Sonys PlayStation Portal bekommt Cloud-Streaming-Beta-Update

Das PlayStation Portal wird nun noch nützlicher: Sony veröffentlicht ein Beta-Update für Cloud-Streaming aus dem Game Catalog!

Über das Portal-Update

Sony Interactive Entertainment wird später heute ein neues System-Update für das PlayStation Portal veröffentlichen, das Cloud-Streaming in der Beta für ausgewählte PlayStation 5-Spiele, die über den PlayStation Plus Game Catalog verfügbar sind, sowie Audio-Verfeinerungen einführt, kündigte das Unternehmen an.

Was ist alles im Update enthalten?

Anpassung der Audioausgabe des Lautsprechers, um die Lautstärke zu verringern, wenn der Audiopegel auf ein Minimum eingestellt ist

Unterstützung für Cloud-Streaming direkt auf das PlayStation Portal

Streamt ausgewählte PlayStation 5-Spiele im PlayStation Plus-Spielekatalog, darunter DAVE THE DIVER, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise und Ratchet & Clank: Rift Apart

und Streaming mit bis zu 1080p / 60 Bilder pro Sekunde

Funktionen des drahtlosen DualSense-Controllers, einschließlich haptischem Feedback, adaptiven Auslösern, Lautsprechern, Touchpad (auf dem Touchscreen für das PlayStation Portal emuliert) und Bewegungssensor

PlayStation Plus Cloud-Speicher

Daten und Spielfortschritt können bis zu 100 GB gespeichert werden

automatische Synchronisation mit eurer PS5-Konsole

Cloud Streaming (Beta) für PlayStation Portal wird über den PlayStation Plus Premium-Plan verfügbar sein, der an den folgenden Orten angeboten wird: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Zypern, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.

Funktionen, die nicht in der Beta enthalten sind

Da Sony sich in der Anfangsphase des öffentlichen Testens von Cloud-Streaming auf dem PlayStation Portal befindet, werden einige Funktionen zunächst nicht verfügbar sein, wie z. B. Game Trials, Streaming-Spiele, die im PlayStation Store gekauft wurden, Systemfunktionen wie Party-Voice-Chat und Spieleinladungen für ausgewählte Spiele, Schaltfläche “Erstellen”, 3D-Audio und In-Game-Handel. Darüber hinaus sind die Streaming-Spiele, die auf dem PlayStation Portal gespielt werden können, auf PlayStation 5-Spiele beschränkt, daher werden PlayStation 4-Spiele/PS3-Spiele nicht unterstützt.