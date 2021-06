Der Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor im Dauertest

Die Werbung für diese kleinen, handlichen und praktischen Begleiter, die derzeit auf Instagram und dergleichen zu sehen ist, wirbt vor allem mit Fahrrädern. Menschen in Büro-Uniform pumpen damit am Morgen noch schnell das Rad passend auf, bevor sie in die Arbeitswelt flitzen. Für Weiß-Hemd-Träger:innen mag es also durchaus praktisch sein, schmutzfrei einen vollen Reifen zu bekommen, für den Rest der radelnden Community bleibt aber nur ein kleiner Convinience-Nutzen. Ich sehe den echten Vorteil vor allem bei Luftmatratze und Klein-Schlauchboot. Bevor wir jetzt im Sommer an den See oder ins Bad starten, pumpt der kleine Xiaomi Mi alle Gimmicks auf und wir packen in Ruhe Badetuch, Sonnencreme und Snacks in den Rucksack