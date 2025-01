Whisper of the House: Cozy-Puzzles mit einem kleinen Unpacking-Twist

Doch es ist nicht alles so, wie es wirkt, denn die scheinbar gemütliche Stadt birgt Geheimnisse und seltsame Vorkommnisse. Wir Spieler*innen beeinflussen unbeabsichtigt die Lebenswege der Bewohner und decken verborgene Geheimnisse auf. Es gibt narrative Elemente, die wir durch das Erfüllen von Aufträgen und zufällige Interaktionen entdecken. Was diesen Ableger besonders macht, sind seine isometrische 2D-Pixel-Art-Grafik, das Gameplay mit einer Mischung aus Puzzle, Simulation und narrativen Elementen sowie der Fokus auf gemütliche Atmosphäre und Erkundung. Ein bisschen müssen wir noch warten, der Titel soll im Frühling 2025 für PC via Steam erscheinen. Aktuell läuft eine Playtest-Phase auf Steam, an der Interessierte teilnehmen können. Zählt ihr euch da dazu? So oder so, es gibt auch einen eigenen TikTok-Kanal des Spiels – dieser ist schon relativ gut gefüllt und gibt uns einen guten Überblick darüber, was uns alles erwarten wird.