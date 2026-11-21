Motorola spielte schon im September auf ein neues faltbares Razr-Telefon mit einem Social-Media-Video an. Das buchartige Smartphone wurde nur als Silhouette gezeigt.

Zum neuen Motorola Razr Flex

Ein Leaker behauptet, Bilder und einige Details über dieses kommende Modell zu haben. Laut SammyGuru wird die nächste Generation Razr Flex genannt. Ein Modell ist tiefgrün mit einer stoffähnlichen Oberfläche, das andere sieht aus wie beiges Leder. Die Seite hat Fotos, die mit zwei verschiedenen Farben zu den Abmessungen des offiziellen Videos zu passen scheinen. Das Design ahmt das des Samsung Galaxy Fold 8 oder des neueren iPhone Duo nach, mit einem quadratischen Bildschirm im geschlossenen Zustand und mehr tabletähnlichen Abmessungen in seiner offenen Konfiguration. Das ist wohl die sinnvollste Konfiguration für solche Foldables!

Spekulationen beziffern den geschlossenen Bildschirm mit 5 Zoll und den offenen mit 6,9 Zoll. SammyGuru zitiert auch Gerüchte, dass das Razr Flex, wenn es auf den Markt kommt, in den USA für etwa 1.700,- Dollar im Einzelhandel verkauft werden würde. Wie üblich kommen solche Infos immer hinter vorgehaltener Hand. Die gezeigten Oberflächen und Farben unterscheiden sich deutlich von dem, was das Unternehmen für sein Debüt-Faltbares, das treffend benannte Motorola Razr Fold, zur Verfügung gestellt hat. Und abgesehen vom Teaser im Herbst hat Motorola kein offizielles Wort über seine nächsten Schritte in den Weltraum gegeben. Aber das Grün ist hübsch!