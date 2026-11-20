Black Friday & Cyber Monday bei AFERIY: Starke Powerstation-Deals und exklusive Rabattcodes
Pünktlich zur Aktionszeit ab dem 1. November lockt AFERIY auf der offiziellen deutschen Website mit umfangreichen Black-Friday- & Cyber-Monday-Angeboten für tragbare Powerstationen, Solargeneratoren und Erweiterungsakkus. Im Fokus steht die AFERIY P280 (auch als Haven2800 P280 gelistet) – eine leistungsstarke Station mit 2800W Leistung, einer skalierbaren Kapazität von 2048Wh bis 10240Wh sowie einem maximalen DC-Eingang von 1200W im Solargenerator-Betrieb.
Ausgewählte Produkte und Rabattcodes
Für den Beitrag stehen drei direkte Produktoptionen samt zugehörigem Code bereit:
AFERIY P280 2048–10240Wh (Hauptgerät oder Set mit Erweiterungsbatterie)
Code: P280BYPXL | Link: https://de.aferiy.com/P280BYPXL
AFERIY P280 mit kompatiblem Solarpanel 400W
Code: P280PVBYPXL | Link: https://de.aferiy.com/P280PVBYPXL
AFERIY P280-B 2048Wh Erweiterbarer Akku (kompatibel mit P280 & P300 / Haven2800 & Haven3000)
Code: P280BBYPXL | Link: https://de.aferiy.com/P280BBYPXL
Hinweis zu den Codes: Die oben genannten Rabattcodes sind dauerhaft gültig. Die Höhe des jeweiligen Rabatts kann jedoch je nach Zeitraum variieren – das Ziel bleibt stets, den bestmöglichen Preis anzubieten. Während großer Rabattaktionen oder besonderer Marketingkampagnen kann die Nutzung der Rabattcodes eingeschränkt sein. Alle Angebote gelten nur für kurze Zeit, und Gratisgeschenke gibt es nur solange der Vorrat reicht.
Offizielle Aktionen & Mitgliedervorteile auf AFERIY.com
Auf der offiziellen AFERIY-Webseite greifen rund um Black Friday und Cyber Monday zusätzlich diese Vorteile:
- Rabatt ab Mindestbestellwert: Automatischer Preisnachlass direkt im Warenkorb – ganz ohne zusätzlichen Code.Gratisgeschenke ab Mindestbestellwert: Je nach Bestellwert winken Extras wie ein kostenloses Solarmodul, eine Nano100-Powerbank (100W / 99,2Wh / 31000mAh), ein faltbarer Transportwagen, ein Reiserucksack und weitere Prämien (nur solange der Vorrat reicht).
- Gratis-Zugaben beim Kauf: Passendes Zubehör liegt je nach Set bei – etwa Kfz-Ladekabel und Solarmodul-Verlängerungskabel beim Kauf eines Solarmodul-Sets sowie Aufbewahrungstasche, Staubschutzabdeckung und Datenkabel.
- Bundle-Angebote: Kombipakete (z. B. Powerstation mit Solarmodul oder Zusatzakku) sind gegenüber dem Einzelkauf preislich attraktiver geschnürt.
- Exklusiver 60-Tage-Preisschutz: Bei Preisänderungen innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf während der Aktionszeiträume wird eine Preisanpassung ermöglicht.
- Mehrfach-Punkte sammeln: Über das Mitgliederprogramm lassen sich gesammelte Punkte gegen Rabattgutscheine und exklusive Markengeschenke einlösen.