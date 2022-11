Für die Vierbeiner: Xiaomi launcht Smart Pet Feeder und Smart Pet Fountain

Xiaomi startet mit zwei Produktneuheiten und launcht einen Smart Pet Feeder und eine Smart Pet Fountain am österreichischen Markt.

Eine automatische Versorgung kann das Zusammenleben besonders für berufstätige Haustierbesitzer:inenn enorm vereinfachen: Mit dem smarten Futterautomaten kann per App-Steuerung die Futterzeit und -menge über das Smartphone von überall erfolgen. Auch der smarte Xiaomi Trinkbrunnen kann über das Smartphone gesteuert werden und sorgt für fließendes und gefiltertes Wasser. Alle Haustierbesitzer:innen wissen somit ihre vierbeinigen Lieblinge bestens versorgt.

Der Xiaomi Smart Pet Feeder bietet ein Fassungsvermögen für 1,8 Kilogramm Trockenfutter, eine ausgewachsene Katze oder ein kleiner Hund könnten somit für bis zu 20 Tage versorgt werden. Die zwei Liter Kapazität in der Xiaomi Smart Pet Fountain reichen für etwa vier bis sieben Tage. So ist es jederzeit und von überall möglich, die eigenen Vierbeiner mit einem Snack oder frischem Wasser zu verwöhnen – auch wenn die Haustierbesitzer:innen mal übers Wochenende verreisen. Außerdem erinnert die App automatisch daran, Futter und Wasser nachzufüllen, falls der Vorrat knapp werden sollten. Und sollte es einmal zu einem Stromausfall kommen, sorgt die integrierte Notstromversorgung im Xiaomi Smart Pet Feeder dafür, dass weiterhin Futter ausgegeben wird. Bei der Xiaomi Smart Pet Fountain bleibt jederzeit Wasser im Deckel gespeichert, um auch ohne Stromversorgung verfügbar zu sein.

Der Natur nachempfunden – Xiaomi Smart Pet Fountain

Tiere trinken instinktiv lieber bewegtes Wasser, wie es auch in der Natur vorkommt. Genau dieses Prinzip macht sich die Xiaomi Smart Pet Fountain zu nutze, indem sie einen kontinuierlichen, kreisförmigen Wasserstrom schafft. Ein weiterer Benefit dieser Technik besteht darin, dass das Wasser so mit Sauerstoff angereichert wird, was den Vierpfotern ein besonders gesundes und schmackhaftes Wasser bietet. Außerdem werden feine Partikel, Haare und Rückstände, einschließlich Calcium- und Magnesium-Ionen, die Nierensteine verursachen, effektiv abgefangen und gefiltert, um die bestmögliche Gesundheit der Haustiere sicherzustellen. Die Mi Home App erinnert daran, den Brunnen rechtzeitig zu säubern und den Filter auszutauschen.

Xiaomi Smart Pet Feeder: Langlebig dank smartem Design

Der Xiaomi Smart Pet Feeder verfügt über eine einzigartige Struktur mit sechs Gittern, einen flexiblen Futterrührer aus weichem Silikon und Spenderklingen, die in mehr als 10.000 Spenderzyklen getestet wurden und eine reibungslose Ausgabe gewährleisten. Verstopfungen werden effektiv verhindert, unter anderem Dank des breiten Ausgabekanals. Das dreifach feuchtigkeitssichere Design sorgt außerdem dafür, dass das Futter auch über längere Perioden frisch bleibt. Somit ist der Xiaomi Smart Pet Feeder durch und durch auf Langlebigkeit ausgerichtet und überzeugt mit smartem Design neben den Besitzer:innen auch die glücklichen Haustiere.

Preise und Verfügbarkeit

Der Xiaomi Smart Pet Feeder ist um 129,90 Euro und die Xiaomi Smart Pet Fountain um 79,99 Euro ab sofort in allen Xiaomi Stores sowie online erhältlich.