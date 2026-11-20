vivo gibt an, das Design anhand von über 2.000 realen Ohrformen entwickelt zu haben, die symmetrische Konstruktion erlaubt zudem, jeden Hörer an jedem Ohr zu verwenden. Das ist praktisch, weil man sich beim schnellen Herausnehmen nicht erst Gedanken über links und rechts machen muss. Optisch sind die Buds Clip mutiger als viele andere TWS-Modelle. Die Perlmutt-Struktur der Dekorplatte soll an natürliches Perlmutt erinnern und verleiht den Hörern einen eher modischen als technischen Charakter. Das ist kein Zufall: Diese Ohrhörer wollen nicht nur Musik abspielen, sondern auch getragen werden. Wer sie als dezentes Accessoire versteht, wird den Look mögen, wer ausschließlich auf Unauffälligkeit setzt, dürfte bei der schwarzen Variante Stardust Black besser aufgehoben sein. Packen wir die Buds Clip zunächst mal aus:

Mit 5,2 Gramm pro Hörer, einem flexiblen Clip-Bügel und einem Preis von 179,- Euro in Europa positioniert sich das Modell als lifestyleorientierte Alternative zu klassischen In-Ears. Beim ersten Anfassen fällt vor allem die ungewöhnliche Bauweise auf. Statt einen Silikonstöpsel in den Gehörgang zu schieben, klemmt man die Buds Clip ( zur offiziellen Website ) an den Rand der Ohrmuschel. Der sogenannte Cloud-Fit-Bügel besteht laut vivo aus einer Memory-Titanlegierung, soll flexibel bleiben und nach wiederholtem Öffnen nicht ausleiern. Das ist eine kluge Entscheidung, denn gerade bei Clip-Designs entscheidet der Bügel darüber, ob man die Ohrhörer nach zehn Minuten vergisst oder ständig zurechtrückt. Der Vorteil? Es gibt keinen Druck im Gehörgang, keine wabbeligen Silikontipps und auch nach längeren Sessions kein unangenehmes Verschließen der Ohren.

Über die vEarphones-App

Damit alles reibungslos funktioniert, benötigt ihr die vEarphones-App, die es im Apple iOS Store und im Google Play Store gibt. Im Fall der vivo Buds Clip liefert euch die App eine Übersicht der Akkustände der einzelnen Buds und des Ladecases, darunter befindet sich die Audiosteuerung. Sie könnt ihr in den Stufen Ausgeglichen, Stimmverbesserung und Schallaustrittsschutz einstellen. Darunter erwartet euch der DeepX-Stereoeffekt mit fünf voreingestellten Equalizern (Standard, Klare Stimme, Mega-Bass, Klare Hochtöne und Fesselnde Hörbücher) sowie ein Zehn-Band-Equalizer zum Selber-Einstellen, so wie auch bei den anderen Kopfhörern des Herstellers.

Der Räumliche Klang rüstet den Klang auf 3D-Surround-Ton auf, allerdings ohne Head-Tracking. Mit der Mehrgeräteverbindung lassen sich die vivo Buds Ultra mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden. Unter Shortcut-Aktionen könnt ihr die Bedienungslogiken ändern, wenn ihr die Ohrhörer irgendwo antippt, wischt oder gedrückt haltet. Gaming mit geringer Latenz ist ebenso möglich wie eine automatische Links-/Rechts-Erkennung oder eine Trageerkennung mitsamt Ohranpassung des Klangs. Recht viel Unterschied machte es bei den Open-Ears aber nicht, so fair muss man dann auch sein. Im Testzeitraum war hier die Firmware V2.2.1 aktuell.

Offen hören, offen bleiben

Das Open-Ear-Prinzip hat naturgemäß Vor- und Nachteile. Der große Vorteil: Man nimmt die Umgebung weiterhin wahr, kann im Büro ohne Weiteres angesprochen werden, im Straßenverkehr aufpassen oder beim Sport nicht das Gefühl haben, in einer isolierten Blase zu sitzen. Der hersteller betont genau diesen Aspekt und beschreibt die Buds Clip als angenehme Lösung für längeres Tragen, bei der Klang und Umgebungsgeräusche gleichzeitig wahrnehmbar bleiben. Genau darin liegt aber auch die Grenze des Konzepts. In einer ruhigen Wohnung, beim Spaziergang oder im Homeoffice funktionieren offene Ohrhörer hervorragend. In der U-Bahn, am Flughafen oder neben einer vielbefahrenen Straße muss die Musik jedoch deutlich lauter spielen.

Eine aktive Geräuschunterdrückung besitzen die Buds Clip nicht, das ist auch physisch bei dieser Bauweise nur begrenzt möglich. Wer absolute Abschirmung sucht, sollte sich also eher klassische In-Ears mit ANC ansehen. Interessant ist dagegen der Modus zur Reduzierung der Schallabstrahlung. Er verändert den Klang stärker Richtung Gehörgang und verhindert, dass Leute im Büro, in der Bibliothek oder im Aufzug zu viel vom Podcast oder der Playlist mitbekommen. Das ist bei offenen Ohrhörern ein wichtiger Punkt, denn ohne eine solche Lösung kann man schnell zum unfreiwilligen DJ der Umgebung werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass darunter auch die Klangbühne enorm leidet, es bleibt also letzten Endes eine Sache der Prioritäten.

Der Klang hat was

Technisch traut vivo den Buds Clip einiges zu. Im Inneren arbeitet ein 12-mm-Treiber mit parallel angeordneten Doppelschwingspulen, der eine Membranamplitude von bis zu 0,8 mm erreicht. Dazu kommen Hi-Res Wireless Audio, LDAC sowie die Codecs AAC, SBC und LC3. Das ist für offene Ohrhörer alles andere als selbstverständlich! Der Klang will dabei auf Wunsch den potenziell fehlenden Bassdruck ausgleichen. Der große Treiber und die aufwendige Treiberkonstruktion sollen dafür sorgen, dass Stimmen klar bleiben und der Sound trotzdem Punch hat. Dafür gibt es den Equalizer in der App!

Für Individualisierung sorgt ein 10-Band-Equalizer, mit dem sich Bässe, Mitten und Höhen gezielt anpassen lassen. Dazu kommen vier Raumklang-Modi namens Theater, Konzertsaal, Aufnahmestudio und Live-Konzert. Die räumlichen Effekte sind ein nettes Extra, sollten aber nicht überbewertet werden: Bei einem offenen Design kann ein künstlich verbreiterter Klangraum schnell unnatürlich wirken. Sinnvoller ist dabei der ausgewogene Modus für zu Hause und der Stimmverbesserungsmodus für laute Umgebungen, in dem die vivo Buds Clip Mitten und Höhen dynamisch anheben.

Akku, App und Alltag

Bei der Ausdauer können die Buds Clip durchaus punkten. vivo verspricht bis zu 10 Stunden Wiedergabe mit einer Ladung und bis zu 42 Stunden inklusive Ladecase. Zehn Minuten Laden sollen für bis zu drei Stunden Musik reichen. Diese Werte wurden unter Laborbedingungen mit AAC, 50 Prozent Lautstärke und deaktivierten Klangeffekten ermittelt, im Alltag fallen sie bei intensiverer Nutzung dementsprechend niedriger aus. Trotzdem ist die Grundrichtung klar: Für einen Arbeitstag, eine längere Zugfahrt oder mehrere Trainingseinheiten sollte der Akku problemlos reichen. Auch beim Laden denkt vivo mit. Die Hörer unterstützen kabelloses Laden über Qi-kompatible Ladegeräte beziehungsweise Reverse Wireless Charging eines kompatiblen Smartphones.

Das ist bequem, auch wenn es im Alltag vermutlich seltener genutzt wird als der USB-C-Anschluss am Case. Die IP55-Zertifizierung schützt die Ohrhörer vor Staub und Spritzwasser, gilt wie üblich aber nur für die Hörer und nicht für das Ladecase. Für Sport und leichten Regen ist das ausreichend, für Duschen oder Schwimmen natürlich nicht. Die Bedienung erfolgt über Tippen, Gedrückthalten und Wischen. Doppeltippen startet oder pausiert die Wiedergabe, dreimaliges Tippen springt zum nächsten Titel, Wischen regelt die Lautstärke und Gedrückthalten wechselt den Klangmodus. Das ist eine sinnvolle Auswahl, auch wenn Touch-Steuerungen bei Regen, Schweiß oder Handschuhen manchmal zickig reagieren. Das ist nun mal so bei dieser Art der Steuerung!

Buds Clip: Die Technik

Die vivo Buds Clip sind kabellose Open-Ear-Ohrhörer im Clip-Design, die offen am Ohr sitzen und laut vivo in den Farben Aurora Purple, Moonlight White und Stardust Black erhältlich sind. Jeder Ohrhörer misst etwa 26,2 × 25,7 × 20 mm, wiegt rund 5,2 g und ist mit einer Ladebox von 58,5 × 47,6 × 25,4 mm kombiniert, das Gesamtgewicht beträgt ungefähr 46,2 g. Für die Wiedergabe sorgt ein 12-mm-Hochleistungstreiber, der von einem BES2710IHC-Audiochip gesteuert wird. Die Ohrhörer unterstützen AAC, SBC und LDAC sowie Klangprofile für klare Stimmen, Mega-Bass, klare Höhen und Hörbücher. Für Telefonate sind zwei Mikrofone und ein VPU-Knochenleitungsmikrofon verbaut, eine aktive Geräuschunterdrückung für Musik wird dagegen nicht unterstützt. Die Anruf-Geräuschunterdrückung nutzt die Mikrofonkombination, um die Stimme besser vom Umgebungslärm zu trennen. Die Buds Clip verbinden sich per Bluetooth 6.1 und können gleichzeitig mit bis zu drei Geräten gekoppelt sein. Die angegebene minimale Ende-zu-Ende-Latenz beträgt 110 ms.

Zur Ausstattung gehören Trageerkennung, vivo Fast Pair, Touch-Steuerung durch Doppel- und Dreifachtippen sowie Gedrückthalten, Lautstärkeregelung durch Wischen, ein Sprachassistent, eine Kamera-Fernbedienung und eine Funktion zum Auffinden der Ohrhörer. Ein einzelner Ohrhörer enthält einen Akku mit 58 mAh minimal bzw. 60 mAh typischer Kapazität, die Ladebox bietet 550 mAh minimal bzw. 570 mAh typischer Kapazität. Bei 50 Prozent Lautstärke, AAC und Bluetooth gibt vivo eine Musikwiedergabezeit von zehn Stunden an. Geladen wird über USB Typ-C, kabelloses Laden wird ebenfalls unterstützt. Die Ohrhörer allein benötigen etwa 60 Minuten, mit Ladebox insgesamt etwa 150 Minuten, Schnellladen ist verfügbar. Die Ohrhörer sind nach IP55 gegen Spritzwasser, Wasser und Staub geschützt, während die Ladebox keine entsprechende Schutzklasse besitzt, das ist dem aktuellen Standard entsprechend. Im Lieferumfang befinden sich zwei Ohrhörer, eine Ladebox, ein USB-C-Ladekabel, eine Garantiekarte und eine Kurzanleitung.