Xiaomi 17 Ultra im Test: Ein High-End Schwergewicht

Wie sich das Xiaomi Flagship anfühlt und was es uns in der Praxis wirklich bieten kann, haben wir für euch getestet. Hier unser Bericht zum Xiaomi 17 Ultra von der Zielgeraden vor dem Launch!

Alle Jahre wieder kommt das neue Flagship-Gerät. Und alle Jahre wieder sind wir schwer beeindruckt davon, wieviel Expertise man in ein Smartphone packen kann. Schon die früheren Generationen der Xiaomi Premium Geräte konnten stets mit viel Power und dank der Kooperation mit Leica vor allem überlegenen Kamerasystemen überzeugen. Auch 2026 will Xiaomi mit dem Xiaomi 17 Ultra die Spitze des High-End Segments erobern und bringt dafür erneut vor allem ein starkes Kamerasystem ins Rennen. Die Konkurrenz schläft allerdings nicht und Samsung, Vivo und Apple haben ebenfalls starke Produkte auf dem Markt.

Mit großer Kraft, kommt große… Größe?

Keine Frage, das Premium Smartphone Segment ist mitunter eine Frage der Präferenzen. Wer stattliche Summen für stattliche Performance ausgibt, möchte wohl auch ein stattliches Smartphone in Händen halten. Dennoch kommen wir nicht ganz darum herum, wie unpraktisch groß und schwer Geräte in diesem Marktbereich inzwischen sind. Dieser Hinweis soll nicht zu eurer Abschreckung dienen, sondern lediglich darauf hinweisen, dass man für das Xiaomi 17 Ultra, wie auch für alle namhaften Konkurrenten wie etwa das Samsung Galaxy S25 Ultra oder das Vivo X300 Pro, große Taschen braucht.

Was Design betrifft, gefällt das Xiaomi 17 Ultra mit gerundeten Kanten und einem (in der Ultra-Serie erstmals) flachen Display mit schmalen Rändern. Auffällig ist natürlich das kreisrunde Kamera-Setup auf der Rückseite. Von Leica und Xiaomi in Kooperation designt, folgt man auch hier der Direktive des Minimalismus. Die verschiedenen Kamera-Linsen sind fast nahtlos in die schwarze Oberfläche eingelassen und fühlen sich so qualitativ an, wie sie auch aussehen. Um das Kamera-Arrey wurde ein gerippter Ring gelegt, der nicht nur an Fokus-Ringe von Kameraobjektiven erinnert, sondern den doch deutlich (wenn auch marginal weniger als beim Vorgänger) abstehenden Kamera-Bereich zudem ein wenig als Halte-Socket doppeln lässt. Keine schlechte Idee!

Kraftpaket unter einem Mini Flat-Screen

Vorteilhaft stellen sich die Dimensionen des Geräts in anderen Bereichen heraus. Das 6,9 Zoll große AMOLED-Display ist erstmals in der Xiaomi Ultra Reihe gänzlich flach und mit besonders schmalem Rand fast nahtlos in das Smartphone integriert. Mit bis zu 3.500 Nits verfügt das 17 Ultra zwar nicht über den hellsten Screen auf dem Markt, ist mit einer 120 Hertz Refresh-Rate aber reichlich dynamisch und sieht dank HDR10+ und Dolby Vision super aus.

(c) Xiaomi

Unter der Haube schmückt sich das Xiaomi Flaggschiff mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip, der in der Spitze der aktuellen Chips mitmischt. Dazu kommen die Adreno 840 GPU Grafikeinheit und satte 16 GB LPDDR5 Ram Zwischenspeicher und vervollständigen ein absolutes Powerhouse eines Smartphones.

In der Tat müssen sich Verzögerungen während der Nutzung des Geräts in so kleinen Bereichen abspielen, dass sie uns de facto nicht aufgefallen wären. Die Feeds rauschen sauber über den Screen, das Wechseln zwischen Apps geht flott und ohne Anstand und auch im Gaming überzeugt das 17 Ultra.

Dank der 120 Hertz Bildwiederholrate laufen Games wie Pubg Mobile oder Genshin Impact mit stabiler Framerate und sehen gestochen scharf und kontraststark aus. Lediglich die Wärmeentwicklung ist bei höherem Leistungsanspruch deutlich spürbar. Die Hände verbrennen wir uns daran natürlich nicht. Aber bei längeren, grafisch etwas ansprechenderen Games können die Partien schon heiß werden. Xiaomi hat beim Temperaturmanagement gute Arbeit geleistet, aber bei so viel Power lässt sich eine Wärmeentwicklung schlicht nicht vermeiden.

Und wie siehts mit dem Durchhaltevermögen aus? Trotz etwas dünnerem Batterieaggregat soll das Xiaomi 17 Ultra mit 6.800 mAh um 20 Prozent mehr Akkukapazität als sein Vorgänger verfügen. Gepaart mit einem bis zu 90 Watt HyperCharge wird man damit im Rahmen einer alltäglichen Nutzung so gut wie nie an Grenzen stoßen.

(c) Xiaomi

Die Kamera mit Goldmedaillen-Anspruch

Es lässt sich kein Hehl daraus machen, dass das mit dem legendären deutschen Kamerahersteller Leica entwickelte Kamerasystem, das wahre Alleinstellungsmerkmal des Xiaomi Flagships sein will. Seit dem Xiaomi 13 Ultra prägt das große runde Kamerasetup das Erscheinungsbild und die Identität der Xiaomi Premiumgeräte. Bisher kann man die Ultra-Kameras durchaus als Benchmarkt betrachten. Wird auch die aktuelle Generation dem Anspruch gerecht?

(c) Xiaomi

Leica und Xiaomi wissen, was sie tun. Trotz starker Konkurrenz punktet die Kooperationspartner mit der wohl besten Smartphone-Kamera bisher.

Trotz Reduktion auf nur drei Kameras liefert das 17 Ultra voll ab. Die 50 MP Hauptkamera mit dem großen 1-Zoll-Sensor sowie die 50 MP Ultra-Weitwinkel Kamera sorgen für die hochqualitativen Lichtstarken und gestochen scharfen Aufnahmen, die man von Leica gewohnt ist. Durch den großen Sensor liefert das Premium Gerät auch bei schlechten Lichtverhältnissen schöne klare Fotos. Highlight ist allerdings die beeindruckende 200 MP Periskop-Telekamera. Mit dieser Linse schafft Xiaomi stufenlosen optischen Zoom von bis zu 3,2- bis 4,3-facher Darstellung.

Möchte man unbedingt spitzfindig sein, so könnte man vorsichtige Kritik an der Fotosoftware üben. In Sachen Farbechtheit kann man hier leichte Abweichungen erkennen. In Zeiten smarter Fotobearbeitung stellen Kleinigkeiten wie diese allerdings kaum ein Problem dar.

(c) Xiaomi