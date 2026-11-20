Pünktlich zur Aktionszeit ab dem 1. November lockt AFERIY auf der offiziellen deutschen Website mit umfangreichen Black-Friday- & Cyber-Monday-Angeboten für tragbare Powerstationen, Solargeneratoren und Erweiterungsakkus. Im Fokus steht die AFERIY P280 (auch als Haven2800 P280 gelistet) – eine leistungsstarke Station mit 2800W Leistung, einer skalierbaren Kapazität von 2048Wh bis 10240Wh sowie einem maximalen DC-Eingang von 1200W im Solargenerator-Betrieb.

Ausgewählte Produkte und Rabattcodes

Für den Beitrag stehen drei direkte Produktoptionen samt zugehörigem Code bereit:

AFERIY P280 2048–10240Wh (Hauptgerät oder Set mit Erweiterungsbatterie)

Code: P280BYPXL | Link: https://de.aferiy.com/P280BYPXL

AFERIY P280 mit kompatiblem Solarpanel 400W

Code: P280PVBYPXL | Link: https://de.aferiy.com/P280PVBYPXL

AFERIY P280-B 2048Wh Erweiterbarer Akku (kompatibel mit P280 & P300 / Haven2800 & Haven3000)

Code: P280BBYPXL | Link: https://de.aferiy.com/P280BBYPXL

Hinweis zu den Codes: Die oben genannten Rabattcodes sind dauerhaft gültig. Die Höhe des jeweiligen Rabatts kann jedoch je nach Zeitraum variieren – das Ziel bleibt stets, den bestmöglichen Preis anzubieten. Während großer Rabattaktionen oder besonderer Marketingkampagnen kann die Nutzung der Rabattcodes eingeschränkt sein. Alle Angebote gelten nur für kurze Zeit, und Gratisgeschenke gibt es nur solange der Vorrat reicht.

Offizielle Aktionen & Mitgliedervorteile auf AFERIY.com

Auf der offiziellen AFERIY-Webseite greifen rund um Black Friday und Cyber Monday zusätzlich diese Vorteile: