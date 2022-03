Xiaomi Mi Qicycle – Der Elektro Flitzer im Test

Wenn morgens der kühle Frühlingswind die Augen leicht tränen lässt und die aufgehende Sonne das Gesicht dennoch wärmt, dann kann es nur ein guter Tag werden. Der Weg in die Arbeit ist dann kein gehetzter Marsch mit Coffee-to-Go-Becher in der Hand, im Slalom an gehetzten Menschen vorbei, von einer U-Bahn zur nächsten laufend. Ein Gefühl von Freiheit stellt sich ein, die Arbeit kann losgehen. Fahrradfahren in der Großstadt haftet seit Jahren etwas Philosphisches an, es ist mehr als schnöde Fortbewegung. „Biker:in“ zu sein ist vielmehr eine Art zu leben geworden.

Das Xiaomi Mi Qicycle verfügt über einen 250W Motor mit dem Geschwindigkeiten von bis zu 25km/h möglich sind. Mit Heimweh, Rückenwind und kräftigem pedalieren sind auch 30km/h möglich, Spaß macht das aber nicht mehr. Der Lithium-Ionen-Akku hat 5800mAh und erlaubt eine Reichweite von bis du 45km. Hilfe gibt es in drei unterschiedlichen Modi: Der Eco-Modus bietet bis zu 50% Tretunterstützung, wobei die maximale Reichweite von 45 km erhalten bleibt. Im Normal-Modus unterstützt das Fahrrad bis zu 100 % der abgegebenen Leistung und im Boost-Modus gibt es maximale Unterstützung. Damit lässt es sich an der Ampel starten wie mit einem F1-Auto. Drei, vier Mal in die Pedale treten und die 25km/h sind erreicht. Zudem verfügt das Mi über eine 3-Gang Shimano-Schaltung. Für den Weg in die Arbeit war die Kombination aus Normal-Modus und zweitem Gang ideal. Ohne sich groß anzustrengen geht es dann mit gemütlichen 20km/h durch die Stadt.

Falten wie ein Anfänger

So ein Faltrad kann ganz schön praktisch sein. In der Wohnung nimmt es wenig Platz in Anspruch, in die U-Bahn und Straßenbahn darf es mitgenommen werden und auch im Büro jammert niemand über das sperrige Ding, das in der Kaffee-Küche steht. Bis ich den Dreh mit dem Falten heraus hatte, war aber auch lautes Fluchen zu hören: Wie geht das jetzt mit dem Sattel? Was muss zuerst raus? Wieso hält der kleine Magnet schon wieder nicht? Ich bin eigentlich ein recht talentierter Handwerker, aber was in der Anleitung und auf Videos so einfach aussieht, entpuppt sich für mich in der ersten Stunde als Qual. Irgendwann geht es aber dann doch und das rund 15kg schwere E-Bike ist auf ein kleineres Maß gefaltet. Dass es dennoch stets zwei Hände zum Tragen braucht, vor allem beim Manövrieren durch enge Altbau-Flügeltüren geht auch in Ordnung.

Als ziemliche Fummelei puppt sich das Befüllen der 16-Zoll-Reifen heraus. Aufgrund des an der Narbe angebrachten Motors ist zwischen Ventil und Motor nur sehr wenig Platz. Mit einer Standard-Fahrradpumpe ist da nicht ran zu kommen. Praktischerweise hat mir Xiaomi schon vor einiger Zeit den hauseigenen elektronischen Kompressor zukommen lassen. Bedeutet: den passenden Druck einstellen, zurücklehnen und pumpen lassen. So einfach kann es manchmal gehen.