Die Cheops-Pyramide: Eine immersive Reise ins alte Ägypten feiert Mitte März die Wien-Premiere

Ab dem 13. März 2026 erwartet euch im Immersive Center Donauturm ein historisches Abenteuer der Extraklasse. Mit der Virtual-Reality-Expedition „Die Cheops-Pyramide: Eine immersive Reise ins alte Ägypten“ feiert die zweite große Experience ihre Premiere in Österreich. Ihr könnt euch ab sofort eure Tickets über die Fever App oder die Website sichern und euch auf eine Reise vorbereiten, die über 4.500 Jahre in die Vergangenheit führt.

Wissenschaft trifft auf High-End-Technologie

In Zusammenarbeit mit Expert:innen der Harvard University, unter der Leitung von Ägyptologe Professor Peter Der Manuelian, wurde diese Experience mit höchster historischer Genauigkeit entwickelt. Mithilfe modernster VR-Headsets und Full-Room-Motion-Tracking werdet ihr direkt auf das Gizeh-Plateau versetzt. Ihr dürft die monumentale Bauweise der Großen Pyramide aus nächster Nähe bestaunen und tief in die Zivilisation des Goldenen Zeitalters eintauchen.

Was ihr auf eurer Expedition erleben könnt

Begleitet von virtuellen Ägyptolog:innen erkundet ihr Bereiche, die für die Öffentlichkeit normalerweise verschlossen bleiben. Hier sind einige der Highlights, auf die ihr euch freuen könnt:

Das Gizeh-Plateau: Spaziert zwischen der Großen Sphinx und den antiken Tempelanlagen, wie sie vor Jahrtausenden existierten.

Das Innere der Pyramide: Ihr dürft die Königs- und Königinnenkammer sowie verborgene Gänge betreten, die detailgetreu nachgebildet wurden.

Die Begräbnisprozession: Erlebt die Bestattung eines Pharaos inklusive antiker Rituale und realistischer Klangwelten.

Flug über Gizeh: Ihr könnt in einer cineastischen VR-Sequenz über die Pyramiden schweben und den Panoramablick auf die antike Hauptstadt genießen.

Globales Phänomen landet in Wien

Nachdem bereits über 2 Millionen Besucher:innen weltweit von dieser 45-minütigen Reise begeistert waren, habt nun auch ihr die Gelegenheit, Geschichte auf eine völlig neue Art zu verstehen. Das multisensorische Erlebnis wird durch eine 15-minütige Pre-Show ergänzt und verbindet archäologische Präzision mit visuellem Staunen.