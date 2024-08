Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 im Test – eine smarte Brise

Auch wenn man sich in Österreich wieder über kühlere Temperaturen freut, so kann einem an wärmeren Tagen ein kühler Windhauch im Wohnzimmer trotzdem gelegen kommen. Mit dem Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 habe ich meinen ersten intelligenten Ventilator getestet, der meinen billigen Mini-Tischventilator ersetzt und mir eine leise, kühlende Brise beschert. Mit seiner flexiblen Bauweise, die sowohl den Einsatz als Stand- als auch Tischventilator ermöglicht, und den umfangreichen Smart-Home-Funktionen bietet er eine interessante Alternative zu traditionellen Modellen.

Lautstärke

Laut Herstellerangaben hat der Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ein minimales Betriebsgeräusch von 30,2 dB(A), welches auf bis zu 58 dB(A) ansteigen kann. Damit wird der Ventilator unter Volllast zwar deutlich hörbar, aber bleibt noch auf einem Niveau, das ich nicht als störend empfand. Auch auf niedrigen Stufen ist der Ventilator in einem ansonsten gänzlich stillen Raum noch dezent hörbar, wenn man sich darauf konzentriert. Hier gelingt es Xiaomi erfolgreich die Geräuschkulisse eines Ventilators zu optimieren, soweit es die Gesetze der Physik zulassen.

Obwohl ich einen sehr empfindlichen Schlaf habe, konnte ich mit dem Ventilator problemlos schlafen. Besonders den Modus „natürliche Brise“, deren Algorithmus einen natürlichen Windhauch nachahmt, empfand ich als sehr entspannend. Dieser Modus hat mir beim Einschlafen sogar eher geholfen.

Um das schöne Wetter auf der Terrasse ohne brütende Hitze genießen zu können, habe ich den Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 im Outdoor-Umfeld eingesetzt. Auch hier verleitete er mich schnell zu einem entspannten Mittagsschläfen. Mit dem aufkommenden Wind am Nachmittag, der mit einem ungünstigen Winkel auf die Ventilatorblätter traf, wurde der Ventilator kurzzeitig immer wieder sehr laut. Für den Outdoor-Einsatz sollte man als geräuschempfindliche Person die Position des Ventilators also mit Bedacht wählen.

Lediglich den Benachrichtigungston empfinde ich als sehr laut und wenig angenehm. Da sich dieser aber deaktivieren lässt, stört mich das nicht weiter.

Bedienung des Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Für die Bedienung stehen am Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 mehrere Knöpfe zur Verfügung. Per Knopfdruck kann man zwischen 4 Drehzahlstufen wählen, die Oszillation ein- und ausschalten, zwischen direkter und natürlicher Brise wechseln und auch den Timer zwischen einer, zwei, drei oder vier Stunden schalten.

Neben den Knöpfen am Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 kann das Gerät auch mittels App bedient werden. Die Integration in der Xiaomi Home App funktioniert intuitiv, auch wenn es im ersten Moment etwas verwirrend ist, den richtigen Smart Standing Fan aus mehreren Optionen auszuwählen. Mehrere Familienmitglieder können zu der App Xiaomi Home eingeladen werden, was den schönen Nebeneffekt hat, dass keiner die „Fernbedienung“ verlegen kann. Die Xiaomi Home App hat zwei Erscheinungsbilder – den traditionellen Stil oder einen modernen Stil. Welchen Stil man wählt, ist also Geschmackssache. In der Xiaomi Home App können die Funktionen der Knöpfe bequem von der Couch aus bedient werden. Die Drehzahl der Ventilatorblätter lassen sich via App stufenlos auf einer Skala von 0 bis 100 einstellen. Zudem finden sich hier auch noch Einstellungsmöglichkeiten zum Benachrichtigungston und für eine Kindersicherung. Um die Bedienung noch bequemer zu gestalten, kann der Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 auch mit Alexa und Hey Google kombiniert werden.