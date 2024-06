Wie Overwatch: Kämpft als Superhelden in Marvel Rivals gegeneinander

Der Superhelden-Team-basierte PVP-Shooter Marvel Rivals wurde im März angekündigt und befindet sich bereits in der Beta-Phase auf dem PC. Wirkt wie Overwatch, wenn ihr mich fragt!

Beim PlayStation State of Play-Livestream am Donnerstag erfuhren die Fans, dass das Spiel auch auf PlayStation 5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht wird, wobei bald eine geschlossene Beta auf die PlayStation-Plattform kommt. Marvel Rivals ist ein Free-to-Play-Spiel mit einem Riesen-Aufgebot von Marvel-Helden und -Bösewichten, mit bisher 18 bestätigten Charakteren: Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord und The Punisher. Alles dreht sich um konvergierende Zeitlinien und mehrere Doctor Dooms, wobei die Verfahren von Galactus’ Tochter Galacta beaufsichtigt werden.

Pfeif auf die Geschichte – Fans werden es wohl eher genießen, die mächtigen Charaktere in Marvel Rivals zu steuern und so für Furore zu sorgen. In einem früheren Interview betonte Spieldirektor Thaddeus Sasser – der auch zwei Jahrzehnte lang an Serien wie Call of Duty, Battlefield und Ghost Recon gearbeitet hat -, dass all diese verschiedenen Superkräfte definitiv der lustige Teil sind. “Magische Superkräfte in einem Multiplayer-Spiel zu haben, ist etwas, das nicht wirklich zu Tode getan wurde”, sagte er. “Es ist immer noch relativ frisch und neu, und die Art und Weise, wie wir es tun, und einige der Tricks, die wir im Ärmel haben, sollten für neue Spieler ziemlich aufregend sein”. Bleiben wir gespannt, hier der Trailer für euch: