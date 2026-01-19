Eventbericht: Wenn High-Tech auf Adrenalin trifft – Das HONOR Magic 8 Launch-Event

Am 15. Januar 2026 lud HONOR zur offiziellen Presse-Präsentation des neuen Flaggschiffs HONOR Magic 8 Pro und seines kleinen Tag-Team-Buddies HONOR Magic 8 Lite. Stattgefunden hat das Event im HIRO Gym in Wien, dem größten Kampfsportzentrum Österreichs.

Schlag — Technik?!

Wer jetzt erstmal denkt, er:sie hätte einen Haken kassiert und könnte deshalb diese Locationwahl für eine Smartphone-Vorstellung nicht verstehen, dem:der sei gesagt, dass das aufgrund der Handy-Features des HONOR Magic 8 Pro und des HONOR Magic 8 Lite durchaus Sinn macht, aber dazu später mehr.

HONOR Magic 8 Pro: Das neue Schwergewicht

Das HONOR Magic 8 Pro markiert einen neuen Meilenstein in der Evolution der Magic-Serie. Herzstück des Geräts ist der Snapdragon 8 Elite Gen 5, der dank KI-Architektur neue Maßstäbe in Sachen Rechenpower und Energieeffizienz setzt.

Wer beim Zocken am PC schon länger auf KI-Hochrechnungs-Features, wie Nvidias DLSS setzt, weiß, was AI-Technologien, wie diese, an (optischer) Leistungsverbesserung bringen und wie sehr dies das Nutzungserlebnis verbessert. Und das auf nem Smartphone? Shut up and take my money, würde ich sagen.

Das 6,71 Zoll OLED-Display besticht nicht nur durch seine adaptive Bildwiederholrate von 1–120 Hz, sondern erreicht eine irre Spitzenhelligkeit von bis zu 6000 Nits im HDR Modus, bzw. 4000 ohne. Damit bleibt der Bildschirm selbst unter direkter Sonneneinstrahlung oder den grellen Scheinwerfern im Boxring des HIRO Gyms perfekt ablesbar.

Mit bis zu 16 GB RAM und dem neuen MagicOS 10 (basierend auf Android 16) integriert das Gerät zudem einen dedizierten KI-Button, der einen schnellen Zugriff auf intelligente Features wie den AI Photos Agent oder Echtzeit-Übersetzungen ermöglicht. Man muss die Taste aber nicht nutzen und kann diese Funktion auch abschalten.

HONOR Magic 8 Lite: Der zähe „Underdog“

Parallel zum neuen Flaggschiff wurde das Honor Magic 8 Lite vorgestellt, das sich als echter Preis-Leistungs-Sparing Partner für den Alltag positioniert. Während das Flaggschiff auf maximale Performance setzt, ist das Lite-Modell auf extreme Langlebigkeit ausgelegt. Mit einem massiven 7500 mAh Akku verspricht HONOR eine Laufzeit von bis zu drei Tagen – ein Wert, der in dieser Klasse seinesgleichen sucht.

Trotz des großen Akkus, der mit satten 7500 mAh Kapazität daherkommt, bleibt das Gehäuse mit nur 7,8 mm überraschend schlank.Angetrieben vom effizienten Snapdragon 6 Gen 4, bietet es ein flüssiges Erlebnis auf einem 6,79 Zoll großen AMOLED-Display, das ebenfalls die beeindruckende Spitzenhelligkeit von 6000 Nits wie der große Bruder erreicht.

Hol den Kärcher, wir testen ein Handy!

Ein zentrales Thema im HIRO Gym war die Widerstandsfähigkeit der Geräte. Passend zur Umgebung, in der Schweiß, Bewegung und harte Kontakte zum Alltag gehören, präsentierte HONOR die SGS Triple-resistant Premium Performance-Zertifizierung.

Das HONORMagic 8 Lite glänzt besonders in Sachen Sturzfestigkeit. So versprechen die Chines:innen zertifizierten Schutz bei Stürzen aus bis zu 2,5 Metern Höhe auf harte Oberflächen.Dank der IP68 und IP69K-Zertifizierung halten die Geräte nicht nur tiefem Eintauchen, sondern sogar Hochdruck-Wasserstrahlen und extremen Temperaturen von -30 °C bis 55 °C stand.Das verbesserte HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield sorgt dafür, dass Kratzer durch Schlüssel oder Stürze der Vergangenheit angehören.

Alles nur gestaged?!

Das absolute Highlight ist jedoch das neue AiMAGE Kamera-System. Das HONOR Magic 8 verfügt über eine 200 MP Ultra-Nacht-Telefoto-Kamera mit einem riesigen 1/1,4-Zoll-Sensor. Diese ermöglicht dank des 3,7-fachen optischen Zooms und der CIPA 5,5-Stufen-Bildstabilisierung gestochen scharfe Aufnahmen in Situationen, in denen andere Kameras nur noch Rauschen zeigen. Und dabei produziert die Kamera Kontrastwerte, die ich so maximal von Profi-Systemkameras kenne.

Besonders beeindruckend während der Vorführung im Boxring war der neue Bühnenmodus (Stage Mode). In der schwierigen Lichtumgebung des Gyms – mit schnellen Bewegungen der Kämpfer und kontrastreichem Spotlicht – bewies die Kamera ihre Klasse. Die KI erkennt die Dynamik der Szene und optimiert Belichtungszeit und Fokus so präzise, dass Bewegungsunschärfe minimiert wird, während die Atmosphäre der Arena erhalten bleibt. Ob bei Konzerten oder Sportevents: die Kamera des HONOR Magic 8 lässt euch nicht im Stich und ihr könnt tolle Event-Momente so mit euren Lieben teilen, wie ihr es erlebt habt.

Im Anschluss an die Präsentation wurden wir anwesenden Journalist:innen dann noch durch die Mangel gedreht und bekamen ein doch recht schlauchendes Kickboxtraining, in dem uns vier Kampfsporttrainer:innen desHIRO Gyms uns einiges abverlangten. Wahrscheinlich wollte HONOR den Spieß mal umdrehen und schauen, wie das schreibende Volk sich im Belastungs-Test schlägt ;-).

IP MMA zertifiziert?

Apropos Schlagen: Kurz vor Ende des Events im HIRO Gym war das HONOR-Team nicht verlegen, einem improvisierten Belastungstest des HONOR Magic 8 Lite zuzustimmen. Einen Kärcher hatten wir zwar nicht vor Ort, dafür baten Leo Ounok, professioneller MMA-Fighter und Trainer im HIRO Gym, mit aller Kraft gegen ein provisorisch auf einen Boxsack geklebtes HONOR Magic 8 Lite einzudreschen. Wie sich das Handy geschlagen hat, seht ihr im folgenden Video: