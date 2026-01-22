Animal Crossing: New Horizons’ Aquarium-Event findet in Japan und USA statt

Das echte Aquarium-Event aus Animal Crossing: New Horizons schafft den Sprung über den großen Teich. Hat auch Europa eine Chance?

Zum Aquarium-Event

Nach der Bestätigung von Nintendo, dass das Aquarium-Event von Animal Crossing: New Horizons nach Japan zurückkehren würde, kündigte das Unternehmen an, dass auch eine Tour durch die USA stattfindet. Es wird am 13. Februar 2026 beginnen, und 10 Aquarien werden teilnehmen. Der vollständige Zeitplan ist jedoch noch nicht auf der offiziellen Website verfügbar. Dies folgt auf ein Switch 2 Edition und ein 3.0-Update für die Originalversion. Wenn die Animal Crossing: New Horizons Aquarium Tour an einem Ort ist, decken allgemeine Eintrittskarten den Zugang zu speziellen Fotos, Schildern an den Stellen mit Erklärungen von Eugen und eine Briefmarkenrallye ab. Meine Nintendo Platinum Points können durch Einchecken an speziellen Kiosken gesammelt werden, und Patches sind verfügbar. Die Geschenkeläden werden auch Artikel auf Lager haben, die von den Spielen inspiriert sind, aber nicht den eigentlichen Titel oder Switch 2-Systeme. Es wird zum ersten Mal Käpten-Figuren geben, und an bestimmten Tagen werden sich die Leute als Melinda, K.K. Slider und Tom Nook. Hier ist eine Liste aller teilnehmenden Aquarien am US Animal Crossing: New Horizons Event, obwohl die Tourdaten für keines von ihnen noch bestätigt sind.

Birch Aquarium in La Jolla, Kalifornien

Sea Life Arizona Aquarium in Tempe, Arizona

Sea Life Charlotte-Concord in Concord, North Carolina

Sea Life Grapevine Aquarium in Grapevine, Texas

Sea Life Kansas City Aquarium in Kansas City, Missouri

Sea Life Mall of America in Bloomington, Minnesota

Sea Life Michigan Aquarium in Auburn Hills, Michigan

Sea Life New Jersey Aquarium in East Rutherford, New Jersey

Sea Life Orlando Aquarium in Orlando, Florida

Was den japanischen Zweig der Veranstaltung angeht, so wird das Event in Sea Life Nagoya stattfinden. Dazu gehören exklusive Waren, spezielle Mitarbeiteruniformen und ein Quiz. Animal Crossing: New Horizons ist für Nintendo Switch verfügbar, und das Switch 2 Edition Update ist ebenfalls schon erhältlich.