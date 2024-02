XGIMI Ceiling Mount: Deckenhalterung für Horizon-Serie ab sofort erhältlich

XGIMI kündigt mit der Deckenhalterung XGIMI Ceiling Mount seine neueste Innovation an. Damit könnt ihr die Projektoren der XGIMI HORIZON Serie einschließlich dem HORIZON Ultra platzsparend an der Decke montieren.

Der XGIMI Ceiling Mount definiert das Heimkinoerlebnis neu und bietet eine vielseitige Lösung für die Befestigung von XGIMI Projektoren. Die Deckenhalterung ist ab heute für 119 EUR auf XGIMI, bei Amazon und in Kürze auch bei weiteren Händlern erhältlich.

XGIMI HORIZON Serie nun auch an der Decke

Die XGIMI Deckenhalterung wurde speziell für die Projektoren der XGIMI HORIZON Serie entwickelt, die weniger als 6 Kilogramm wiegen, darunter die Modelle HORIZON Ultra, HORIZON Pro und HORIZON. Diese Kompatibilität gewährleistet eine nahtlose und elegante Einrichtung, die das Seherlebnis verbessert.

Ceilling Mount | Quelle: XGIMI

Mühelose Installation

Nach der Anbringung der Basisplatte an der Decke lässt sich der Projektor mit einem einzigen Druck einfach auf die kardanische Schnellverbindung montieren. Das Montagekit umfasst eine robuste Deckenhalterung für Betonkonstruktionen, eine magnetische Abdeckbox für die unauffällige Aufbewahrung von Netzteilen und Kabel und eine kardanische Schnellwechselhalterung für die einfache Befestigung des Projektors.

Die Halterung hat die gleiche Designsprache wie die des XGIMI HORIZON Ultra und fügt sich so in die moderne und elegante Wohnungseinrichtung ein.

Flexibel, robust und langlebig

Die XGIMI Deckenhalterung zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit, Robustheit und Langlebigkeit aus. Sie bietet eine flexible Ausrichtungsmöglichkeit, indem sie um 360 Grad horizontal gedreht und um 12 Grad vertikal geneigt werden kann.

Der Ceiling Mount ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, welches auch in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommt, damit gewährleistet die Halterung sowohl Stabilität als auch eine dauerhafte Nutzungsdauer. Zusätzlich sorgt ein weiches Silikonpolster an der Befestigungsvorrichtung dafür, dass Erschütterungen absorbiert werden, was zu einem stets stabilen und klaren Projektorbild beiträgt.

Mehr XGIMI Zubehör

Mit dem XGIMI Ceiling Mount ergänzt XGIMI sein Zubehör-Porfolio um eine weitere Projektorhalterung. In den vergangen Jahren brachte XGIMI den X-Desktop Stand Pro, den X-Floor Stand und den XGIMI Multi-Angle Stand auf den Markt, die für unterschiedlichen Szenarien bestimmt sind.

X-Desktop Stand Pro

X-Desktop Stand Pro | Quelle: XGIMI

Dieser Ständer stellt universelle Kompatibilität mit einer 1/4”-Befestigungsschraube für XGIMI Projektoren, kleine Digitalkameras, GoPro Kameras und mehr sicher, bietet flexible Anpassungsoptionen mit 360° Drehung und 12° Neigung sowie eine einfache Höhenverstellung um bis zu 9,5 cm. Dank seines hochwertigen Designs und der stabilen Konstruktion aus dicker Aluminiumlegierung ist er mit dem XGIMI HORIZON Pro, HORIZON, der Halo Serie, MoGo Serie sowie dem Elfin kompatibel. Der XGIMI Desktop Stand Pro ist für 99 EUR erhältlich.

XGIMI Multi-Angle Stand

Multi Angle Stand | Quelle: XGIMI

Diese anpassungsfähige Halterung bietet einen einstellbaren Winkel von 120°, ermöglicht einfaches Wechseln zwischen Wand- und Deckenprojektion und gewährleistet eine mühelose Installation und Einstellung des Projektionswinkels. Sie ist flexibel einsetzbar in verschiedenen Umgebungen wie Heimkino, Konferenzraum oder Klassenzimmer. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien ist die Halterung sowohl robust als auch stabil, um den Projektor sicher zu fixieren. Für 89 EUR ist der Multi-Angle Stand bei Handelspartner wie Amazon erhältlich.

X-Floor Stand

X-Floor Stand | Quelle: XGIMI

Dieser Ständer ist mit fast allen XGIMI Geräten durch eine Standard 1/4” Schraube kompatibel. Er bietet eine 360° Rotation für flexible Ausrichtung und ermöglicht eine einfache Höhenverstellung von 48,3 bis 88,9 cm. Sein innovativer Bau mit über 10 cm langen, runden Silikonsockeln gewährleistet Stabilität und Sicherheit. Der X-Floor Stand ist für 159 EUR verfügbar.

Weitere Informationen über die XGIMI-Deckenhalterung und anderes XGIMI-Zubehör finden Sie auf der XGIMI-Website.