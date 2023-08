Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro Test: Smartes Lüftchen?

Die große Hitzewelle mag vorbei sein, doch auch im Spätsommer mag man sich ein kühles Lüftchen fürs Wohnzimmer wünschen. Unser Redakteur hat daher von 1-Euro-Eckladen-Ventilator auf einen modernen schlauen Ventilator umgerüstet. Konkret konnten wir den Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro testen. Akku mit Ladestation, App-Connectivity und stufenlose Steuerung sind nur einige der Annehmlichkeiten, die ein Ventilator aus dem 21. Jahrhundert mit sich bringt.

Der Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro ist ab sofort im Handel erhältlich.

Form & Verarbeitung

Optisch klassisch in Weiß bietet Xiaomi mit diesem Ventilator keine Design-Meisterwerke, sondern hält sich an bewährte Formen und Funktionalität. Einfach zusammengesteckt und -geschraubt, wählt man zwischen dem Doppelhals Standfuß, der den Smart Standing Fan 2 Pro zu einem klassischen in etwa hüfthohen (101 cm) Zimmer-Ventilator macht, oder entscheidet sich für die kürzere Variante und erhält ein Tischgerät. Diese Wahl funktioniert über simple zusammensteckbare Schnappmechanismen und können natürlich frei gewechselt werden.

(c) Xiaomi

Das Gerät ist mit 4,15 kg (großteils im Fuß für einen festen Stand konzentriert) leicht und dank eines integrierten Akkus sehr flexibel einsetzbar. Xiaomi gibt eine Akkulaufzeit mit 18 Stunden an und – zumindest auf der geringsten Drehstufe – konnten wir diese Zahl sogar bestätigen, als uns der Smart Standing Fan 2 Pro durch die Nacht und weit in den nächsten Tag hinein kühl hielt. Die Ladestation für besagten Akku ist ein kleiner magnetischer Adapter, der einfach in den dafür vorgesehenen Slot auf der Unterseite des Geräts schnappt, wenn man ihm nahekommt. Praktisch!

Flüsterton & Finetuning

Ist der Smart Standing Fan 2 Pro hörbar, wenn man die Drehzahl hochstellt? Ja, auch Xiaomi kann die Gesetze der Physik hier nicht brechen. Dennoch sind wir positiv überrascht, wie subtil der Ton des Ventilators generell ist und wie leise dieser vor allem im sogenannten „Natural Breeze“ Modus ist. Im Gegensatz zum Standardmodus „Direct Breeze“, reduziert der „Natural Breeze“ Modus die Drehzahl und macht vollen Gebrauch vom speziell für geräuschlosen Betrieb entwickelten Fächerkranz. Auch der Oszillator (der Schwenkmechanismus) des Geräts gleitet reibungslos und leise hin und her. Natürlich ist auch die niedrigste Stufe in einem ansonsten stillen Raum hörbar. Wir konnten dabei allerdings problemlos schlafen und haben uns außerdem auch nicht im Luftzug erkältet.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, verfügt der Smart Standing Fan 2 Pro über stufenlose Drehzahl-Einstellung. Wieso also das Gerede von der „niedrigsten Stufe“? Ganz einfach! Um die stufenlose (technisch gesehen 0 – 100) Feinabstimmung zu nutzen, ist die Xiaomi Mi Home App nötig. Über diese App sind auch Funktionen wie die Timer-Einstellung und natürlich die Fernsteuerung über WLAN verfügbar. Am Gerät selbst, kann man allerdings per Knopfdruck zwischen 4 Drehzahlstufen wählen, die Oszillation ein- und ausschalten und auch den Timer zwischen einer, zwei, drei oder vier Stunden schalten.