Xbox Game Pass bekommt Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil 2 und mehr

Die Headliner des Monats sind Assassin’s Creed Valhalla und Resident Evil 2 . Ein Titel, Close to the Sun , ist jetzt für Game Pass-Besitzer:innen erschienen. Der Rest wird sich über den Rest des Januars verteilen. Close to the Sun ist ein First-Person-Abenteuerspiel aus dem Jahr 2019, das ein bisschen Bioshock -Feeling hat. Es verdiente bei der Veröffentlichung eine 75 auf Metacritic, wobei die Kritiker zum größten Teil von seiner Atmosphäre und Geschichte beeindruckt waren. Danach folgt Hell Let Loose , das am 4. Januar eintrifft. Es ist ein Shooter aus dem 2. Weltkrieg, der 50 gegen 50-Schlachten auf groß angelegten Karten anpreist. Es ist ein Spiel, das Teamarbeit erfordert, aber mit einem Metascore von 84 soll es für diejenigen, die sich die Zeit nehmen, ziemlich lustig sein.

the first of many 2024 coming soon posts https://t.co/s0XixEFsYi pic.twitter.com/Q0MGr9esol

Assassin’s Creed Valhalla (zu unserem Testbericht) kommt am 9. Januar zum Service, und ebenso am 9. Januar erscheint Figment von Bedtime Digital Games. Das Indie-Action-Adventure-Spiel wurde 2018 ziemlich positiv bewertet. Die Aufstellung geht weiter mit Super Mega Baseball 4, das am 11. Januar über EA Play ankommt. We Happy Few kehrt auch am 11. Januar zum Game Pass zurück. Aber das ist auch am selben Tag, an dem Resident Evil 2 ankommt, da kommt Freude auf! Neben neuen Ergänzungen gibt es auch Spiele, die aus der Xbox Game Pass-Bibliothek genommen werden. Und dieser Monat ist keine Ausnahme, da einige große Jungs aus dem Abonnementdienst entfernt werden. Das hochgelobte Grand Theft Auto V verlässt den Game Pass am 5. Januar. Und am 15. Januar verlieren wir endgültig den Zugriff auf Persona 3 Portable und Persona 4 Golden.