Xiaomi in Barcelona: Ein Produktfeuerwerk voller Innovationen, Designhighlights und smarten Alltagsbegleitern

Vergangenen Samstag fand in Barcelona eines der spannendsten Tech Events dieses Frühjahrs statt – das große Xiaomi Reveal. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung vibrierte vor Erwartung, und spätestens beim gedimmten Licht war klar: Heute passiert etwas Großes. Xiaomi zeigte gleich eine ganze Palette an Neuheiten – von den neuen Xiaomi 17 Smartphones über ein spektakuläres Leica Leitzphone bis hin zu frischen AIoT Produkten und sogar einem futuristischen Hypercar. Und genau deshalb fühlt sich dieses Event wie ein Meilenstein an: Xiaomi zeigt, wie umfassend und durchdacht ein modernes Tech Ökosystem aussehen kann.

Die Xiaomi 17 Series – mobiles Imaging auf einem neuen Level Mit dem Xiaomi 17 und dem Xiaomi 17 Ultra stellte Xiaomi zwei Smartphones vor, die vor allem für Foto und Videofans extrem spannend sind. Das Ultra Modell kommt mit einer hochmodernen Sensorarchitektur und einer Telekamera, die Distanzen überbrückt, die man sonst nur von professionellen Zoomobjektiven kennt. Durch die Zusammenarbeit mit Leica wirken Farben, Kontraste und Lichtstimmungen sehr authentisch. Einen umfangreichen Testbericht zum Xiaomi 17 Ultra – inklusive Kameraleistung im Alltag und einem Blick auf die neuen Leica-Features – findet ihr hier. Das kompaktere Xiaomi 17 setzt ebenfalls auf hochwertige Bildtechnik, bleibt aber noch leichter und schlanker – ideal für alle, die viel Wert auf Portabilität legen. Beide Modelle bieten rasante Performance, große Akkus, helle Displays und ein Design, das Eleganz mit technischer Präzision verbindet.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi – Fotografie als Statement Als besonderes Highlight präsentierte Xiaomi das neue Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Dieses Smartphone richtet sich an Menschen, die Fotografie nicht nur nutzen, sondern leben. Mit einem drehbaren Bedienelement am Kameramodul und einer speziell entwickelten Leica Benutzeroberfläche bringt es echtes Kamera Feeling ins Smartphone Format. Bildlooks und Farbmodi orientieren sich an ikonischen Leica Modellen – ein Gerät, das nicht nur technische, sondern auch emotionale Ansprüche erfüllt.

Xiaomi Electric Scooter 6 Series – smarter pendeln, komfortabler fahren Ein großer Block des Events drehte sich um Mobilität – und die neue Scooter 6 Serie zeigt eindrucksvoll, wie Xiaomi urbane Fortbewegung denkt. Die Serie wird von einem besonders leistungsstarken Modell angeführt, das mit viel Power, großen Reifen und einer robusten Federung ausgestattet ist. Steigungen, Kopfsteinpflaster, lange Wege: Alles kein Problem. Die Reichweite reicht bei den Topmodellen problemlos für den gesamten Arbeitstag und mehr, und eine clevere Schnellladung sorgt dafür, dass man auch spontan wieder losfahren kann. Daneben gibt es leichtere Modelle für den Alltag, kompakte Versionen für kurze Wege und Varianten, die besonders einsteigerfreundlich sind. Alle Geräte setzen auf moderne Sicherheitsstandards, smarte Ortungsfunktionen und ein aufgeräumtes, funktionales Design. Besonders die Integration mit Apple „Find My“ bei den höherwertigen Modellen ist ein echtes Plus – perfekt für alle, die ihren Scooter oft in der Stadt abstellen.

Xiaomi Watch 5 – eine Smartwatch, die ein ganzes Ökosystem spürbar macht Die neue Xiaomi Watch 5 war ebenfalls eines der Highlights: Sie verbindet das aktuelle Wear OS mit Xiaomis eigener Softwarewelt und schafft so eine der bisher harmonischsten Smartwatch Erfahrungen der Marke. Dank der direkten Integration von Google Gemini fühlt sich die Bedienung erstaunlich natürlich an – viele alltägliche Aufgaben lassen sich komplett ohne Smartphone erledigen. Spannend sind auch die neuen Gestenfunktionen: Die Uhr erkennt bestimmte Finger- und Handbewegungen, sodass man Musik steuern, Anrufe ablehnen oder Apps öffnen kann, ohne das Display zu berühren. Dazu kommen ein robustes Edelstahlgehäuse, ein großes, helles Display, moderne Fitnessfunktionen und eine Akkulaufzeit, die entspannt mehrere Tage durchhält.

Xiaomi Tag – smartes Tracking für einen stressfreieren Alltag Mit dem Xiaomi Tag erweitert Xiaomi sein Ökosystem um ein kleines, aber äußerst cleveres Gadget. Egal ob Schlüsselbund, Rucksack oder Reisekoffer: Der Tag sorgt dafür, dass man verlorene Dinge schnell wiederfindet. Besonders praktisch ist die Kompatibilität mit zwei großen Plattformen – sowohl Apple als auch Android Nutzer:innen können ihn nahtlos integrieren. Der Tag ist leicht, robust und kann über ein Jahr lang ohne Batteriewechsel genutzt werden. Ein idealer Alltagshelfer, der vor allem auf Reisen für ein gutes Gefühl sorgt. UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W – minimalistisch, leicht und überraschend praktisch Ein unerwarteter Favorit des Events war die neue ultradünne Magnet-Powerbank. Sie ist kaum dicker als eine Bankkarte, wiegt fast nichts und haftet zuverlässig auf der Rückseite kompatibler Smartphones. Dadurch wird kabelloses Laden unterwegs plötzlich selbstverständlich – egal ob im Café, im Flugzeug oder bei einem Stadtspaziergang. Dank USB C lässt sich auch kabelgebunden schnell laden, und die Powerbank kann sogar zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Für Reisen oder lange Tage unterwegs ist das Ding ein leiser, aber absoluter Gamechanger.

REDMI Buds 8 Pro – viel Klang fürs Geld Die neuen REDMI Buds 8 Pro sind ein echtes Preis Leistungs Highlight. Sie bieten klaren, kräftigen Klang, unterstützt durch eine fortschrittliche Treiberarchitektur. Filme, Musik und Games profitieren zusätzlich von den räumlichen Audioeffekten, die für mehr Tiefe sorgen. Besonders im Alltag überzeugen die Buds mit einer starken aktiven Geräuschunterdrückung, die sowohl niedrige als auch höhere Störgeräusche zuverlässig dämpft. Die Gesprächsqualität ist dank KI gestützter Mikrofone ebenfalls beeindruckend. Dazu kommen ein angenehmes Tragegefühl, Schnellladefunktion und eine Laufzeit, die locker durch den Tag bringt.

Xiaomi Pad 8 Series – starke Tablets für Produktivität unterwegs Mit den neuen Xiaomi Pad 8 und Pad 8 Pro bringt Xiaomi zwei Tablets auf den Markt, die sich klar an Menschen richten, die auch unterwegs produktiv bleiben wollen. Hochauflösende Displays, schnelle Chips, große Akkus und eine neue Benutzeroberfläche machen Multitasking spürbar einfacher. Das Pro Modell bietet zusätzliche Performance Reserven und eine Displayversion mit matter Oberfläche – besonders angenehm für Kreative, die häufig mit einem Stylus arbeiten. Die matte Oberfläche ist zudem angenehm entspiegelt, was besonders in hellen Umgebungen viel Entspannung für die Augen mit sich bringt. Mit dem neuen Focus Pen Pro sowie den passenden Tastatur Covern verwandeln sich die Pads schnell in mobile Arbeitsgeräte.

Xiaomi Vision Gran Turismo – ein Hypercar, das Zukunft denken lässt Der Vision Gran Turismo war eines der faszinierendsten Highlights des gesamten Events – ein Fahrzeug, das zeigt, wie weit Xiaomi seinen Designanspruch mittlerweile fasst. Das Konzeptfahrzeug wirkt wie eine Verschmelzung aus Technikskulptur und Rennmaschine: Die aerodynamischen Kanäle, das markante Lichtband am Heck und das kapselartige Cockpit geben dem Wagen eine unverwechselbare Silhouette. Besonders spannend ist das Innenraumkonzept, das Xiaomi selbst als eine Art gemütliche Rennlounge interpretiert. Die Sitze, Verkleidungen und Bedienelemente fließen optisch ineinander und wirken wie ein einziger geschwungener Raum, der die Fahrerin oder den Fahrer regelrecht einbettet. Dazu kommen intelligente Licht‑ und Klangeffekte, die auf Bewegungen und Stimmungen reagieren und so eine neue Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug schaffen. Für die legendäre Gran‑Turismo‑Reihe ist dieser Wagen ein mutiger und frischer Beitrag – und gleichzeitig ein Symbol dafür, dass Xiaomi seine Vision von „Human x Car x Home“ nicht nur ankündigt, sondern konsequent weiterdenkt.