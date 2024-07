WhoIsEmio? Nintendo Switch-Titel Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club kommt

Nintendo hat den nächsten Teil der Famicom Detective Club-Reihe Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club angekündigt.

Über Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

The Smiling Man wurde letzte Woche mit einem sehr kryptischen Trailer angekündigt. Nun ist es offiziell, das Spiel wird am 29. August 2024 für Nintendo Switch veröffentlicht und ist die erste neue Famicom Detective Club-Geschichte seit 35 Jahren. (Übrigens, Famicom ist die Bezeichnung für das Nintendo Entertainment System NES, also den Vorgänger des SNES.) “In Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club wurde ein Student auf erschreckende Weise tot aufgefunden, sein Kopf mit einer Papiertüte bedeckt und ein unheimliches lächelndes Gesicht darauf gezeichnet”, heißt es in einer Zusammenfassung.