WhoIsEmio? Nintendo zeigt Video für Emio, ein Ab-18-Jahre-Spiel

Nintendo hat einen Teaser-Trailer für ein mysteriöses Horrorspiel namens Emio veröffentlicht. Was steckt hinter dem Game?

Emio, ein USK 18-Titel?

Diese Woche veröffentlichten die Social-Media-Kanäle des Unternehmens Links zu einem Trailer mit dem Titel Emio. Es trägt den Titel “Smiling Man” auf Japanisch, so Gematsu. Der Trailer, der unten sichtbar ist, eröffnet mit einem Nintendo Switch-Logo und trägt eine M-Bewertung des US Entertainment Software Ratings Board und eine 18-Bewertung der europäischen Klassifizierungsorganisation PEGI. Die Trailer-Beschreibung und Nintendos Social-Media-Posts enthalten auch den Hashtag #WhoIsEmio. Jedenfalls freut es die Fans, dass Nintendo nochmal etwas Neues probiert – seht euch den Teaser selbst an: