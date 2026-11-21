Die Ohrhörer wiegen pro Stück rund 5,5 Gramm, das Case kommt auf etwa 46,5 Gramm. Das ist ein wichtiger Punkt, denn bei In-Ears entscheidet nicht nur der Klang über den Alltag, sondern vor allem auch, ob man sie nach mehreren Stunden noch gerne im Ohr trägt. vivo verspricht ergonomisch geformte Hörer und weiche Ohrstöpsel, die ohne zusätzlichen Druck sitzen sollen, eine Aussage, die sich im Alltag natürlich erst mit den passenden Aufsätzen bewahrheiten muss. Packen wir die Ohrhörer ( zur offiziellen Website ) aus!

Dazu gesellt sich eine Akkulaufzeit, die auf dem Papier beeindruckend klingt. Für 199,- Euro (UVP) treten die vivo Buds Ultra in einem hart umkämpften Segment an, in dem Sennheiser, Sony, Bose und Samsung längst ihre festen Plätze haben. Auf den ersten Blick wirken sie erstaunlich unaufgeregt: kein greller Gaming-Look, keine überdimensionierten Akzenten, keine auffälligen Leuchtelemente. Stattdessen setzt vivo auf eine schlichte, klassische Formensprache, die in Glacier White und Cosmic Black erhältlich ist.

Über die vEarphones-App

Damit alles reibungslos funktioniert, benötigt ihr die vEarphones-App, die es im Apple iOS Store und im Google Play Store gibt. Im Fall der vivo Buds Ultra liefert euch die App eine Übersicht der Akkustände der einzelnen Buds und des Ladecases, darunter befindet sich die Geräuschkontrolle. Sie könnt ihr in den Stufen Schließen (also Aus), Transparenz, Adaptiv und Geräuschunterdrückung einstellen. Darunter erwartet euch der DeepX-Stereoeffekt mit sechs voreingestellten Equalizern (Standard, Klare Stimme, Mega-Bass, Klare Hochtöne, Fesselnde Hörbücher und Ultimativer Master) sowie ein Zehn-Band-Equalizer zum Selber-Einstellen.

Der Räumliche Klang rüstet den Klang auf 3D-Surround-Ton auf, allerdings ohne Head-Tracking. Mit der Mehrgeräteverbindung lassen sich die vivo Buds Ultra mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden. Unter Shortcut-Aktionen könnt ihr die Bedienungslogiken ändern, wenn ihr die Stängel drückt, darüber wischt oder sie gedrückt haltet. Gaming mit geringer Latenz ist ebenso möglich wie ein Passtest oder eine Trageerkennung mitsamt Ohranpassung des Klangs. Es zahlt sich durchaus aus, hier eine Minute für einen an euch angepassten Klang zu investieren! Im Testzeitraum war hier die Firmware V2.10.7 aktuell.

Klang mit Anspruch

Im Inneren der vivo Buds Ultra steckt ein Hybrid-System aus einem 11-mm-Dynamiktreiber und einem Balanced-Armature-Treiber, der gemeinsam mit Knowles entwickelt wurde. Der Dynamiktreiber soll für kraftvolle, kontrollierte Bässe sorgen, während der Armature-Treiber vor allem Mitten und Höhen klarer und detailreicher herausarbeiten soll. Diese Kombination ist grundsätzlich sinnvoll: Dynamiktreiber liefern üblicherweise Wärme und Druck, Balanced-Armature-Treiber bringen Präzision in Stimmen und feine Obertöne. Dazu kommt ein spezielles Schallrohr, das Hoch- und Tieffrequenzen physikalisch trennen soll. Die Buds Ultra wollen nicht bloß laut sein, sondern sauber, ausgewogen und detailreich. Ein weiteres technisches Highlight ist der unabhängige Hi-Fi-DAC-Chip, der eine Vielzahl der Errungenschaften bei diesen Earbuds ermöglicht.

Unterstützt werden die Codecs LDAC, AAC und SBC, dazu gibt es eine Hi-Res-Audio-Wireless-Zertifizierung. LDAC erlaubt laut vivo bis zu 990 kbps Übertragungsbitrate, was deutlich über Standard-SBC liegt und für detailreicheres Streaming sorgt, vorausgesetzt, das Quellgerät unterstützt den Codec ebenfalls. Wer also ein Android-Smartphone mit LDAC-Unterstützung besitzt, kann hier potenziell mehr rausholen als mit einem iPhone, das auf AAC beschränkt ist. Und was sage ich im Alltag dazu? Der Klang der vivo Buds Ultra ist definitiv als wandelbar zu beschreiben. Denn nicht nur, dass der Equalizer bei diesen Geräten recht bemerkbar macht, wenn ihr die ANC-Geräuschkontrolle dazu aktiviert, könnt ihr buchstäblich in der Musik versinken. Der Bass kommt direkt, die Soundstage überzeugt, und abgesehen vom Head-Tracking rivalisieren die Ohrhörer mit Apple AirPods Pro (2. Gen).

Was noch aufgefallen ist

Die Geräuschunterdrückung ist ein weiterer Kernpunkt der Buds Ultra. vivo nennt das „Intelligent Noise Cancellation 2.0“ mit vier Mikrofonen, zwei digitalen und zwei analogen, die zusammen mit adaptiven ANC-Algorithmen Umgebungsgeräusche filtern. Die beworbenen Werte: bis zu 60 dB maximale Geräuschunterdrückungstiefe, 99,9 Prozent Lärmunterdrückung im Alltag, durchschnittlich 28 dB und eine Bandbreite bis 5.500 Hz. Während ich diese technischen Aussagen kaum bewerten kann, spreche ich vom Erlebten: Umgebungsgeräusche werden wirklich unterdrückt, da gibt es gar keinen Zweifel. Für Anrufe setzt vivo auf ein Vier-Mikrofon-System, das ein VPU-Knochenleitungsmikrofon mit drei hochempfindlichen Mikrofonen kombiniert. Das filtert Hintergrundgeräusche aus der Stimme raus und macht Gespräche auch bei Wind klarer. vivo wirbt mit bis zu 99 Prozent Windgeräuschunterdrückung bei Anrufen, gemessen bei direktem Wind und etwa 10 m/s.

Bei unseren Testanrufen konnten die Gegenüber uns immer ganz klar verstehen, und selbst, wenn man sich selbst schlecht hörte, war das bei den Telefonaten niemals ein Problem. Die Akkulaufzeit ist ein weiteres Verkaufsargument: Bis zu 11 Stunden pro Ladung und insgesamt bis zu 50 Stunden mit Case erwarten euch, gemessen bei AAC, 50 Prozent Lautstärke und deaktiviertem ANC. Mit aktivem ANC sinkt die Laufzeit auf etwa sechs Stunden pro Ladung, was immer noch solide ist. Schnellladen verspricht nach 5 Minuten bis zu 2 Stunden Wiedergabe. Geladen wird per USB-C oder kabellos mit bis zu 3 W. Die Ohrhörer selbst sind nach IP54 geschützt, das bedeutet, wir genießen Schutz vor Staub und Spritzwasser, aber nicht vollständige Wasserdichtigkeit. Wichtig: Die IP54-Klassifizierung gilt wie üblich nur für die Earbuds, nicht für das Ladecase. Für Sport, Regen oder schweißgebadete Workouts reicht das, fürs Schwimmen oder Duschen natürlich nicht.

vivo Buds Ultra: Technisches

Die vivo Buds Ultra sind kabellose In-Ear-Ohrhörer mit Stiel, die in Glacier White oder Cosmic Black erhältlich sind und pro Ohrhörer etwa 5,5 g wiegen. Sie setzen auf einen Hybrid-Dual-Treiber aus einem 11-mm-Dynamiktreiber und einem Knowles-Balanced-Armature-Treiber, decken einen Frequenzbereich von 16 bis 60 kHz ab und unterstützen AAC, SBC sowie LDAC, ein BES2720HP-Chip mit separatem Hi-Fi-DAC sorgt für die Audioverarbeitung. Die aktive Geräuschunterdrückung nutzt vier Mikrofone plus ein VPU-Knochenleitungsmikrofon und erreicht laut vivo bis zu 60 dB Dämpfung bei 5.500 Hz. Das ist schon ordentlich!

Daneben gibt es einen intelligenten dynamischen ANC-Modus und zwei Transparenzmodi. Per Bluetooth 6.1 lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden, die minimale Latenz liegt bei 42 ms. Die Ohrhörer bieten laut Hersteller bis zu 11 Stunden Musikwiedergabe ohne ANC bzw. 6 Stunden mit ANC, zusammen mit der 590-mAh-Ladebox sind bis zu 50 Stunden möglich. Das Case lädt per USB-C und kabellos, eine Schnellladung ist ebenfalls vorgesehen. Die Ohrhörer sind nach IP54 gegen Spritzwasser und Staub geschützt, während die Ladebox nicht wassergeschützt ist, im Lieferumfang sind außerdem drei Ohrstöpselgrößen, ein USB-C-Kabel und die üblichen Unterlagen enthalten.