Valve hat gute und schlechte Nachrichten für alle, die sich für den Kauf einer Steam Machine interessieren. Alle aktuellen Reservierungen für das 512 GB-Modell wurden erfüllt und es gibt noch Lagerbestände!

Teurere Steam Machines incoming

Wenn wir also eine möchten, können wir einfach auf die Kaufseite gehen und sie kaufen, aber das 2 TB-Modell ist eher spärlich erhältlich, sodass Anmeldungen für die Warteliste nicht mehr vergeben werden. Und leider gibt es noch schlimmere Nachrichten: Valve sagt, dass sie sie nicht in den von ihr geplanten Mengen produzieren können, und der Preis könnte steigen. Trotz ihrer hohen Preise war die Nachfrage nach Steam Machines so hoch, dass Valve ein zufälliges Lotteriesystem implementierte, um eine zu kaufen: Potenzielle Käufer meldeten sich für eine Chance an, eine zufällige Auswahl wurde in eine Reservierungswarteschlange mit einem auf ihren Namen reservierten Steam-Automaten gesetzt, und alle anderen gingen auf die Warteliste, um benachrichtigt zu werden, wenn mehr Reservierungsplätze eröffnet wurden. Valve sagte im Juli, dass es erwartet, dass diese Reservierungswarteschlange bis Ende 2026 eingeholt wird, und das ist jetzt bei dem 512 GB-Modell der Fall: Sie befinden sich in einem „Add-to-Cart-Status“, was bedeutet, dass wir eines kaufen können, solange der Vorrat reicht, und es wird sofort versendet. Die Situation ist jedoch weniger glücklich für Leute, die auf das 2 TB-Modell warten. Alle Reservierungsinhaber haben ihre Einladungen zum Kauf erhalten, aber es gibt immer noch Leute auf der Warteliste, diese Leute werden ihre Positionen nicht verlieren, aber niemand sonst darf beitreten.

Es hört sich so an, als würde diese Situation wahrscheinlich mindestens einige Monate dauern, da Valve sagte, dass es erwartet, im Januar mehr Informationen über das zusätzliche Angebot der 2 TB-Einheiten zu haben. Es lud auch Leute auf der Warteliste ein, stattdessen ein 512 GB-Modell zu kaufen, warnte aber davor, dass sie ihren Platz auf der 2 TB-Warteliste verlieren würden, wenn sie dies tun. „Wir stoßen weiterhin auf Lieferbeschränkungen für Hardwarekomponenten, was sich auf unsere Fähigkeit auswirkt, Teile zu beziehen“, schrieb Valve im aktuellen Update. „Für Steam Machine wirkt sich das besonders auf das 2 TB-Modell aus, bei dem die Anzahl der Kunden auf der Warteliste unsere aktuelle Produktion übersteigt, selbst wenn wir in der Lage sind, mehr zu bauen, wird es in kleineren Mengen sein als geplant.“ Es wiederholte diese Botschaft in seiner Schlussfolgerung: „Wir bauen weiterhin mehr Steam Machine-Einheiten, aber die Speicher- und Speicherkosten steigen weiterhin auf ein beispielloses Niveau, daher wissen wir noch nicht, wie viele wir herstellen können und zu welchem Preis wir sie anbieten können. Insbesondere das 2-TB-Modell wird besonders eingeschränkt sein.“ Das ist natürlich besonders schade, vor allem, weil die Spiele immer größer werden. Games jenseits der 100 GB sind keine Seltenheit mehr, und da ist ein 512 GB-Modell fast schon spärlich bestückt…