Xiaomi Redmi Note 10-Serie: Über das heutige Global Launch Event

Der Hersteller Xiaomi schickt mit der Redmi Note 10-Serie neue Herausforderer ins Smartphone-Rennen. Lest hier mehr, worum es geht!

Über das Redmi Note 10 Pro

Mit dem Redmi Note 10 Pro kommen Flaggschiff-Level-Kameras mit 108 MP nun auch im Mittelklasse-Segment. Dabei sorgt das sogenannte 9-in-1-Binning für mehr Licht, insgesamt erwartet euch eine 96 % schnellere Fotoaufnahme. So soll die Nacht kein Problem mehr sein, da auch „computational photography“ zum Einsatz kommen wird. Der Nachtmodus 2.0 soll so viele Details wie nur möglich einfangen. Dadurch sollen lichtstarke und scharfe Fotos entstehen, eine ISO-Automatik hilft dabei enorm.

Lange Belichtungszeiten, verschiedene Filter und natürlich unterschiedliche Modi sollen das Redmi Note 10 Pro zur ultimativen Kamera-Begleitung machen. Ein AMOLED-Display erwartet euch bei dem Gerät, und 120 Hz sowie HDR 10+ begleiten das 6,67 Zoll große Display. Ein 5020 mAh fassender Akku lässt sich mit 33 Watt laden, Dual-Lautsprecher sorgen für die Klangbühne und natürlich ist auch eine 3,5 mm-Klinkenbuchse mit von der Partie. Befeuert wird das Smartphone von einem Snapdragon 732G mit 6 bis 8 GB Arbeitsspeicher, beim Speicherplatz könnt ihr zwischen 64 und 128 GB wählen.

Weitere Redmi-Geräte

Allerdings hat Xiaomi noch mehr Trümpfe als das Redmi Note 10 Pro (The 108 MP Voyager) im Ärmel, und zwar das Redmi Note 10 (The AMOLED Explorer), das Redmi Note 5G (The 5G Pioneer) sowie das Redmi Note 10S (The 64 MP Adventurer). Sie versprechen im Großen und Ganzen das selbe Erlebnis, allerdings macht man kleinere Abstriche bei den Details. So ist nicht überall das 120 Hz-Panel verbaut, und auch die Kameras sind beim Note 10 „nur“ 48 Megapixel stark. Wer also das Beste will, greift zum Note 10 Pro.

Durch die Bank scheinen die Smartphones jedoch ein tolles Preis/Leistungs-Verhältnis zu bieten. Xiaomi hat hier ein starkes Aufgebot für das Jahr 2021 in petto, und die Preise unterstreichen das dementsprechend. Das Redmi Note 10 und auch das 5G starten ab 199 Dollar, das Redmi Note 10S ab 229 Dollar und das Redmi Note 10 Pro ab 279 Dollar. Was das also preislich für Österreich beziehungsweise den deutschsprachigen Raum heißt, bleibt noch abzuwarten. Was haltet ihr von den neuen Redmi-Geräten? Hier das Event für euch zum Nachschauen: