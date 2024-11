Wie die Nintendo Switch: Sony bastelt an einer neuen PS Vita-Konsole

Sony hat mit der Arbeit an einer tragbaren Konsole begonnen, die PlayStation 5-Spiele spielen kann, berichtet Bloomberg.

Mehr zur tragbaren Sony-Konsole

Unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit der Entwicklung des Geräts vertraut sind, sagte Bloomberg, dass der neue Handheld wahrscheinlich Jahre von der Markteinführung entfernt sei und dass Sony sich immer noch entscheiden könnte, das Projekt einzustampfen. Sony soll den Schritt in Betracht ziehen, um mit Nintendos Dominanz bei Handheld-Konsolen zu konkurrieren. Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, sagte kürzlich, dass eine potenzielle tragbare Xbox ebenso ein paar Jahre entfernt sei. In der Zwischenzeit wird Nintendo die fast acht Jahre alte Switch wohl in der ersten Hälfte des Jahres 2025 durch ein Nachfolgegerät ersetzen. Sie ist abwärtskompatibel und wird wohl das Gleiche bieten, nur stärker – moderner Technik sei Dank!

Sony hat ebenfalls seinen eigenen KI-Upscaler entwickelt, der recht dramatisch (und medienwirksam) PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) genannt wird und in der neuen PlayStation 5 Pro-Konsole verwendet wird. Diese Technologie würde wahrscheinlich eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung eines tragbaren Geräts spielen, das PS5-Spiele spielen kann. Aber noch gibt es nichts Greifbares: Vorerst bietet Sony ausschließlich das PlayStation Portal (zu unserem Testbericht) an, ein Handheld-Gerät, das PS5-Spiele entweder direkt von der PS5 des Besitzers oder mittlerweile dank einem Update über den Cloud-Gaming-Dienst von Sony streamen kann, das als Teil des PlayStation Plus-Abonnements angeboten wird.