lockeren Wandsteckdosen etwas kopflastig sitzen kann und benachbarte Steckplätze auf Steckerleisten teilweise verdeckt.

UGREEN Nexode Pro 160W mit integriertem Kabel Test-Fazit Nach mehreren Wochen im intensiven Dauereinsatz hat sich das UGREEN Nexode Pro 160W mit integriertem Kabel einen festen Platz in meiner Arbeitstasche und auf meinem Schreibtisch erobert. Das Gesamtkonzept aus durchdachter Anschlussvielfalt, tollem Lademanagement und echtem Alltagskomfort geht voll auf. Vor allem das ausziehbare 70-Zentimeter-Kabel möchte ich im Alltag nicht mehr missen. Es löst eines der nervigsten Probleme beim mobilen Arbeiten, weil ihr euer wichtigstes 140-Watt-Kabel schlicht nicht mehr vergessen oder verlegen könnt. Gleichzeitig hebt sich der Charger durch das Farbdisplay mit automatischer Bildschirmdrehung wohltuend von gewöhnlichen Mehrfach-Netzteilen ab. Dass ihr die aktuellen Wattzahlen pro Port live ablesen könnt und sich die Anzeige je nach Steckdosenposition selbstständig richtig herum ausrichtet, ist im Alltag ein echtes Komfortmerkmal für Technik-Enthusiast:innen und Power-User:innen. Ihr dürft euch darauf verlassen, dass selbst leistungshungrige Arbeitsgeräte mit maximalem Tempo geladen werden, während ihr auf zusätzliche Netzteile komplett verzichten könnt. Natürlich gibt es auch kleinere Schattenseiten, die ihr vor dem Kauf abwägen solltet. Mit rund 320 Gramm ist das Ladegerät kein Leichtgewicht für das ultraleichte Reisegepäck, und die thermische Leistungsreduzierung nach längerer 140-Watt-Dauervolllast zeigt, dass die Physik in einem so kompakten Gehäuse natürliche Grenzen setzt. Im Alltag mit Laptops, Tablets und Smartphones spielt diese Drosselung jedoch so gut wie keine Rolle, da die Geräte ihre Ladeleistung ohnehin dynamisch anpassen. Auch die maximale Kabellänge von 70 Zentimetern verlangt hin und wieder nach einer Steckdose in Schreibtischhöhe. Wenn ihr auf der Suche nach einer zentralen, extrem flexiblen Ladelösung für das Homeoffice und eure Reisen seid, die Kabelsalat zuverlässig verhindert und bis zu vier Geräte gleichzeitig flott mit Strom versorgt, bekommt ihr hier ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 100 Euro bietet UGREEN eine durchdachte Alltagslösung, an der sich andere Hersteller in dieser Leistungsklasse erst einmal messen lassen müssen.

9.5