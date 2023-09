Weltneuheit: Dreame DreameBot L20 Ultra vollautomatisiert die Reinigung daheim

Mit dem DreameBot L20 Ultra von Dreame kommt nun nach günstigeren Geräten der ultimative Bodenreiniger in euren Haushalt. Was kann er alles?

Mehr zum DreameBot L20 Ultra

„Es wäre zu schön, wenn es ein Gerät gäbe, das den gesamten Hausputz übernimmt… saugen, wischen, alles. Ein Traum!“ Nun, ab sofort ist das kein Traum mehr, sondern das alles bietet der neue DreameBot L20 Ultra. Denn er kann einfach alles, und der Hersteller gibt an, dass das Gerät über 7000 Pa Saugstärke verfügt. So stark ist sonst kein Saugroboter, da ist dieses Produkt einsame Spitze. Die nächste wichtige Disziplin ist das Nasswischen – hier gibt es allerlei zu beachten. Denn entweder sind Teppiche und Objekte im Weg, Ecken zeigen sich unerreichbar oder es bleibt Schmutz am Rand zurück. Der Schlüssel zur Lösung liegt – neben der Saugkraft – in der Konzeption der Mopps. Somit reinigt das neue Produkt auf bis zu 2 mm Abstand zu Rändern und Fußleisten sauber und gründlich. Hindernisse werden erkannt und vermieden, so weit, so gut, doch was macht das Gerät mit Teppichen?

Es kann seine Mopps um bis zu 10,5 mm anheben und kann damit niederflorige Teppiche ganz leicht saugen, ohne dass die nassen Mopps damit in Berührung kommen. Was macht der DreameBot L20 Ultra dann mit hochflorigen Teppichen? Die neue Mopp-Trenn-Automatik sorgt dafür, dass die Mopps automatisch direkt in der Basisstation verbleiben, wenn die Sensoren hochflorige Teppiche erkennen. Sehr clever gelöst – genauso wie die vollautomatische Basisstation. Sie braucht nämlich kaum Aufmerksamkeit, da sie eigenständig die Mopps reinigt und bei 45 Grad trocknet, um Gerüche und Bakterien zu vermeiden, die Reinigungslösung für bis zu 450 Reinigungsgänge äußerst sparsam dosiert, und den Staub bis 75 Tage ohne händische Entleerung speichert. Lediglich der Schmutzwassertank sollte regelmäßig werden, um Geruchsbildung zu vermeiden. Was haltet ihr davon?