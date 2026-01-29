Alle Erwartungen übertroffen: DRACULA – DAS MUSICAL Tournee 2027 angekündigt

Die Begeisterung war unüberhörbar. Weil die Ticketnachfrage die Erwartungen übertroffen hat, wird nachgelegt: Der wohl berühmteste Untote der Literaturgeschichte bittet auch 2027 zum Tanz. Der Mythos um Verführung, Blut und ewige Nacht geht erneut auf große Reise durch Deutschland und Österreich.

Es ist diese ganz spezielle Mischung aus romantischer Sehnsucht und bedrohlicher Dunkelheit, die Bram Stokers Stoff seit Generationen so anziehend macht. Live auf der Bühne entwickelt die Geschichte eine Wucht, der man sich kaum entziehen kann. Dafür sorgt vor allem der Soundtrack von Frank Wildhorn. Seine Kompositionen wechseln fließend zwischen großen, emotionalen Balladen und treibenden Rocknummern, die der klassischen Handlung eine moderne Schärfe verleihen.

Damit der Funke überspringt, setzen wir auf Handwerk statt Konserve: Eine achtköpfige Live-Band liefert das musikalische Fundament, während ihr visuell in eine viktorianisch anmutende Welt zwischen den nebligen Karpaten und den Straßen Londons gezogen werdet. Unter der Regie von Alex Balga erwartet euch ein atmosphärisches Zusammenspiel aus Lichtdesign, detailreichen Kostümen und einem Bühnenbild, das die beklemmende und zugleich faszinierende Stimmung perfekt einfängt.

Die Stimmen der Nacht Wer genau 2027 in die Rollen der Protagonist:innen und ihrer düsteren Gegenspieler:innen schlüpfen wird, verraten wir euch zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr dürft euch aber darauf verlassen, dass wir wieder eine Besetzung auf die Bühne bringen, die stimmlich und darstellerisch höchsten Ansprüchen genügt, um euch einen Abend voller Gänsehaut zu garantieren.

Der Vorverkauf ist eröffnet Wenn ihr dabei sein wollt, wenn sich der Sargdeckel erneut hebt, könnt ihr euch ab sofort Tickets über eventim.de sichern. Der allgemeine Vorverkauf an allen bekannten Stellen sowie über draculamusical.de startet am Montag, den 02. Februar 2026, punktlich um 16:00 Uhr. Für alle Termine in Österreich ist oeticket.com eure Anlaufstelle.

Zwischen Hingabe und Horror Die Geschichte beginnt harmlos, entwickelt sich aber schnell zum Albtraum für den jungen Anwalt Jonathan Harker. Was als Geschäftsreise nach Transsilvanien startet, um dem Grafen eine Immobilie in London zu vermitteln, endet in Gefangenschaft. Als Dracula ein Bild von Harkers Verlobter Mina sieht, erwacht in ihm eine obsessive Leidenschaft.

Er verlässt seine heimatliche Festung, um Mina in London aufzuspüren, und zieht dabei eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Weder Wissenschaft noch Glaube scheinen gegen ihn anzukommen, selbst der Vampirjäger Van Helsing steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Im Zentrum steht Mina, die eine Entscheidung treffen muss, die über Leben und Tod hinausgeht: Wehrt sie sich gegen das Monster, oder erliegt sie der Verlockung der Ewigkeit?