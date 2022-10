Xiaomi bringt seinen Electric Scooter 4 Pro auch nach Österreich

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ist der bisher leistungsstärkste Scooter von Xiaomi und verfügt über einen 700W-Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 25km/h erreicht. Mit einer Kapazität von 12.400mAh kann er pro Aufladung bis zu 45 Kilometer zurücklegen und hat die Kraft, Steigungen von bis zu 20 Prozent mit Leichtigkeit zu überwinden.

Mehr zum Electric Scooter 4 Pro

Das Aluminiumgehäuse des Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ist leicht, stabil und korrosionsbeständig. Der Roller ist mit schlauchlosen, selbstdichtenden 10-Zoll-Reifen ausgestattet, die mit Xiaomi DuraGel pannensicher und auf unebenen Straßen haltbarer sind. Dieses Produkt ist größer als sein Vorgänger, wodurch es mehr Gewicht tragen kann, was wiederum den Stehkomfort verbessert. Der neu hinzugefügte magnetische Ladeanschluss und dessen Deckel ermöglichen eine noch sicherere Ladung.

Die eABS-Bremsanlage an der Vorderachse und das Doppelscheibenbremssystem an der Hinterachse sorgen für ein sicheres Fahrgefühl. Die aktualisierte Benutzeroberfläche des Scooters bietet ein ablenkungsfreies Fahrerlebnis und zeigt viele nützliche Informationen in einem intuitiven Format. Für alle Interessierten: Der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ist ab 799 Euro über die offiziellen Kanäle von Xiaomi erhältlich.