Besseres Saugen, Wischen und 2,5-Liter-Tank: Der Dreame L10 Prime ist da

Dreame Technology hat die neueste Ergänzung seiner Reinigungsroboterreihe vorgestellt: Den Dreame L10 Prime. Was kann der Saug- und Wischroboter?

Über den Dreame L10 Prime

Der L10 Prime ist eine Weiterentwicklung des W10 (zum Review unseres Pro-Testgeräts) und kombiniert die Leistung eines Premium-Staubsaugers mit der Vielseitigkeit eines Wischmopps in einem automatisierten All-in-One-Haushaltsgerät, das auf Komfort ausgelegt ist. Der Saug- und Wischroboter ist bereits auf dem Markt und definiert mit seiner unübertroffenen Effizienz und seinem Komfort die Haushaltsreinigung neu. Denn er wechselt selbstständig zwischen den verschiedenen Reinigungsmodi und passt sich mit seiner automatischen 7-mm-Anhebefunktion an unterschiedliche Oberflächen an – ein Beweis für seine Vielseitigkeit. Ein rotierender Mopp in Verbindung mit einem Druckschrubber nimmt Flecken, verschüttete Flüssigkeiten und unsichtbare Körner effektiv auf, um Hartholzböden zu polieren und Teppiche makellos zu reinigen – für ein optimales Reinigungsergebnis.

Dank des Selbstauffüllsystems ist der großzügige 2,5-Liter-Tank des Geräts stets aufgefüllt und ermöglicht stundenlanges, ununterbrochenes Reinigen auch größerer Haushalte. Die abnehmbare Noppen-Bodenplatte und die Selbstreinigungsfunktion machen die Wartung unglaublich einfach. Hinter seinem unscheinbaren Äußeren verbirgt sich eine außergewöhnliche Leistung der Haushaltspflege. Der Dreame L10 Prime ist ein unauffälliger Saugroboter mit einer starken 4000-Pa-Saugleistung und einer bürstenlosen Gummiwalzenbürste, die zuverlässig verirrte Tier- und Menschenhaare sowie jeglichen Schmutz aufnimmt. Ich freue mich schon darauf, das Produkt um 599,- Euro demnächst ganz genau unter die Lupe nehmen zu dürfen. Habt ihr Fragen, die wir in einem Review klären sollen, dann ab damit in die Kommentare! Für Interessierte wird hier noch die Frage beantwortet…

Was ist alles dabei?