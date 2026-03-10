Vivaldi unter den Sternen: Die DroneArt Show feiert Wien-Premiere

Nach weltweiten Erfolgen in Metropolen wie Los Angeles und Paris erreicht ein außergewöhnliches Spektakel nun Österreich. Ab dem 1. Mai 2026 verwandelt sich die Galopprennbahn Freudenau in eine Bühne, auf der klassische Musik und modernste Technologie zu einer Einheit verschmelzen. Ihr könnt dabei zusehen, wie ein Live-Streichquartett die zeitlosen Werke von Vivaldi, Debussy und Tschaikowsky interpretiert, während hunderte Drohnen über euren Köpfen synchronisierte Lichtchoreografien in den Nachthimmel zeichnen.

Die Kulisse in der Freudenau wird für dieses Erlebnis besonders stimmungsvoll gestaltet: Über 20.000 Kerzen sorgen für ein warmes Lichtmeer, das die präzisen Flugmanöver der Drohnen umrahmt. Gemeinsam mit der Plattform Fever und den Expert:innen von NovaSky Stories wird so ein multisensorisches Gesamtkunstwerk geschaffen, das die Grenzen zwischen Konzert und Lichtinstallation aufhebt.

Für euren Besuch am 1. oder 2. Mai 2026 habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Platzkategorien – von entspannten Picknick-Plätzen über Tribünenkarten bis hin zu exklusiven VIP-Optionen. Da es sich um ein Open-Air-Erlebnis handelt, dürft ihr euch auf eine ganz besondere Atmosphäre unter freiem Himmel freuen. Tickets sind für Besucher:innen ab 8 Jahren ausschließlich online oder über die Fever-App erhältlich.

Eckdaten zur Veranstaltung: